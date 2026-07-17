Η δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ συνεχίζεται…

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Στον ΠΑΟΚ οι μεγάλες αλλαγές μαζί και οι δυσκολίες είχαν βάση και απαρχή την περσινή σεζόν. Η ομάδα με τις αποτυχίες της ειδικά στον τελικό κυπέλλου και στο τελευταίο ματς με τον Παναθηναϊκό, διαμόρφωσε δύσκολες συνθήκες, έβαλε εμπόδια στον ίδιο της τον εαυτό. Και τώρα πρέπει να τα ξεπεράσει…Μεγάλη δοκιμασία αυτό το καλοκαίρι με κύρια χαρακτηριστικά:- Νέος προπονητής και αλλαγές στη δουλειά, στην προπόνηση, στην καθημερινότητα, στη φιλοσοφία- Τραυματισμοί που έμειναν από πέρσι και ταλαιπωρούν ακόμη, ειδικά με τον Μειτέ και τον Ντεσπόντοφ- Τραυματισμοί και συνεχιζόμενη κακοδαιμονία με δύο χειρουργεία στα πρώτα δύο φιλικά- Πολλές μεταγραφικές ανάγκες και ανοικτές υποθέσει. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τέσσερις παίκτες και φαίνεται ότι έχει ακόμη άλλους πέντε στόχους! Η ομάδα χρειάζεται αριστερό μπακ, δύο χαφ, φορ, στόπερ και λογικά δεξί μπακ.- Μέσα σε όλα η κλήρωση στα προκριματικά φέρνει τη Ντινάμο Κιέβου η οποία χθες πέρασε στα πέναλτιΈτσι είναι! Αυτή είναι η κατάσταση στον ΠΑΟΚ μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Μέσα από πολλές αντικειμενικές δυσκολίες, όλη η ομάδα δοκιμάζεται και πρέπει να ανταποκριθεί. Πρώτος στόχος να φτιάξει νέο σύνολο που θα είναι ανταγωνιστικό, ξεπερνώντας την περασμένη περίοδο και μαζί να πάρει προκρίσεις που θα φτιάξουν τη νέα σεζόν. Οι ευρωπαϊκές προκρίσεις για τον ΠΑΟΚ είναι υπεραπαραίτητες, αφού αυτές βοηθούν σε όλα τα επίπεδα. Σε κλίμα, σε ράνκινγκ, οικονομικά, αλλά και στην αυτοπεποίθηση του νέου συνόλου.Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο που διαμορφώνεται, η ιστορία μας έχει αποδείξει στον ΠΑΟΚ ότι: Όταν όλοι και όλα είναι σε εγρήγορση, όταν επικρατεί ένα δημιουργικό άγχος, όταν όλοι σε αυτά τα ματς πάμε με το 100% της συγκέντρωσης, το αποτέλεσμα είναι θετικό!Ξεκίνημα την άλλη Πέμπτη από το Λούμπλιν της Πολωνίας κόντρα στη δυνατή Ντινάμο Κιέβου….