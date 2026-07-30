Νέο καβγά με την πρώην εργαζόμενη στο κόμμα της έστησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, την πήγε στο Τμήμα
Νέο καβγά με την πρώην εργαζόμενη στο κόμμα της έστησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, την πήγε στο Τμήμα
Η πρόεδρος της Πλεύσης βιντεοσκοπούσε καθ' όλη τη διάρκεια του επεισοδίου - Η Βασιλική Πολύζου, δεν είχε μαζί της ταυτότητα και οδηγήθηκε στο Τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων - Η Β. Πολύζου κατέθεσε νέα μήνυση και αγωγή εναντίον της κ. Κωνσταντοπούλου
Νέο επεισόδιο προκάλεσε στη Βουλή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εισέβαλε στο κυλικείο των αστυνομικών στη Βουλή, οδηγώντας την Βασιλική Πολύζου, με την οποία έχουν δικαστική διένεξη, στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου εισέβαλε στο κυλικείο των αστυνομικών ζητώντας τον λόγο για τον οποίο η κυρία Πολύζου, η οποία διαθέτει διαπίστευση κοινοβουλευτικού συντάκτη, βρισκόταν εκεί. Μάλιστα, βιντεοσκοπώντας το περιστατικό, φέρεται να φώναζε «Τι δουλειά έχει αυτή εδώ;», ενώ απευθυνόμενη στον φρούραρχο, που βρισκόταν εκεί, φέρεται να τον εγκάλεσε ότι τη συγκαλύπτει και ζήτησε τη σύλληψη της, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να επικοινώνησε με την Αστυνομία.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε πως η ίδια έχει υποβάλλει μήνυση εδώ και αρκετούς μήνες κατά της Βασιλικής Πολύζου και βουλευτών της ΝΔ ισχυριζόμενη ότι συγκροτούν εγκληματική οργάνωση και ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να της επιτραπεί η είσοδος στο κοινοβούλιο.
Όταν ήρθε το περιπολικό έξω από τη Βουλή, ο φρούραρχος συνόδευσε την Βασιλική Πολύζου μέχρι την έξοδο, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να συνεχίζει να βιντεοσκοπεί. Όπως διαπιστώθηκε, το καταγγελλόμενο πρόσωπο δεν είχε ταυτότητα μαζί του, οπότε οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων. Λίγο αργότερα στο αστυνομικό τμήμα μετέβη και η κ.Κωνσταντοπούλου για να στηρίξει την κατηγορία της.
Η Βασιλική Πολύζου υποστηρίζει από την πλευρά της ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου την κατηγορούσε ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης και ότι οι αστυνομικοί της Βουλής της επέτρεψαν να μπει στο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη. Επίσης, υποστηρίζει ότι έμπαινε διαρκώς μπροστά της, εμποδίζοντας την αποχώρηση της από το κυλικείο των αστυνομικών. Η ίδια προαναγγέλλει ότι θα καταθέσει «μήνυση για παράνομη παρεμπόδιση» αλλά και «για κακουργηματική βιντεοσκόπηση», όπως και τη σύλληψη της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
Να σημειωθεί ότι η Βασιλική Πολύζου έχει προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας κατά φορέα που συνδέεται άμεσα με την Πλεύση Ελευθερίας διεκδικώντας δεδουλευμένα, υποστηρίζοντας ότι επί μήνες την είχαν απλήρωτη. Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «ψευδή» τα δημοσιεύματα, σημειώνοντας ότι «δεν είναι δημοσιογράφος η κυρία Πολύζου, η οποία έχει διπλό όνομα. Δεν υπήρξε ποτέ εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας. Είναι ένα πρόσωπο που έχει καταμηνυθεί από εμένα για εγκληματική οργάνωση. Βρισκόταν στο κυλικείο της φρουράς των αστυνομικών, ως μη όφειλε. Κάλεσα τον φρούραρχο, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον αρχηγό της ΕΛΑΣ. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό. Έχω υποβάλει καταγγελία για θύλακα της αστυνομίας που δρα μέσα στη Βουλή. Υπήρξε επέμβαση του “100” μετά από κλήση μου».
Λίγο αργότερα, σε ανακοίνωσή του, ο δικηγόρος της κας Πολύζου, Φαήλος Κρανιδιώτης, τόνισε ότι η πελάτισσά του μήνυσε την Ζωή Κωνσταντοπούλου και θα καταθέσει και νέα αγωγή αποζημίωσης.
Η ανακοίνωση του συνηγόρου της Φαήλου Κρανιδιώτη: «Σήμερα κλήθηκα στο Α.Τ. Συντάγματος από την εντολέα μου, κ. Βασιλική Πολύζου, η οποία με ενημέρωσε για επεισόδιο σε βάρος της από την κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έλαβε χώρα στην Βουλή. Κατόπιν αυτού η κ. Πολύζου μήνυσε την κ. Κωνσταντοπούλου για παράνομη κατακράτηση, συκοφαντική δυσφήμηση και παράνομη βιντεοσκόπηση. Κατ' εντολήν της θα ακολουθήσει και νεα αστική αγωγή αποζημίωσης»
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου εισέβαλε στο κυλικείο των αστυνομικών ζητώντας τον λόγο για τον οποίο η κυρία Πολύζου, η οποία διαθέτει διαπίστευση κοινοβουλευτικού συντάκτη, βρισκόταν εκεί. Μάλιστα, βιντεοσκοπώντας το περιστατικό, φέρεται να φώναζε «Τι δουλειά έχει αυτή εδώ;», ενώ απευθυνόμενη στον φρούραρχο, που βρισκόταν εκεί, φέρεται να τον εγκάλεσε ότι τη συγκαλύπτει και ζήτησε τη σύλληψη της, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να επικοινώνησε με την Αστυνομία.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε πως η ίδια έχει υποβάλλει μήνυση εδώ και αρκετούς μήνες κατά της Βασιλικής Πολύζου και βουλευτών της ΝΔ ισχυριζόμενη ότι συγκροτούν εγκληματική οργάνωση και ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να της επιτραπεί η είσοδος στο κοινοβούλιο.
Όταν ήρθε το περιπολικό έξω από τη Βουλή, ο φρούραρχος συνόδευσε την Βασιλική Πολύζου μέχρι την έξοδο, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να συνεχίζει να βιντεοσκοπεί. Όπως διαπιστώθηκε, το καταγγελλόμενο πρόσωπο δεν είχε ταυτότητα μαζί του, οπότε οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων. Λίγο αργότερα στο αστυνομικό τμήμα μετέβη και η κ.Κωνσταντοπούλου για να στηρίξει την κατηγορία της.
Η Βασιλική Πολύζου υποστηρίζει από την πλευρά της ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου την κατηγορούσε ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης και ότι οι αστυνομικοί της Βουλής της επέτρεψαν να μπει στο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη. Επίσης, υποστηρίζει ότι έμπαινε διαρκώς μπροστά της, εμποδίζοντας την αποχώρηση της από το κυλικείο των αστυνομικών. Η ίδια προαναγγέλλει ότι θα καταθέσει «μήνυση για παράνομη παρεμπόδιση» αλλά και «για κακουργηματική βιντεοσκόπηση», όπως και τη σύλληψη της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
Να σημειωθεί ότι η Βασιλική Πολύζου έχει προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας κατά φορέα που συνδέεται άμεσα με την Πλεύση Ελευθερίας διεκδικώντας δεδουλευμένα, υποστηρίζοντας ότι επί μήνες την είχαν απλήρωτη. Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «ψευδή» τα δημοσιεύματα, σημειώνοντας ότι «δεν είναι δημοσιογράφος η κυρία Πολύζου, η οποία έχει διπλό όνομα. Δεν υπήρξε ποτέ εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας. Είναι ένα πρόσωπο που έχει καταμηνυθεί από εμένα για εγκληματική οργάνωση. Βρισκόταν στο κυλικείο της φρουράς των αστυνομικών, ως μη όφειλε. Κάλεσα τον φρούραρχο, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον αρχηγό της ΕΛΑΣ. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό. Έχω υποβάλει καταγγελία για θύλακα της αστυνομίας που δρα μέσα στη Βουλή. Υπήρξε επέμβαση του “100” μετά από κλήση μου».
Λίγο αργότερα, σε ανακοίνωσή του, ο δικηγόρος της κας Πολύζου, Φαήλος Κρανιδιώτης, τόνισε ότι η πελάτισσά του μήνυσε την Ζωή Κωνσταντοπούλου και θα καταθέσει και νέα αγωγή αποζημίωσης.
Η ανακοίνωση του συνηγόρου της Φαήλου Κρανιδιώτη: «Σήμερα κλήθηκα στο Α.Τ. Συντάγματος από την εντολέα μου, κ. Βασιλική Πολύζου, η οποία με ενημέρωσε για επεισόδιο σε βάρος της από την κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έλαβε χώρα στην Βουλή. Κατόπιν αυτού η κ. Πολύζου μήνυσε την κ. Κωνσταντοπούλου για παράνομη κατακράτηση, συκοφαντική δυσφήμηση και παράνομη βιντεοσκόπηση. Κατ' εντολήν της θα ακολουθήσει και νεα αστική αγωγή αποζημίωσης»
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