Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Οι Ουκρανοί χτύπησαν ξανά με drones τον ρωσικό κολοσσό ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries
Στις φλόγες δύο μεγάλες αποθήκες, ένας νεκρός - Τα νέα πλήγματα έρχονται μερικές ημέρες έπειτα από τις πολύνεκρες επιθέσεις του σαββατοκύριακου που είχαν στο στόχαστρο την ίδια εταιρεία
Η Τατιάνα Κιμ, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Wildberries, ανέφερε πως χρειάστηκε να απομακρυνθεί εσπευσμένα το προσωπικό σε εγκαταστάσεις εφοδιαστικής της εταιρείας στις νότιες πόλεις Κρασναντάρ και Νιεβιναμίσκ.
Ukrainian attack drones struck a second distribution center/warehouse for the Russian e-commerce giant Wildberries in Nevinnomyssk this morning, setting it ablaze.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 22, 2026
Half of Wildberries largest 10 distribution centers have been destroyed in the last week. pic.twitter.com/7XPqEutsVu
«Συγκρότημα αποθηκών πήρε φωτιά έπειτα από επίθεση drones στην περιφέρεια της Νιεβιναμίσκ», ανέφερε από την πλευρά του ο Βλαντίμιρ Βλαντίμιροφ, ο περιφερειάρχης της Σταυρούπολης (νότια), μέσω Telegram.
Ο κ. Βλαντίμιροφ πρόσθεσε ότι πέντε άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρικές φροντίδες, χωρίς να διευκρινίσει πόσο σοβαρά τραυματίστηκαν.
Ukrainian drones hit a Wildberries logistics center in the Stavropol Krai region of Russia a few hours ago.— Visegrád 24 (@visegrad24) July 22, 2026
The fire brigade has arrived on the scene and are trying to save the building.
It looks like they won’t make it. pic.twitter.com/vW6KtdAmMo
Από την πλευρά του το κέντρο επιχειρησιακού συντονισμού έκανε γνωστό ότι σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι δέκα σε «μαζική» επιδρομή εναντίον εταιρείας στην Αρμαβίρ, χωρίς να ξεκαθαρίσει εάν επρόκειτο για την ίδια, τη Wildberries.
Το Σάββατο, επιδρομή σε δυο μεγάλες αποθήκες σκότωσε οκτώ εργαζομένους της νυχτερινής βάρδιας και προκάλεσε πυρκαγιές που ουσιαστικά κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις.
Overnight, Ukrainian drones attacked two major Wildberries logistics hubs in Krasnodar and Nevinnomyssk, as well as an oil depot in Armavir. pic.twitter.com/uUzcRjySbo— NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026
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