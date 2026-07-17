Αγάντα κ. Αθερίδη
Γιώργος Δ. Ανδρέου
Αγάντα κ. Αθερίδη
Έναν καλό λόγο τόλμησε να πει ο Κ. (με κεφαλαίο) Θοδωρής Αθερίδης απευθυνόμενος στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για την επιτυχία της ειδικής υπηρεσίας της αστυνομίας (του λεγόμενου Ελληνικού FBI) να συλλάβει ύποπτους για τις «ορφανές» επί 16 χρόνια δολοφονίες της Μαρφίν
Οχετός οι προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις και απαξιωτικές αναρτήσεις κατά του δημοφιλούς ηθοποιού από αριστερούς «δημοκράτες» που προφανώς ενοχλούνται από την πιθανότητα αποκάλυψης των δολοφόνων. Πουλημένος, γλύφτης, ατάλαντος και άλλα συναφή. Απόδειξη κολλήματος, νοσηρής νοοτροπίας, ελλείματος ανατροφής, παιδείας, ήθους και ευπρέπειας. Παλιά μας τέχνη.
Είναι συνεχής και επίκαιρος ο οχετός προσωπικών ύβρεων, εμπάθειας και κακοήθειας κατά της κυβέρνησης, του πρωθυπουργού και των πολιτών που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, από τους Λαζόπουλους, Κανάκηδες και άλλους πληρωμένους καλλιτεχνίζοντες της εγχώριας αριστερής διανόησης (!!!), Αποκαλούν δικαίωμα στη σάτιρα και την κριτική, τις αήθεις προσωπικές επιθέσεις και βρισιές και προσπάθεια φίμωσης της υψηλής «τέχνης» του «καθυβρίζειν», τον αντίλογο και την απαίτηση για ήθος και ευπρέπεια
Τόλμησε ο αείμνηστος Διονύσης Σαββόπουλος να μιλήσει θετικά για την Κυβέρνηση του Κώστα Μητσοτάκη παλαιότερα και του Κυριάκου σχετικά πρόσφατα – στον καιάδα και το Σαββόπουλο οι τιμητές. Τα ίδια και με όσους καλλιτέχνες τόλμησαν να εκφράσουν, έστω υπαινικτικά, έναν καλό λόγο για την Κυβέρνηση και τον Κυριάκο.
Παρελαύνουν - οι κολλημένοι στον εμφύλιο Κνίτες και οι επιτελείς του ΚΚΕ στο Γράμμο και το Βίτσι, για την επέτειο της ήττας της αντεθνικής προσπάθειας της εδώδιμης αριστεράς να εντάξει τη χώρα στο κομμουνιστικό στρατόπεδο - τραγουδώντας με νοσταλγία τα επαναστατικά τραγούδια του εμφύλιου, εκφωνώντας πύρινους λόγους, με όραμα τον τρίτο γύρο, την επανάληψη τουτέστιν της προσπάθειας κατάλυσης του αστικού καθεστώτος
(Αναφαίρετο δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών, λένε. Ούτε λόγος εννοείται για αντεθνική διχαστική συμπεριφορά).
Γιορτάζει με σεμνή τελετή το επίσημο κράτος και παλαιότερα κάποιες οργανώσεις βετεράνων αγωνιστών από τις τάξεις του εθνικού στρατού, τη νίκη της δημοκρατίας και την λήξη του εμφύλιου στα ίδια βουνά.
(Γιορτές μίσους και διχασμού κραύγαζε με βδελυγμία η αριστερίλα).
Βρίζουν προσωπικά, αισχρά και αδιάντροπα ο Τσίπρας και οι περί αυτόν πρώην και επόμενοι, και όχι μόνο, την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό και τη ΝΔ συλλήβδην, περιλαμβανομένων των ψηφοφόρων, μαφία, καμόρα, διεφθαρμένοι, πουλημένοι, εξαρτημένοι από συμφέροντα και άλλα πολλά.
( Συνταγματικό δικαίωμα πολιτικής κριτικής, λένε)
Η δημόσια όμως αποκαθήλωση - το ξεβράκωμα - του αυτοχρισθέντος εντιμότερου (!!!) Έλληνα πολιτικού, με συγκεκριμένα στοιχεία και γεγονότα που δείχνουν το αντίθετο, είναι διχαστικός λόγος, λέει η «δημοκράτισσα» κ. Καλογεροπούλου και κάποιοι άλλοι εμπαθείς της ίδιας νοοτροπίας, μη έχοντας να πουν κάτι για την ουσία.
Τα παραδείγματα δεκάδες, καθημερινά, διαχρονικά.
Η διαφορά, τα τελευταία χρόνια – καλό είναι να το προσέξουν κάποιοι, πολιτικοί και πολίτες, που το παίζουν στα καφενεία και σtα media υπερδεξιοί και πατριώτες - είναι πως για πρώτη φορά υπάρχει άμεσος, ευθύς και ξεκάθαρος πολιτικός αντίλογος. Από τους κυβερνητικούς που επιλέγουν και υπερασπίζονται σθεναρά την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, το πολίτευμα και τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, αλλά, και κατ’ επέκταση από πολλούς πολίτες που έχουν αναθαρρήσει, δεν φοβούνται και δεν ανέχονται άλλο την αριστερή ιδεολογική τρομοκρατία.
Είναι συνεχής και επίκαιρος ο οχετός προσωπικών ύβρεων, εμπάθειας και κακοήθειας κατά της κυβέρνησης, του πρωθυπουργού και των πολιτών που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, από τους Λαζόπουλους, Κανάκηδες και άλλους πληρωμένους καλλιτεχνίζοντες της εγχώριας αριστερής διανόησης (!!!), Αποκαλούν δικαίωμα στη σάτιρα και την κριτική, τις αήθεις προσωπικές επιθέσεις και βρισιές και προσπάθεια φίμωσης της υψηλής «τέχνης» του «καθυβρίζειν», τον αντίλογο και την απαίτηση για ήθος και ευπρέπεια
Τόλμησε ο αείμνηστος Διονύσης Σαββόπουλος να μιλήσει θετικά για την Κυβέρνηση του Κώστα Μητσοτάκη παλαιότερα και του Κυριάκου σχετικά πρόσφατα – στον καιάδα και το Σαββόπουλο οι τιμητές. Τα ίδια και με όσους καλλιτέχνες τόλμησαν να εκφράσουν, έστω υπαινικτικά, έναν καλό λόγο για την Κυβέρνηση και τον Κυριάκο.
Παρελαύνουν - οι κολλημένοι στον εμφύλιο Κνίτες και οι επιτελείς του ΚΚΕ στο Γράμμο και το Βίτσι, για την επέτειο της ήττας της αντεθνικής προσπάθειας της εδώδιμης αριστεράς να εντάξει τη χώρα στο κομμουνιστικό στρατόπεδο - τραγουδώντας με νοσταλγία τα επαναστατικά τραγούδια του εμφύλιου, εκφωνώντας πύρινους λόγους, με όραμα τον τρίτο γύρο, την επανάληψη τουτέστιν της προσπάθειας κατάλυσης του αστικού καθεστώτος
(Αναφαίρετο δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών, λένε. Ούτε λόγος εννοείται για αντεθνική διχαστική συμπεριφορά).
Γιορτάζει με σεμνή τελετή το επίσημο κράτος και παλαιότερα κάποιες οργανώσεις βετεράνων αγωνιστών από τις τάξεις του εθνικού στρατού, τη νίκη της δημοκρατίας και την λήξη του εμφύλιου στα ίδια βουνά.
(Γιορτές μίσους και διχασμού κραύγαζε με βδελυγμία η αριστερίλα).
Βρίζουν προσωπικά, αισχρά και αδιάντροπα ο Τσίπρας και οι περί αυτόν πρώην και επόμενοι, και όχι μόνο, την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό και τη ΝΔ συλλήβδην, περιλαμβανομένων των ψηφοφόρων, μαφία, καμόρα, διεφθαρμένοι, πουλημένοι, εξαρτημένοι από συμφέροντα και άλλα πολλά.
( Συνταγματικό δικαίωμα πολιτικής κριτικής, λένε)
Η δημόσια όμως αποκαθήλωση - το ξεβράκωμα - του αυτοχρισθέντος εντιμότερου (!!!) Έλληνα πολιτικού, με συγκεκριμένα στοιχεία και γεγονότα που δείχνουν το αντίθετο, είναι διχαστικός λόγος, λέει η «δημοκράτισσα» κ. Καλογεροπούλου και κάποιοι άλλοι εμπαθείς της ίδιας νοοτροπίας, μη έχοντας να πουν κάτι για την ουσία.
Τα παραδείγματα δεκάδες, καθημερινά, διαχρονικά.
Η διαφορά, τα τελευταία χρόνια – καλό είναι να το προσέξουν κάποιοι, πολιτικοί και πολίτες, που το παίζουν στα καφενεία και σtα media υπερδεξιοί και πατριώτες - είναι πως για πρώτη φορά υπάρχει άμεσος, ευθύς και ξεκάθαρος πολιτικός αντίλογος. Από τους κυβερνητικούς που επιλέγουν και υπερασπίζονται σθεναρά την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, το πολίτευμα και τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, αλλά, και κατ’ επέκταση από πολλούς πολίτες που έχουν αναθαρρήσει, δεν φοβούνται και δεν ανέχονται άλλο την αριστερή ιδεολογική τρομοκρατία.
Βήμα - βήμα, πολλαπλασιάζονται οι αστοί πολιτικοί και πολίτες που αντιδρούν αγανακτισμένοι στη σπέκουλα, ξεσπαθώνουν, απαντούν απερίφραστα και επώνυμα. Παραμερίζουν το φόβο «μην με πουν δεξιό», που τους έκανε για πολλές δεκαετίες να μην τολμούν να απαντήσουν. Ξηλώνουν το αφήγημα, καταρρίπτουν τους μύθους και τα ψέματα με τα οποία τάισε δεκαετίες την κοινωνία η αριστερά. Η παταγώδης αποτυχία και κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού – της αριστερόστροφης δικτατορίας – στις χώρες που καταδικάστηκαν σε 50 χρόνια οπισθοδρόμηση, κατέρριψε το μύθο της ιδεολογικής και πολιτικής υπεροχής της αριστεράς. Η διακυβέρνηση, εδώ, της πρώτης φοράς αριστερά, κατέρριψε τους μύθους της ικανότητας, της λαϊκότητας, του ηθικού πλεονεκτήματος. Οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ποιοι υποκινούνται και ελέγχονται από συμφέροντα.
Αγάντα λοιπόν Θόδωρε Αθερίδη, μην κωλώνεις. Του απευθύνομαι προσωπικά και επώνυμα αν και δεν τον γνωρίζω, γιατί στην παρούσα συγκυρία εκπροσωπεί όλους τους ελευθερόφρονες, υγιώς σκεπτόμενους δημοκράτες καλλιτέχνες και μη που έχουν guts - κότσια. Για να του πω πως η κοινωνία της προόδου και της προκοπής, η πλειοψηφία – ευτυχώς ακόμα - είναι μαζί σας. Οι εγκάθετοι που δεν ανέχονται και προσπαθούν να καταπνίξουν την εκφορά της αντίθετης άποψης, είναι φασίστες στη νοοτροπία και μαύροι στην ψυχή. Αισχρή μειοψηφία. Αντιμάχονται την ανοιχτή φιλελεύθερη κοινωνία, τη δημοκρατική ηθική, την πολιτική ανεξιθρησκεία, την επερχόμενη πολιτική περιθωριοποίησή τους.
Ο Γιώργος Ανδρέου είναι δικηγόρος (www.andreoulaw.gr)
Αγάντα λοιπόν Θόδωρε Αθερίδη, μην κωλώνεις. Του απευθύνομαι προσωπικά και επώνυμα αν και δεν τον γνωρίζω, γιατί στην παρούσα συγκυρία εκπροσωπεί όλους τους ελευθερόφρονες, υγιώς σκεπτόμενους δημοκράτες καλλιτέχνες και μη που έχουν guts - κότσια. Για να του πω πως η κοινωνία της προόδου και της προκοπής, η πλειοψηφία – ευτυχώς ακόμα - είναι μαζί σας. Οι εγκάθετοι που δεν ανέχονται και προσπαθούν να καταπνίξουν την εκφορά της αντίθετης άποψης, είναι φασίστες στη νοοτροπία και μαύροι στην ψυχή. Αισχρή μειοψηφία. Αντιμάχονται την ανοιχτή φιλελεύθερη κοινωνία, τη δημοκρατική ηθική, την πολιτική ανεξιθρησκεία, την επερχόμενη πολιτική περιθωριοποίησή τους.
Ο Γιώργος Ανδρέου είναι δικηγόρος (www.andreoulaw.gr)
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