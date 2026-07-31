Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Η ημίγυμνη βόλτα της Κατερίνας Γιατζόγλου στην παραλία: «Mood απόλυτης τεμπελιάς», δείτε βίντεο
Η ημίγυμνη βόλτα της Κατερίνας Γιατζόγλου στην παραλία: «Mood απόλυτης τεμπελιάς», δείτε βίντεο
«Recharge... Coming soon...» συμπλήρωσε στη λεζάντα του βίντεο η 65χρονη συγγραφέας
Σε διάθεση «απόλυτης τεμπελιάς», όπως έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram, βρίσκεται η συγγραφέας Κατερίνα Γιατζόγλου.
Η ίδια φρόντισε να δώσει ένα δείγμα των όσων έγραψε με μια βόλτα που έκανε φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μπικίνι της σε μια παραλία.
Στη συνέχεια, δε, του ίδιου βίντεο, η 65χρονη συγγραφέας είναι καθισμένη σε έναν καναπέ αγκαλιά με τον σκύλο της.
«Mood απόλυτης τεμπελιάς... 🏖️ Ότι δεν ξέρεις καλοκαιριατικα… είναι κέρδος...» έγραψε η Κατερίνα Γιατζόγλου.
Κατέληξε, μάλιστα, γράφοντας «🏖️ Recharge... Coming soon...».
Δείτε το βίντεο της Κατερίνας Γιατζόγλου
Η ίδια φρόντισε να δώσει ένα δείγμα των όσων έγραψε με μια βόλτα που έκανε φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μπικίνι της σε μια παραλία.
Στη συνέχεια, δε, του ίδιου βίντεο, η 65χρονη συγγραφέας είναι καθισμένη σε έναν καναπέ αγκαλιά με τον σκύλο της.
«Mood απόλυτης τεμπελιάς... 🏖️ Ότι δεν ξέρεις καλοκαιριατικα… είναι κέρδος...» έγραψε η Κατερίνα Γιατζόγλου.
Κατέληξε, μάλιστα, γράφοντας «🏖️ Recharge... Coming soon...».
Δείτε το βίντεο της Κατερίνας Γιατζόγλου
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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