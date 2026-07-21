Μύκονος: Γυμνός άνδρας σε αμόκ ερωτοτροπούσε σε άγαλμα, δείτε βίντεο

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Λένε ότι στην Μύκονο μπορεί να τα δεις όλα, αλλά το θέαμα που αντίκρισαν κάτοικοι και τουρίστες ξεπερνούσε και την πιο νοσηρή φαντασία.Νεαρός άνδρας όχι μόνο κυκλοφορούσε γυμνός αλλά φέρεται να ήταν σε μια κατάσταση ερωτικού παροξυσμού αφού ερωτοτροπούσε με την βάση αγάλματος στην οποία υπάρχει προτομή του εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή.Ο άνδρας που είναι αλλοδαπός κυκλοφορούσε επί ώρα όπως τον γέννησε η μητέρα του στους δρόμους του νησιού μέχρι τη στιγμή που έφτασε στην νησίδα του περιφερειακού που οδηγεί στο αεροδρόμιο του νησιού.Εκεί, εκτός των άλλων πόζαρε σαν αρχαίος Θεός δίπλα στο άγαλμα και μετά συνέχισε την βόλτα του, ολόγυμνος κάνοντας αρκετούς που τον είδαν να αναρωτιούνται πού να ήταν και - κυρίως - σε τι κατάσταση ήταν, αφού άφησε τα ρούχα του και πήρε... γυμνός τους δρόμους.Η αστυνομία που είχε στο μεταξύ ειδοποιηθεί τον εντόπισε και έστησε μια μικρή επιχείρηση λίγο πιο πάνω προκειμένου να τον συλλάβει, κάτι που δεν αποδείχθηκε εύκολο.Ο άνδρας αντιστάθηκε σθεναρά αφού βρισκόταν σε παροξυσμό και χρειάστηκαν τέσσερις αστυνομικοί για να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.