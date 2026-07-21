Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: Με χάλασε που έγινα γνωστός, έχασα δουλειές λόγω της διασημότητας που έλαβε ο ρόλος μου στο «Καφέ της Χαράς»

Ο ρόλος του Φατσέα στη σειρά «Το Καφέ της Χαράς» έφερε μεγάλη δημοσιότητα γύρω από το όνομά του, γεγονός που στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο για εκείνον: «Η δημοσιότητα που έλαβα από το Καφέ της Χαράς ήταν κάτι σοκαριστικό στην αρχή, δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω. Στην αρχή με ενόχλησε πάρα πολύ. Μετά το συνήθισα και θεωρώ ότι κάπως το διαχειρίζομαι πλέον», σημείωσε και πρόσθεσε πως επηρεάσε ακόμη και τις προτάσεις που δεχόταν στη δουλειά του:

«Έχασα δουλειές λόγω της διασημότητας που έλαβε ο ρόλος μου στο Καφέ της Χαράς. Μέχρι τότε έπαιζα στο “ποιοτικό” θέατρο - παρόλο που δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί- και όταν έπαιξα στο Καφέ της Χαράς είναι σαν να είπαν “αυτός μας πρόδωσε τώρα, έκανε κάτι εμπορικό”, που τότε δεν το ήθελαν, τώρα το θέλουν. Μου ερχόντουσαν προτάσεις από πιο εμπορικά θέατρα, αυτό στην αρχή μου κλώτσησε, με στεναχώρησε, γιατί εγώ ποτέ δεν πίστευα σε τέτοιες ετικέτες, πάντα έκανα δουλειές που μου άρεσαν», δήλωσε.