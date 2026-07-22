Πέθανε η σπουδαία Μαίρη Λίντα σε ηλικία 91 ετών
Πέθανε η σπουδαία Μαίρη Λίντα σε ηλικία 91 ετών
Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού άφησε την τελευταία της πνοή στο Γηροκομείο Αθηνών - Η πορεία της άλλαξε όταν γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη - Οι δυο τους υπήρξαν παντρεμένοι για περίπου δέκα χρόνια
Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαίρη Λίντα.
Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκφράσει την επιθυμία όταν φύγει από τη ζωή, η εξόδιος ακολουθία να ψαλεί στο παρεκκλήσι του Γηροκομείου Αθηνών.
Σε ανακοίνωση του Γηροκομείου Αθηνών αναφέρεται για την απώλειά της: «Με μεγάλη θλίψη και οδύνη, αποχαιρετούμε την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η οποία, σε ηλικία 91 ετών, άφησε την τελευταία της πνοή, σήμερα 22 Ιουλίου 2026 και ώρα 05:00 στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών. Η Μαίρη Λίντα έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31/10/2018, όταν αποφάσισε, με δική της πρωτοβουλία, να φιλοξενηθεί στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενουμένους του. Έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη διοίκηση και το προσωπικό του Γηροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε. Ας έχει καλό κατευόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού. Το Δ.Σ. της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών».
Η Μαίρη Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας στις 9 Νοεμβρίου του 1935 και υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.
Τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα τα έκανε σε μικρή ηλικία στα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου και στη συνέχεια εμφανίστηκε σε βαριετέ και καμπαρέ της εποχής. Η πορεία της άλλαξε όταν γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 1960. Οι δυο τους υπήρξαν παντρεμένοι για περίπου δέκα χρόνια και συνεργάστηκαν τόσο στη δισκογραφία όσο και σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.
Σε συνέντευξή της είχε δηλώσει: «Ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με τον Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμα και σήμερα, πονάω».
Αργότερα παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη. Η ίδια είχε αποκαλύψει σε συνεντεύξεις της ότι ο δεύτερος σύζυγός της ήταν κακοποιητικός, λέγοντας χαρακτηριστικά το 2012: «Δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο. Έφυγα. Είχα τη δύναμη όμως, γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου, τη φωνή μου».
Η Μαίρη Λίντα παντρεύτηκε συνολικά τρεις φορές. «Ο δεύτερος άντρας μου δεν ήταν και τόσο ευγενικός μαζί μου. Έως καθόλου. Ήταν πάρα πολύ ωραίος, αλλά σατράπης. Όμως, μου χάρισε το παιδί μου και τον ευχαριστώ. Ο τρίτος ήταν πολύ γλυκός, αλλά κάθε μέρα ήθελε κι άλλη γυναίκα. Καρδιά αγκινάρα. Ακόμα τον αγαπάω, αλλά δεν τον θέλω για σύζυγο» είχε πει για την προσωπική της ζωή.
Το 1961 απέσπασε το Α' Βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Απαγωγή», ενώ η πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση είχε γίνει με το τραγούδι «Πικρό ποτήρι» του Κώστα Καπλάνη.
Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδείας στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, τραγούδησε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του προέδρου Λύντον Τζόνσον.
Οι τελευταίες μεγάλες νυχτερινές εμφανίσεις της ήταν τη σεζόν 1995-1996 με τη Χαρούλα Αλεξίου στη «Νεφέλη», τη σεζόν 2002-2003 με τη Γλυκερία στο «Χάραμα» και τη σεζόν 2011-2012 με την Άννα Βίσση στο «Rex».
Πίσω από τη μεγάλη καλλιτεχνική της πορεία, η Μαίρη Λίντα βίωσε και μία από τις πιο τραγικές στιγμές της ζωής της. Το 1970 δολοφονήθηκε η μητέρα της, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στο σπίτι της, στο Μπουρνάζι. Αρχικά οι Αρχές απέδωσαν τον θάνατό της σε δυστύχημα, όμως δέκα ημέρες αργότερα αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για δολοφονία, με τη σορό της να έχει εντοπιστεί, όπως αναφέρεται, απανθρακωμένη.
Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκφράσει την επιθυμία όταν φύγει από τη ζωή, η εξόδιος ακολουθία να ψαλεί στο παρεκκλήσι του Γηροκομείου Αθηνών.
Σε ανακοίνωση του Γηροκομείου Αθηνών αναφέρεται για την απώλειά της: «Με μεγάλη θλίψη και οδύνη, αποχαιρετούμε την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η οποία, σε ηλικία 91 ετών, άφησε την τελευταία της πνοή, σήμερα 22 Ιουλίου 2026 και ώρα 05:00 στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών. Η Μαίρη Λίντα έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31/10/2018, όταν αποφάσισε, με δική της πρωτοβουλία, να φιλοξενηθεί στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενουμένους του. Έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη διοίκηση και το προσωπικό του Γηροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε. Ας έχει καλό κατευόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού. Το Δ.Σ. της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών».
Η Μαίρη Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας στις 9 Νοεμβρίου του 1935 και υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.
Τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα τα έκανε σε μικρή ηλικία στα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου και στη συνέχεια εμφανίστηκε σε βαριετέ και καμπαρέ της εποχής. Η πορεία της άλλαξε όταν γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 1960. Οι δυο τους υπήρξαν παντρεμένοι για περίπου δέκα χρόνια και συνεργάστηκαν τόσο στη δισκογραφία όσο και σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.
Σε συνέντευξή της είχε δηλώσει: «Ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με τον Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμα και σήμερα, πονάω».
Αργότερα παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη. Η ίδια είχε αποκαλύψει σε συνεντεύξεις της ότι ο δεύτερος σύζυγός της ήταν κακοποιητικός, λέγοντας χαρακτηριστικά το 2012: «Δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο. Έφυγα. Είχα τη δύναμη όμως, γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου, τη φωνή μου».
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Η Μαίρη Λίντα παντρεύτηκε συνολικά τρεις φορές. «Ο δεύτερος άντρας μου δεν ήταν και τόσο ευγενικός μαζί μου. Έως καθόλου. Ήταν πάρα πολύ ωραίος, αλλά σατράπης. Όμως, μου χάρισε το παιδί μου και τον ευχαριστώ. Ο τρίτος ήταν πολύ γλυκός, αλλά κάθε μέρα ήθελε κι άλλη γυναίκα. Καρδιά αγκινάρα. Ακόμα τον αγαπάω, αλλά δεν τον θέλω για σύζυγο» είχε πει για την προσωπική της ζωή.
Το 1961 απέσπασε το Α' Βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Απαγωγή», ενώ η πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση είχε γίνει με το τραγούδι «Πικρό ποτήρι» του Κώστα Καπλάνη.
Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδείας στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, τραγούδησε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του προέδρου Λύντον Τζόνσον.
Οι τελευταίες μεγάλες νυχτερινές εμφανίσεις της ήταν τη σεζόν 1995-1996 με τη Χαρούλα Αλεξίου στη «Νεφέλη», τη σεζόν 2002-2003 με τη Γλυκερία στο «Χάραμα» και τη σεζόν 2011-2012 με την Άννα Βίσση στο «Rex».
Πίσω από τη μεγάλη καλλιτεχνική της πορεία, η Μαίρη Λίντα βίωσε και μία από τις πιο τραγικές στιγμές της ζωής της. Το 1970 δολοφονήθηκε η μητέρα της, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στο σπίτι της, στο Μπουρνάζι. Αρχικά οι Αρχές απέδωσαν τον θάνατό της σε δυστύχημα, όμως δέκα ημέρες αργότερα αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για δολοφονία, με τη σορό της να έχει εντοπιστεί, όπως αναφέρεται, απανθρακωμένη.
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