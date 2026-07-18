Τα τέσσερα μαγικά χρόνια του Πινέδα και ο ρεαλιστικός στόχος για την μεταγραφή αντικαταστάτη

Θα έρθει σε ένα μήνα αυτή η μέρα. Που η ΑΕΚ θα παίξει τον πρώτο της αγώνα στην Αγιά Σοφιά με τον Ορμπελιν Πινέδα να παίζει σε άλλη ομάδα.Από τότε που άνοιξε ξανά τις πύλες ο παράδεισος των ΑΕΚτζήδων ο Ορμπελίν ήταν εκεί. Κι αυτά που έκανε και πέτυχε με την ΑΕΚ θα είναι εκεί για να θυμίζουν για πάντα μια λαμπρή τετραετία. Θα είναι στη μνήμη και στην καρδιά όλων όσων αγαπούν την ΑΕΚ. Ενα παιδί που από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό που αγωνίστηκε έδωσε τα πάντα. Και εκτός από το ότι ήταν ο μεγαλύτερος πολεμιστής μέσα στο γήπεδο ήταν σχεδόν σε κάθε αγώνα ο καλύτερος παίκτης. Ηταν μια υπέροχη ιστορία από την αρχή ως το τέλος. Ακόμη κι ο τρόπος που φεύγει από την ΑΕΚ είναι αυτός που άξιζε σε μια τέτοια πετυχημένη σχέση. ΕΞΙ μήνες πριν αποκτήσει το δικαίωμα να υπογράψει όπου θέλει ως ελεύθερος ο Πινέδα φέρνει 8.000.000 ευρώ στην ΑΕΚ! Και παρεμπιπτόντως αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αχαριστία ή κακή συμπεριφορά. Θα μπορούσε να είναι έτσι αν ο Πινέδα επέστρεφε, έπαιζε χωρίς να ανανεώσει και Χριστούγεννα πήγαινε διακοπές στο Μεξικό και… υπογραφές στη Μοντερέι. Αν και πάλι είναι μια πρακτική που έχουν ακολουθήσει χιλιάδες παίκτες. Και ο ίδιος ο Ορμπελιν που από την Κρουζ Αζουλ που τον είχε πληρώσει 14 εκατ. δολάρια πήγε ελεύθερος στη Θέλτα.Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό και τα 8.000.000 δίνεται στην ΑΕΚ η δυνατότητα να αποκτήσει τον αντικαταστάτη του με τα χρήματα που κέρδισε από τον Πινέδα αφού πρώτα της έδωσε τα τέσσερα καλύτερα χρόνια της καριέρας του. Τον έφερε στα 26 του με 4.500.000 ευρώ και τον αποχωρίζεται στα 30 του εισπράττοντας 8. Το μόνο που αξίζει, το μόνο που αρμόζει στην περίσταση είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Από όλους μας στον Ορμπελιν, κι από τον Ορμπελιν στην ΑΕΚ. Γιατι χάρη στην ΑΕΚ έκανε την καριέρα που ήθελε στην Ευρώπη. Μπορει να μην μπόρεσε να πάει σε μεγάλο πρωτάθλημα όμως έκανε 4 χρόνια πρωταθλητισμό, κατέκτησε 3 τίτλους, έπαιξε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και σε ότι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν απόλυτα αποδεκτός ως κορυφαίος από το σύνολο των φιλάθλων. Άφησε το στίγμα του. Υγεία και τυχη Ορμπελιν. Ο Βασιλιάς «πέθανε», ζήτω ο Βασιλιάς. Θα έγραφα Long live the king, αλλά οι ψαγμένοι θα το εκλάμβαναν ως προαναγγελία απόκτησης του… Κινγκ Κάνγκουα! Παικταρας παρεμπιπτόντως αλλά υποπτεύομαι πως το τεχνικό τιμ χρειάζεται κάτι πιο δυνατό αμυντικά.Αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο στοίχημα της ΑΕΚ τώρα. Πως αντικαθιστάς τον Πινέδα; Για να είμαστε ειλικρινείς, η έκπληξη δεν είναι ότι φεύγει τώρα ο Πινέδα. Το εντυπωσιακό είναι πως αυτός ο παίκτης έμεινε 4 χρόνια στο Ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι λόγω χαρακτήρα. Ενα παιδί που άρμεγε αγελάδες και πήγαινε με τα πόδια στην προπόνηση. Που έγινε πρωταθλητής Μεξικου και Αμερικής στα 20 αλλά παρέμεινε ταπεινός και προσγειωμένος. Και βέβαια ευγνώμων σε όποιον τον βοήθησε. Παίκτες όπως αυτός έρχονται κατά τύχη στην Ελλάδα και φεύγουν σε ένα χρόνο. Πολλά τα παραδείγματα. Από Γιαγιά Τουρέ, μέχρι Χουάνγκ και Ουναΐ. Γιατί τέτοιο επίπεδο είναι ο Πινέδα και το έδειξε με συνέπεια 4 χρόνια. Το να βρει έναν Πινέδα η ΑΕΚ τώρα είναι σαν αγοράσεις λαχείο με τα κέρδη του… λαχείου και να ξανακερδίσεις. Μακάρι. Ο ρεαλιστικός στόχος όμως είναι να αποκτήσει η ΑΕΚ έναν έτοιμο παίκτη υψηλού επιπέδου που να ταιριάζει με τον τρόπο παιχνιδιού και να συμπληρώνει τα άλλα χαφ της ομάδας του Νίκολιτς. Εναν ποιοτικό παίκτη διαφοράς. Το έχει ξανακάνει και μπορούμε να αισιοδοξούμε πως θα το κάνει και τώρα. Σύντομα!