Άνεμοι τύπου Foehn εκτινάσσουν θερμοκρασία και κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα, βουτιά 10 βαθμών και κακοκαιρία στη συνέχεια

Ο συνδυασμός θερμού, ξηρού και κατά τόπους ισχυρού ανέμου ξηραίνει ακόμη περισσότερο τη βλάστηση και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς - Αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια





Πρόκειται για την Αττική, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, την Κορινθία και την Αργολίδα.





Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του protothema.gr, Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα, τους 42 βαθμούς στη Βοιωτία και την ανατολική Πελοπόννησο, ενώ στην Αττική, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.







Καμπανάκι για τους ανέμους τύπου Foehn Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν οι άνεμοι τύπου Foehn, οι οποίοι είναι θερμοί και ξηροί καταβατικοί άνεμοι. Δημιουργούνται όταν κυρίως δυτικά και νοτιοδυτικά ρεύματα από το Ιόνιο αναγκάζονται να ανέβουν στις πλαγιές της Πίνδου.



Κατά την άνοδό του, ο αέρας ψύχεται και αποβάλλει μέρος της υγρασίας του. Όταν, όμως, περάσει στην ανατολική, υπήνεμη πλευρά της οροσειράς και αρχίσει να κατεβαίνει, συμπιέζεται, θερμαίνεται γρήγορα και γίνεται ακόμη ξηρότερος. Έτσι, στις περιοχές ανατολικά και νοτιοανατολικά της Πίνδου μπορεί να σημειωθεί απότομη άνοδος της θερμοκρασίας και σημαντική πτώση της σχετικής υγρασίας.



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Ο συνδυασμός θερμού, ξηρού και κατά τόπους ισχυρού ανέμου ξηραίνει ακόμη περισσότερο τη βλάστηση και αυξάνει σημαντικά τόσο τον κίνδυνο εκδήλωσης όσο και την ταχύτητα εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται ήδη σε κατάσταση συναγερμού.



Επιπλέον, αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στην κεντρική και τη νότια Ελλάδα. Μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο δεν αποκλείεται να είναι έντονα.



Σε κατάσταση συναγερμού RED CODE βρίσκονται σήμερα, Τετάρτη (22/7) τελευταία ημέρα του καύσωνα , πέντε νομοί της χώρας, εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προκαλεί ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων.Πρόκειται για την Αττική, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, την Κορινθία και την Αργολίδα.Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του protothema.gr, Γιώργου Τσατραφύλλια , η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει αργά το μεσημέρι τους 42 με 43 βαθμούς στηκαι τη, τους 42 βαθμούς στηκαι την ανατολική, ενώ στην, τηνκαι ταθα αγγίξει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές, δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις και στα πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν οι άνεμοι τύπου Foehn, οι οποίοι είναι θερμοί και ξηροί καταβατικοί άνεμοι. Δημιουργούνται όταν κυρίως δυτικά και νοτιοδυτικά ρεύματα από το Ιόνιο αναγκάζονται να ανέβουν στις πλαγιές της Πίνδου.Κατά την άνοδό του, ο αέρας ψύχεται και αποβάλλει μέρος της υγρασίας του. Όταν, όμως, περάσει στην ανατολική, υπήνεμη πλευρά της οροσειράς και αρχίσει να κατεβαίνει, συμπιέζεται, θερμαίνεται γρήγορα και γίνεται ακόμη ξηρότερος. Έτσι, στις περιοχές ανατολικά και νοτιοανατολικά της Πίνδου μπορεί να σημειωθεί απότομη άνοδος της θερμοκρασίας και σημαντική πτώση της σχετικής υγρασίας.Ο συνδυασμός θερμού, ξηρού και κατά τόπους ισχυρού ανέμου ξηραίνει ακόμη περισσότερο τη βλάστηση και αυξάνει σημαντικά τόσο τον κίνδυνο εκδήλωσης όσο και την ταχύτητα εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται ήδη σε κατάσταση συναγερμού.Επιπλέον, αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στην κεντρική και τη νότια Ελλάδα. Μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο δεν αποκλείεται να είναι έντονα.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 40 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη, μετά το μεσημέρι, αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν αρχικά ασθενείς και σταδιακά θα ενισχυθούν, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς.



Υποχωρεί από αύριο ο καύσωνας Την Πέμπτη ο καύσωνας θα βρίσκεται πλέον σε πλήρη αποκλιμάκωση, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς και ενίσχυση των βοριάδων.



Την Παρασκευή αναμένεται επιδείνωση του καιρού, με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, νέα πτώση της θερμοκρασίας και πρόσκαιρη ενίσχυση των βοριάδων στα 7 με 8 μποφόρ.



Το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.