Το αδιαχώρητο στον Πειραιά: Ουρές και ταλαιπωρία για επιβάτες μετά από ακύρωση δρομολογίου, απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο
Το αδιαχώρητο στον Πειραιά: Ουρές και ταλαιπωρία για επιβάτες μετά από ακύρωση δρομολογίου, απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο
Κανονικά εκτελούνται τα περισσότερα δρομολόγια, ακυρώθηκε το δρομολόγιο του Blue Star Paros για Σύρο, Τήνο και Μύκονο λόγω των ανέμων
Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων από το λιμάνι του Πειραιά, με την επιβατική κίνηση να παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς το πρωί. Χιλιάδες ταξιδιώτες συρρέουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές επιβατών και οχημάτων.
Αν και η πλειονότητα των προγραμματισμένων δρομολογίων εκτελείται μέχρι στιγμής κανονικά, δεν λείπουν οι ακυρώσεις.
Συγκεκριμένα, το πλοίο Blue Star Paros, το οποίο είχε προγραμματισμένο δρομολόγιο για Σύρο, Τήνο και Μύκονο, παρέμεινε δεμένο στο λιμάνι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, προκαλώντας ταλαιπωρία και αναγκαστικές αλλαγές στα σχέδια των επιβατών.
Λόγω των μεταβαλλόμενων καιρικών φαινομένων, οι αρμόδιες αρχές και το Λιμενικό Σώμα συνιστούν στους επιβάτες να βρίσκονται σε άμεση και συνεχή επικοινωνία με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή απαγορευτικά απόπλου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Σημειώνεται πως σε Λαύριο και Ραφήνα τα πλοία λόγω των ανέμων παρέμειναν δεμένα.
Αν και η πλειονότητα των προγραμματισμένων δρομολογίων εκτελείται μέχρι στιγμής κανονικά, δεν λείπουν οι ακυρώσεις.
Συγκεκριμένα, το πλοίο Blue Star Paros, το οποίο είχε προγραμματισμένο δρομολόγιο για Σύρο, Τήνο και Μύκονο, παρέμεινε δεμένο στο λιμάνι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, προκαλώντας ταλαιπωρία και αναγκαστικές αλλαγές στα σχέδια των επιβατών.
Δείτε εικόνες από το λιμάνι του Πειραιά:
Λόγω των μεταβαλλόμενων καιρικών φαινομένων, οι αρμόδιες αρχές και το Λιμενικό Σώμα συνιστούν στους επιβάτες να βρίσκονται σε άμεση και συνεχή επικοινωνία με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή απαγορευτικά απόπλου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Σημειώνεται πως σε Λαύριο και Ραφήνα τα πλοία λόγω των ανέμων παρέμειναν δεμένα.
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