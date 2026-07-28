Η βραδιά της Πέμπτης, το μισό καλοκαίρι του ΠΑΟΚ…

Άλλες ομάδες αυτή την περίοδο έχουν πάνω από όλα τα μεταγραφικά τους. Έχει και ο Δικέφαλος αρκετά ανοικτά μέτωπα, τίποτα όμως και καμία κίνηση όσο μεγάλη και αν είναι δεν μπορεί να ξεπεράσει τη σημασία ενός νοκ άουτ αγώνα. Το βράδυ της Πέμπτης ο ΠΑΟΚ παίζει το… μισό του ευρωπαϊκό καλοκαίρι και το μήνυμα έχει ληφθεί από το σύνολο του Οργανισμού.Η ομάδα του Λίσι δείχνει κάθε ώρα και στιγμή ότι δεν εφησυχάζει από την πρώτη νίκη στην Πολωνία. Το λένε οι παίκτες και στα αποδυτήρια ο Μάτος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα: «Καλοί ήμασταν στον πρώτο αγώνα, αλλά παραμένουμε σε απόλυτη εγρήγορση και δεν υποτιμάμε κανένα ματς και κανέναν αντίπαλο». Όλος ο ΠΑΟΚ έχει διαπιστώσει πόσο καλή ομάδα είναι η Ντιναμό Κιέβου και φυσικά ετοιμάζονται για μία δεύτερη μεγάλη μονομαχία που θα σημάνει και την πρόκριση.Το παιχνίδι αυτό όμως έχει λάβει και μεγάλες εξωαγωνιστικές προεκτάσεις. Οι Ουκρανοί θέλουν να σηκώσουν παρά πολύ το θέμα με τη Ρωσική σημαία που βρέθηκε στην ΠΑΟΚτσίδικη κερκίδα την περασμένη Πέμπτη και πέρα από το έξτρα εθνικό κίνητρο που δίνουν στους παίκτες τους, προφανώς επιδιώκουν και έναν αγωνιστικό προσανατολισμό. Όσο μεγαλύτερη αναστάτωση προκληθεί, τόσο πιο μακριά από το κανονικό ποδόσφαιρο θα βρεθούμε και οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ νιώθουν ότι αυτό βολεύει τα σχέδιά τους. Αλίμονο αν ο ΠΑΟΚ παρασυρθεί… Μέσα σε όλα υπάρχει και ορισμός Πολωνού διαιτητή για τον οποίο ο ΠΑΟΚ έχει διαμαρτυρηθεί πολλές φορές. Πολλά! Πάρα πολλά εξωαγωνιστικά που αξίζει να προσεχθούν.Ο πρώτος αγώνας στο τελείωμά του επηρεάστηκε από την ένταση στην κερκίδα. Όλος ο ΠΑΟΚτσήδικος Οργανισμός λαμβάνει τα μηνύματά που πρέπει και προφανώς εκείνες τις ώρες κανείς δεν θα παρασυρθεί σε άλλες παραμέτρους μακριά από το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι.Η ομάδα του Λίσι θα πιεστεί από τον χρόνο, από την ανάγκη της πρόκρισης, από την ποιότητα του αντιπάλου και σε κάθε περίπτωση δεν θα χρειαστεί να βιαστεί. Όλα αυτά σε ποδοσφαιρικό επίπεδο σημαίνουν… υπομονή και στο κέντρο του γηπέδου, κυκλοφορία με ασφάλεια. Με τον Σανταμαρία στο ματς, το δίδυμο Ζαφείρη-Κωνσταντέλια, τη δεξιά πλευρά Κένι-Ζίβκοβιτς, την αριστερή με Μπάμπα-Τάισον και την ποιότητα Μιχαιλίδη-Ελουστόντο από την άμυνα, ο ΠΑΟΚ μπορεί να κρατήσει σωστά την μπάλα και να μην δείξει στον αντίπαλο ότι μπορεί να πιστέψει στην επιτυχία.Τα μεταγραφικά έπονται με τον ΠΑΟΚ να επιδιώκει άλλες τέσσερις κινήσεις σε αυτή τη δεύτερη φάση με σκοπό να αυξήσει τη λίστα των επόμενων αγώνων. Πρώτα μάλλον θα κλείσει δεξιός μπακ, ακολουθεί το οκτάρι από καλό πρωτάθλημα, ο φορ και φυσικά η υπόθεση Γιαννούλη που ήταν και είναι δύσκολη. Κάποια στιγμή όμως θα κλείσει και αυτό θα γίνει όπως θέλει ο ΠΑΟΚ και ο Έλληνας σπουδαίος διεθνής μπακ…