Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Νέος Βουτζάς: Άτομο καταπλακώθηκε από χώματα, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
Νέος Βουτζάς: Άτομο καταπλακώθηκε από χώματα, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
Στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του μεταβαίνουν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου καθώς υπήρξε κλήση για καταπλάκωση ατόμου από χώματα στο Νέος Βουτζάς.
Στο σημείο μετέβησαν πέντε οχήματα με 15 πυροσβέστες για να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό του και λίγη ώρα αργότερα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
Παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Στο σημείο μετέβησαν πέντε οχήματα με 15 πυροσβέστες για να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό του και λίγη ώρα αργότερα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
Παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
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