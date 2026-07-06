Ο παίκτης που θα έβγαζε το… κομπιούτερ για την ΑΕΚ και η μεγαλύτερη επιτυχία του Ηλιόπουλου

Πέρασαν οι μέρες, αρχίζουν οι προπονήσεις και σε λίγο θα έχουμε και έξι… υποκατάστατα με τα φιλικά που θα δείξει η τηλεόραση. Η ΑΕΚ φεύγει για Ολλανδία 37 μέρες πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της με 2+2 μεταγραφές και έχοντας αποκτήσει το… 66,67% των εν δυνάμει βασικών που είχε προαναγγείλει ο Μάρκο Νίκολιτς πως θα έρθουν σε εκείνη την… μπουγελωμένη συνέντευξη τύπου την βραδιά που σήκωσε την κούπα του πρωταθλητή.Μετά τον Ζούμπκοφ αποκτήθηκε και ο Κάιρινεν. Ο κεντρικός χάφ της Σπάρτα Πράγας που αν έβαζες τα στοιχεία που ψάχνει η ΑΕΚ σε έναν υπολογιστή χωρίς όνομα είναι δεδομένο πως θα τον πρότεινε σαν απολύτως κατάλληλο. Άλλη μια μεταγραφή made by Javier Ribalta. O παίκτης που έχει ακριβώς τα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής να έχουν οι κεντρικοί χάφ του, στην καλύτερη ηλικία με ποιοτικές σεζόν πίσω αλλά και… μπροστά, σε τιμή ακριβή αλλά όχι εκτός λογικής. Στο πικ της καριέρας του κι αυτός και έτοιμος για το επόμενο βήμα. Με το κατάλληλο ψαστήρι αυτό το βήμα θα είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδος.Ο Κάιρινεν είναι ο πλέι μέικερ των πίσω γραμμών που είναι τόσο απαραίτητος στον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ. Αλλη μια κίνηση στο φετινό μοτίβο του Ριμπάλτα που είναι προσαρμοσμένο στους στόχους της νέας σεζόν, back to back πρωτάθλημα και συμμετοχή στη League phase του Champions League. Όπως ο Ζούμπκοφ έτσι και ο Φινλανδός διεθνής είναι παίκτες με μεγάλη εμπειρία από πρωταθλητισμό και πίεση που παράλληλα έχουν παίξει και έχουν σκοράρει στο Champions League. Φαίνεται πως φέτος θα είναι το έξτρα στοιχείο που βάζει στα προαπαιτούμενα ο Ριμπάλτα. Να δούμε και με τον Σέντερ μπακ.Άλλη μια μεταγραφή by Μάριος Ηλιόπουλος. Δεν θα κουραστώ να γράφω πως η εμπιστοσύνη του αφεντικού της ΑΕΚ στους τρεις πιο σημαντικούς ανθρώπους του (Λυσσάνδρου, Ριμπάλτα, Νίκολιτς) είναι το μεγαλύτερο μυστικό της επιτυχίας της ΑΕΚ από το καλοκαίρι του 2025 και μετά. Η μεγαλύτερη επιτυχία του πρωταθλητη ιδιοκτήτη της ΑΕΚ. Και βέβαια δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο πως χωρίς πώληση, σοβαρή, από τον Ιανουάριο του 2025, ο Ηλιόπουλος έχει ήδη εγκρίνει μεταγραφές κοντά στα 9.000.000 στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο για μεγάλους και… μικρούς και έχει δεσμευτεί για μπόνους και οψιόν που μπορούν να πάνε το συνολικό κόστος αρκετά πάνω από τα 10. Και χωρίς να υπολογίζουμε τα συμβόλαια των παικτών. Μόνο για αγορές το ποσό που αναφέρθηκε. Όσο η ΑΕΚ προχωράει με αυτό τον σωστό βηματισμό είναι βέβαιο πως το ποδόσφαιρο θα της το ανταποδίδει.Ο Κάιρινεν πήρε πάνω του τα περισσότερα φώτα όμως χθες η ΑΕΚ ολοκλήρωσε άλλη μια πολύ σημαντική κίνηση. Ο παίκτης που ήταν δεδομένο πως θα αποκτηθεί μετά την απόφαση της ΕΠΟ για δύο παίκτες κάτω των 22 σε Σούπερ Καπ και κύπελλο Ελλάδος είναι ο Χρήστος Αλεξίου. Έμαθε να παίζει άμυνα στην Ίντερ, αρχηγός και αναντικατάστατος στην δεύτερη ομάδα της πρωταθλήτριας Ιταλίας, βασικότατος στην Εθνική Ελπίδων, στην καλύτερη των τελευταίων ετών. Μια μεταγραφή με μεγάλη προοπτική αλλά και άμεσα πολύτιμη αφού άνευ απροόπτου θα είναι βασικός στον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν που θα κρίνει και τον πρώτο τίτλο της χρονιάς ή τον… τελευταίο της προηγούμενης. Θα είναι ο τέταρτος στόπερ στην ΑΕΚ 2026-2027, πίσω από τον Ρέλβας ως αριστεροπόδαρος, εν αναμονή του εν δυνάμει βασικού στο επίπεδο των Μουκουντί και Ρέλβας με μπαλαντέρ και δάσκαλο τον Βίντα. Μια μεγάλη κίνηση της ΑΕΚ που ήδη έχει φτάσει από πέρυσι το καλοκαίρι τα πέντε μεγάλα πρότζεκτ με Καλοσκάμη, Γκεοργκίεφ, Σαχαμπό, Σαρακασίδης και Αλεξίου. Θα υπάρξει συνέχεια…