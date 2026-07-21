Ο Μαρκ Άντονι απέκτησε το όγδοο παιδί του, γέννησε η σύζυγός του Νάντια Φερέιρα
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Μαρκ Άντονι Νάντια Φερέιρα Γέννα Παιδί

Ο Μαρκ Άντονι απέκτησε το όγδοο παιδί του, γέννησε η σύζυγός του Νάντια Φερέιρα

Πρόκειται για το δεύτερο παιδί του τραγουδιστή με το μοντέλο, ενώ έχει και από δύο παιδιά με τη Τζένιφερ Λόπεζ,  τη Ντέμπι Ροσάντο και την Νταϊανάρα Τόρες

Ο Μαρκ Άντονι απέκτησε το όγδοο παιδί του, γέννησε η σύζυγός του Νάντια Φερέιρα
Γεωργία Κοτζιά
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Το όγδοο παιδί του απέκτησε ο Μαρκ Άντονι, καθώς η σύζυγός του Νάντια Φερέιρα γέννησε. Πρόκειται για το δεύτερο παιδί του τραγουδιστή με το μοντέλο.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε το ευχάριστο νέο μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram την Τρίτη 21 Ιουλίου, κατά την οποία οι δύο γονείς έγραψαν για την κόρη τους: «Τι τεράστια ευλογία να μοιραζόμαστε μαζί σας την άφιξη της πολύτιμης Μάιλα μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά που νιώθουμε στο σπίτι μας, είμαστε στον έβδομο ουρανό» και μοιράστηκαν τρυφερές φωτογραφίες του νεογέννητου.

Δείτε τις φωτογραφίες


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Ο 57χρονος και η 27χρονη είχαν αποκαλύψει την εγκυμοσύνη με δημοσίευσή τους τον Ιανουάριο: «Χρόνια πολλά για την 3η επέτειό μας», έγραφαν στη λεζάντα κοινής ανάρτησης, στην οποία το χέρι του Μάρκο, του γιου που απέκτησαν το 2023, βρισκόταν πάνω στην κοιλιά της Φερέιρα. «Τι υπέροχο δώρο μας χαρίζει η ζωή. Ο Θεός είναι μεγάλος», ανέφεραν ακόμη.

Δύο μήνες αργότερα, η Φερέιρα αποκάλυψε το φύλο του δεύτερου παιδιού τους στους διαδικτυακούς της φίλους, ποζάροντας με ένα ζευγάρι ροζ παπουτσάκια. «Μια έκπληξη γεμάτη αγάπη», έγραφε μεταξύ άλλων.

Η ίδια και ο Άντονι είναι παντρεμένοι από τον Ιανουάριο του 2023. Οι δυο τους ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στο Μαϊάμι, οκτώ μήνες μετά τον αρραβώνα τους.

 Ο τραγουδιστής έχει αποκτήσει ακόμη τη 31χρονη Αριάνα και τον 28χρονο Τσέις με την πρώην σύντροφό του Ντέμπι Ροσάντο, τον 25χρονο Κρίστιαν και τον 22χρονον Ράιαν με την πρώην σύζυγό του Νταϊανάρα Τόρες, ενώ έχει αποκτήσει τα 17χρονα δίδυμα Έμμε και Μαξιμίλιαν με την Τζένιφερ Λόπεζ.
Γεωργία Κοτζιά
42 ΣΧΟΛΙΑ

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