Αγάντα κ. Αθερίδη

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Οχετός οι προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις και απαξιωτικές αναρτήσεις κατά του δημοφιλούς ηθοποιού από αριστερούς «δημοκράτες» που προφανώς ενοχλούνται από την πιθανότητα αποκάλυψης των δολοφόνων. Πουλημένος, γλύφτης, ατάλαντος και άλλα συναφή. Απόδειξη κολλήματος, νοσηρής νοοτροπίας, ελλείματος ανατροφής, παιδείας, ήθους και ευπρέπειας. Παλιά μας τέχνη.Είναι συνεχής και επίκαιρος ο οχετός προσωπικών ύβρεων, εμπάθειας και κακοήθειας κατά της κυβέρνησης, του πρωθυπουργού και των πολιτών που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, από τους Λαζόπουλους, Κανάκηδες και άλλους πληρωμένους καλλιτεχνίζοντες της εγχώριας αριστερής διανόησης (!!!), Αποκαλούν δικαίωμα στη σάτιρα και την κριτική, τις αήθεις προσωπικές επιθέσεις και βρισιές και προσπάθεια φίμωσης της υψηλής «τέχνης» του «καθυβρίζειν», τον αντίλογο και την απαίτηση για ήθος και ευπρέπειαΤόλμησε ο αείμνηστος Διονύσης Σαββόπουλος να μιλήσει θετικά για την Κυβέρνηση του Κώστα Μητσοτάκη παλαιότερα και του Κυριάκου σχετικά πρόσφατα – στον καιάδα και το Σαββόπουλο οι τιμητές. Τα ίδια και με όσους καλλιτέχνες τόλμησαν να εκφράσουν, έστω υπαινικτικά, έναν καλό λόγο για την Κυβέρνηση και τον Κυριάκο.Παρελαύνουν - οι κολλημένοι στον εμφύλιο Κνίτες και οι επιτελείς του ΚΚΕ στο Γράμμο και το Βίτσι, για την επέτειο της ήττας της αντεθνικής προσπάθειας της εδώδιμης αριστεράς να εντάξει τη χώρα στο κομμουνιστικό στρατόπεδο - τραγουδώντας με νοσταλγία τα επαναστατικά τραγούδια του εμφύλιου, εκφωνώντας πύρινους λόγους, με όραμα τον τρίτο γύρο, την επανάληψη τουτέστιν της προσπάθειας κατάλυσης του αστικού καθεστώτος(Αναφαίρετο δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών, λένε. Ούτε λόγος εννοείται για αντεθνική διχαστική συμπεριφορά).Γιορτάζει με σεμνή τελετή το επίσημο κράτος και παλαιότερα κάποιες οργανώσεις βετεράνων αγωνιστών από τις τάξεις του εθνικού στρατού, τη νίκη της δημοκρατίας και την λήξη του εμφύλιου στα ίδια βουνά.(Γιορτές μίσους και διχασμού κραύγαζε με βδελυγμία η αριστερίλα).Βρίζουν προσωπικά, αισχρά και αδιάντροπα ο Τσίπρας και οι περί αυτόν πρώην και επόμενοι, και όχι μόνο, την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό και τη ΝΔ συλλήβδην, περιλαμβανομένων των ψηφοφόρων, μαφία, καμόρα, διεφθαρμένοι, πουλημένοι, εξαρτημένοι από συμφέροντα και άλλα πολλά.( Συνταγματικό δικαίωμα πολιτικής κριτικής, λένε)Η δημόσια όμως αποκαθήλωση - το ξεβράκωμα - του αυτοχρισθέντος εντιμότερου (!!!) Έλληνα πολιτικού, με συγκεκριμένα στοιχεία και γεγονότα που δείχνουν το αντίθετο, είναι διχαστικός λόγος, λέει η «δημοκράτισσα» κ. Καλογεροπούλου και κάποιοι άλλοι εμπαθείς της ίδιας νοοτροπίας, μη έχοντας να πουν κάτι για την ουσία.Τα παραδείγματα δεκάδες, καθημερινά, διαχρονικά.Η διαφορά, τα τελευταία χρόνια – καλό είναι να το προσέξουν κάποιοι, πολιτικοί και πολίτες, που το παίζουν στα καφενεία και σtα media υπερδεξιοί και πατριώτες - είναι πως για πρώτη φορά υπάρχει άμεσος, ευθύς και ξεκάθαρος πολιτικός αντίλογος. Από τους κυβερνητικούς που επιλέγουν και υπερασπίζονται σθεναρά την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, το πολίτευμα και τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, αλλά, και κατ’ επέκταση από πολλούς πολίτες που έχουν αναθαρρήσει, δεν φοβούνται και δεν ανέχονται άλλο την αριστερή ιδεολογική τρομοκρατία.