Ο ΠΑΟΚ και η Τούμπα πάνω απ’ όλα…

Από τη μία οι αγώνες στα προκριματικά, μία πολύ-πολύ-πολύ δύσκολη και κρίσιμη διαδικασία. Έτσι είναι κάθε καλοκαίρι για όσους παίζουν στην Ευρώπη, για τον ΠΑΟΚ πολύ περισσότερο φέτος σε αυτή τη μεταβατική φάση που διανύει. Ο Δικέφαλος έχει κάνει πολλές αλλαγές με σημαντικότερη του προπονητή και σαφώς ισχύει το… κάθε αρχή και δύσκολη. Όπως είναι η κατάσταση στην Ευρώπη, θα βιώσουμε την πολύ περίεργη συνθήκη να κερδίζεις και κανείς να μην λέει… «μπράβο», ενώ αν χάσεις τότε όλα μα όλα στραβώνουν άσχημα από την αρχή.Ο ΠΑΟΚ δεν είναι έτοιμος όπως καμία ομάδα και είναι βέβαιο ότι με τους πραγματικά καλούς Ουκρανούς, όλα θα κριθούν στις λεπτομέρειες και σε στιγμές που μπορούν να δώσουν σπουδαίοι παίκτες, φυσικά και οι τερματοφύλακες. Πρώτη δοκιμασία στην Πολωνία και όλα θα κριθούν εδώ στην Τούμπα την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε θα δούμε μεταγραφικά τι θα έχει προχωρήσει για φορ και χαφ κυρίως, όχι για να παίξουν, αλλά για να γεμίσει το ρόστερ ενόψει συνέχειας.Μέσα σε αυτές τις μέρες η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ξεκίνησε τη διάθεση εισιτηρίων διαρκείας που πηγαίνει εξαιρετικά από τις πρώτες ώρες, μέσα από μία διαδικασία όμως όπου για μένα το πιο σημαντικό στοιχείο είναι άλλο: Η τελευταία χρονιά της Τούμπας για την οποία μιλάει η ΠΑΕ και ο Ανδρέας Παπαμιμίκος που πάντα εκπροσωπεί και τον Ιβάν Σαββίδη. Σε όλες τις αναφορές που γίνονται τις τελευταίες ημέρες φανερώνεται η σχετική βεβαιότητα των ανθρώπων του ΠΑΟΚ ότι -πράγματι- μπαίνουμε στην ιστορική χρονιά που ο Σύλλογος αποχαιρετάει το γήπεδο με την σημερινή του μορφήΤο λένε συνέχεια Σαββίδης και συνεργάτες εδώ και μήνες και για εμένα δεσμεύονται προς τον κόσμο και την ιστορία. Συνεχίζουν, δεν το αποφεύγουν και βγάζουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση ότι σε αυτή τη σεζόν δεν μπορεί να γίνει τίποτα που να αποτρέψει το ξεκίνημα εργασιών από το καλοκαίρι του 2027. Από πλευράς ΠΑΟΚ δεν φαίνεται ότι θα προκύψει κάτι, γιατί στα έργα του περιβάλλοντα χώρου εμπλέκεται και η Πολιτεία, κάτι που βεβαίως αφορά και το Καυταντζόγλειο.Η Τούμπα! Το νέο γήπεδο. Η Φωλιά του Αετού! Αυτό είναι για μένα το πιο μεγάλο ΠΑΟΚτσήδικο στοίχημα για το 2026-2027 που τώρα ξεκινάει. Τίποτα άλλο δεν φθάνει στη σημασία και στο όραμα που δίνει το νέο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ επί χρόνια έχει προαναγγείλει το μεγάλο έργο, το τελευταίο διάστημα οι κινήσεις αυξήθηκαν και τώρα περιμένουμε τις επίσημες εξαγγελίες των μελετητικών εταιριών. Πάνω απ’ όλα περιμένουμε την οικοδομική άδεια μέχρι το καλοκαίρι του 2027 για να ξεκινήσουν οι εργασίες.* Στο μπάσκετ η υποδοχή στον Όσμαν ήταν όπως ακριβώς θα έπρεπε, χωρίς υπερβολές. Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από το κλειστό του, φώναξε και πάλι προς όλη την Ευρώπη ότι είναι εδώ. Δεν έρχεται… Έχει έρθει και το δείχνει με τα χρήματα που μπορεί να δαπανήσει για να πετύχει τους στόχους του.