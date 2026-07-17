Αρης: Η κλήρωση πιέζει για άμεση μεταγραφική ενίσχυση στην άμυνα

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Το πρόγραμμα μόνο βολικό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, οπότε η ανάγκη για την ολοκλήρωση των μεταγραφών γίνεται επιτακτική.Ο Αρης στην πρεμιέρα θα αντιμετωπίσει, ως τυπικά φιλοξενούμενος στην ουδέτερη Τρίπολη, τη νεοφώτιστη Καλαμάτα, μια ομάδα που επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία έπειτα από δύο δεκαετίες και αναμένεται να παρουσιαστεί με μεγάλο ενθουσιασμό.Τη δεύτερη αγωνιστική ακολουθεί η αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, ο οποίος θα έχει ήδη δώσει δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια και τον τελικό του Super Cup, έχοντας διατηρήσει τον περσινό κορμό του.Στη συνέχεια υπάρχουν δύο συνεχόμενα εκτός έδρας ντέρμπι με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ενώ πριν από το international break θα υποδεχθεί τον Ηρακλή, σε ένα τρίτο διαδοχικό ντέρμπι που θα αναβιώσει έπειτα από δέκα χρόνια.Παράλληλα, το διάστημα 17-19 Αυγούστου θα δώσει νοκ άουτ αγώνα για τον 2ο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου, ενώ μέσα στις πέντε πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος θα υπάρξουν δύο παιχνίδια για τη League Phase της ίδιας διοργάνωσης, εφόσον φυσικά αποφύγει το κάζο στον προκριματικό γύρο.Το ρόστερ έχει σημαντικές ελλείψεις, ειδικά στην άμυνα. Θα πρέπει να αποκτηθούν τουλάχιστον δύο στόπερ (ιδανικά τρεις), δύο αριστεροί μπακ, ένας δεξιός μπακ και ένας τερματοφύλακας.Οσον αφορά τα παιχνίδια του Κυπέλλου, θα πρέπει να αγωνίζονται δύο ποδοσφαιριστές γεννημένοι το 2004 ή αργότερα.Οπως σωστά ανέφερε χθες, στο περιθώριο της κλήρωσης του πρωταθλήματος, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, κάθε ομάδα οφείλει να έχει στο ρόστερ της τουλάχιστον τέσσερις παίκτες που να πληρούν αυτό το ηλικιακό κριτήριο.Επομένως, θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον δύο τέτοιες μεταγραφές.Την επόμενη Τρίτη ο Αρης θα αναχωρήσει για την Μπρέσια, όπου θα πραγματοποιήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του και θα δώσει δύο δυνατά φιλικά απέναντι στην Αταλάντα και τη Μόντσα.Προφανώς είναι αδύνατον να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μεταγραφές που απαιτούνται μέσα στις τέσσερις επόμενες ημέρες.Ωστόσο, ένας στόπερ και ένας αριστερός μπακ θα πρέπει να ενσωματωθούν στην αποστολή που θα ταξιδέψει στην Ιταλία, ώστε ο Μιχάλης Γρηγορίου να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του.