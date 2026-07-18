Όταν η πόλη παύει να ανήκει στους κατοίκους της

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Στην Αθήνα και σε πολλά νησιά των Κυκλάδων, το ερώτημα αυτό δεν είναι πλέον θεωρητικό, αλλά κάτι που αποτυπώνεται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα.Ο τουρισμός αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Ελλάδας. Φέρνει έσοδα, δημιουργεί θέσεις εργασίας και στηρίζει σημαντικά την οικονομία πολλών περιοχών. Το πρόβλημα δεν είναι ο τουρισμός από μόνος του, αλλά η υπερβολική εξάρτηση από αυτόν. Όταν αυτό συμβαίνει, μια πόλη αρχίζει να λειτουργεί κυρίως ως προορισμός και λιγότερο ως τόπος κατοικίας.Αυτό φαίνεται όλο και πιο έντονα τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και σε νησιά των Κυκλάδων. Η συνεχής αύξηση των επισκεπτών δεν αλλάζει μόνο τους αριθμούς, αλλά και τον ίδιο τον χαρακτήρα των περιοχών. Συχνά όμως αυτές οι αλλαγές δεν γίνονται αντιληπτές αμέσως. Στην αρχή μοιάζουν περιορισμένες, όμως με τον χρόνο γίνονται ολοένα και πιο αισθητές στην καθημερινότητα.Οι συνέπειες αυτές γίνονται ιδιαίτερα εμφανείς στη Σαντορίνη, όπου κατά τους θερινούς μήνες η πίεση από τον τουρισμό επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων και των εργαζομένων, ιδιαίτερα στο ζήτημα της στέγασης.Το πρόβλημα βέβαια δεν περιορίζεται εκεί. Σε πολλές περιοχές, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα και στα τουριστικά νησιά, η στέγαση έχει γίνει ίσως το πιο χαρακτηριστικό πεδίο αυτής της αλλαγής. Διαμερίσματα που μέχρι πριν λίγα χρόνια νοικιάζονταν σε μόνιμους κατοίκους έχουν στραφεί στη βραχυχρόνια μίσθωση, με αποτέλεσμα να μειώνεται το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών. Οι τιμές των ενοικίων ανεβαίνουν και η εύρεση προσιτής στέγης γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Στην Αθήνα αυτό το βιώνουν ήδη πολλοί νέοι, ενώ σε νησιά εργαζόμενοι της σεζόν δυσκολεύονται ακόμη και να βρουν ένα μέρος να μείνουν για λίγους μήνες.Οι αλλαγές όμως δεν σταματούν στη στέγαση. Αλλάζει και η ίδια η εικόνα των γειτονιών. Μικρά καταστήματα που εξυπηρετούσαν τους κατοίκους κλείνουν και αντικαθίστανται από επιχειρήσεις που απευθύνονται κυρίως σε επισκέπτες. Σε πολλές περιοχές δημιουργείται σιγά σιγά η αίσθηση ενός χώρου που έχει σχεδιαστεί περισσότερο για να τον επισκέπτεσαι παρά για να ζεις μέσα σε αυτόν. Σε ορισμένες γειτονιές της Αθήνας, ένας κάτοικος μπορεί πλέον να βλέπει τα ίδια κτίρια να αλλάζουν χρήση μέσα σε λίγα χρόνια, καθώς κατοικίες οικογενειών μετατρέπονται σε διαμερίσματα προσωρινής φιλοξενίας. Ακόμα και ο ρυθμός της καθημερινότητας φαίνεται να προσαρμόζεται στις ανάγκες του τουρισμού.Το ζήτημα δεν αφορά μόνο όσους δυσκολεύονται να βρουν σπίτι. Αφορά και το αν μια γειτονιά μπορεί να συνεχίσει να έχει μόνιμους κατοίκους, σχέσεις και καθημερινή ζωή.Κάπου εδώ προκύπτει ένα βασικό ερώτημα: ποιος είναι τελικά ο ρόλος μιας πόλης; Είναι ένας ζωντανός τόπος κατοικίας ή ένα προϊόν προς κατανάλωση;Φυσικά, δεν μπορεί να αγνοηθεί η θετική πλευρά. Πολλές τοπικές οικονομίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, ενώ χιλιάδες άνθρωποι ζουν από αυτόν. Το ζητούμενο δεν είναι η απόρριψη του τουρισμού, αλλά η ισορροπία. Να μπορεί μια περιοχή να τον υποστηρίζει χωρίς να χάνει τη δυνατότητα των κατοίκων της να ζουν εκεί κανονικά.Γιατί στο τέλος της ημέρας μια πόλη δεν είναι μόνο τα αξιοθέατα και οι εικόνες της. Είναι οι άνθρωποι που μένουν εκεί όλο τον χρόνο, δουλεύουν, μεγαλώνουν τις οικογένειές τους και διατηρούν τον τόπο ζωντανό.Η συζήτηση για την τουριστικοποίηση των πόλεων δεν αφορά μόνο την οικονομία, αλλά συνολικά το μοντέλο ανάπτυξης των περιοχών. Το ζητούμενο είναι να συνυπάρχουν ο τουρισμός και η καθημερινή ζωή, χωρίς ο ένας να ακυρώνει τον άλλον.Σε πολλές περιοχές, η απουσία ενός συνεκτικού χωροταξικού σχεδιασμού και ενός ξεκάθαρου πλαισίου κανόνων φαίνεται να εντείνει τις πιέσεις στην κατοικία και στον αστικό ιστό. Η διαχείριση της βραχυχρόνιας μίσθωσης και του συνολικού τουριστικού φορτίου αναδεικνύεται έτσι σε κρίσιμο ζήτημα δημόσιας πολιτικής, με στόχο να διατηρηθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και στη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών.