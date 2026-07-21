Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Ακίνητοι οι Εύζωνες εν μέσω καύσωνα, τους δίνουν νερό και τους σκουπίζουν τον ιδρώτα, δείτε φωτογραφίες
Ακίνητοι οι Εύζωνες εν μέσω καύσωνα, τους δίνουν νερό και τους σκουπίζουν τον ιδρώτα, δείτε φωτογραφίες
Με το θερμόμετρο στους 43°C, οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς παραμένουν ακούνητοι στη σκοπιά τους, έχοντας στο πλευρό τους τον αξιωματικό υπηρεσίας
Με το θερμόμετρο να αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 43 βαθμούς Κελσίου, όλοι αναζητούν μια ανάσα δροσιάς και ένα σκιερό μέρος για να ανακουφιστούν από την αφόρητη ζέστη.
Υπάρχουν όμως, και οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, που εν μέσω καύσωνα παραμένουν πειθαρχημένοι, ακούνητοι με τη βαριά στολή τους, τα τσαρούχια και τη φουστανέλα, να τους ζεσταίνει ακόμα περισσότερο.
Αξιωματικός υπηρεσίας, πλησιάζει συχνά τους Εύζωνες ώστε να διαπιστώσει την κατάστασή τους και να τους δίνει νερό ώστε να είναι ενυδατωμένοι αλλά και να τους σκουπίζει τον ιδρώτα από το πρόσωπο.
Δείτε τις φωτογραφίες:
Υπάρχουν όμως, και οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, που εν μέσω καύσωνα παραμένουν πειθαρχημένοι, ακούνητοι με τη βαριά στολή τους, τα τσαρούχια και τη φουστανέλα, να τους ζεσταίνει ακόμα περισσότερο.
Αξιωματικός υπηρεσίας, πλησιάζει συχνά τους Εύζωνες ώστε να διαπιστώσει την κατάστασή τους και να τους δίνει νερό ώστε να είναι ενυδατωμένοι αλλά και να τους σκουπίζει τον ιδρώτα από το πρόσωπο.
Δείτε τις φωτογραφίες:
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