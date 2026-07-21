Κρήτη: Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, δείτε βίντεο
Κρήτη: Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, δείτε βίντεο
Το οχηματαγωγό «Έλυρος» απέπλεε με 100 επιβάτες προς τον Πειραιά, την ώρα που το Iosif K. με 84 φορτηγά, έκανε μανούβρα για να δέσει στο λιμάνι
Βίντεο καταγράφει καρέ – καρέ τη στιγμή που τα δύο πλοία, το επιβατηγό οχηματαγωγό ΕΛΥΡΟΣ και το RoRo Cargo Ιosif K. συγκρούονται στο λιμάνι της Σούδας στην Κρήτη.
Είναι η ώρα που το ΕΛΥΡΟΣ αποπλέει για να εκτελέσει το ημερήσιο δρομολόγιό του προς Πειραιά, με 100 επιβάτες 32 ΙΧ και 74 φορτηγά. Την ίδια στιγμή το Iosif K. με 84 φορτηγά, έκανε μανούβρα για να δέσει στο λιμάνι.
Βίντεο έχει καταγράψει τα σοκαριστικά δευτερόλεπτα που τα δύο πλοία συγκρούονται στο λιμάνι της Σούδας. To ατύχημα, ευτυχώς χωρίς δυσάρεστη τροπή, συνέβη στο λιμάνι της Σούδας σήμερα το πρωί, όταν τα δύο πλοία, το επιβατηγό οχηματαγωγό, ΕΛΥΡΟΣ και το Iosif K. συγκρούστηκαν μέσα στο λιμάνι.
Το βίντεο καταγράφει τα δευτερόλεπτα που το ένα πλησιάζει το άλλο σε απόσταση αναπνοής χωρίς να αποφευχθεί τελικά η σύγκρουση.
Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Το Ro Ro Cargo έδεσε στο λιμάνι παρουσία των λιμενικών αρχών οι οποίες ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα. Και για τα δύο πλοία απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι να επιθεωρηθούν και να εκδοθεί άδεια αξιοπλοϊας από τον νηογνώμονα.
Είναι η ώρα που το ΕΛΥΡΟΣ αποπλέει για να εκτελέσει το ημερήσιο δρομολόγιό του προς Πειραιά, με 100 επιβάτες 32 ΙΧ και 74 φορτηγά. Την ίδια στιγμή το Iosif K. με 84 φορτηγά, έκανε μανούβρα για να δέσει στο λιμάνι.
Βίντεο έχει καταγράψει τα σοκαριστικά δευτερόλεπτα που τα δύο πλοία συγκρούονται στο λιμάνι της Σούδας. To ατύχημα, ευτυχώς χωρίς δυσάρεστη τροπή, συνέβη στο λιμάνι της Σούδας σήμερα το πρωί, όταν τα δύο πλοία, το επιβατηγό οχηματαγωγό, ΕΛΥΡΟΣ και το Iosif K. συγκρούστηκαν μέσα στο λιμάνι.
@protothema.gr
🛳️ Η στιγμή που δύο πλοία συγκρούονται στο λιμάνι της Σούδας 🎥 Facebook: flashnews.gr #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Το βίντεο καταγράφει τα δευτερόλεπτα που το ένα πλησιάζει το άλλο σε απόσταση αναπνοής χωρίς να αποφευχθεί τελικά η σύγκρουση.
Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Το Ro Ro Cargo έδεσε στο λιμάνι παρουσία των λιμενικών αρχών οι οποίες ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα. Και για τα δύο πλοία απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι να επιθεωρηθούν και να εκδοθεί άδεια αξιοπλοϊας από τον νηογνώμονα.
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