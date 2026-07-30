Νέο καβγά με την πρώην εργαζόμενη στο κόμμα της έστησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, την πήγε στο Τμήμα

Η πρόεδρος της Πλεύσης βιντεοσκοπούσε καθ' όλη τη διάρκεια του επεισοδίου - Η Βασιλική Πολύζου, δεν είχε μαζί της ταυτότητα και οδηγήθηκε στο Τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων - Η Β. Πολύζου κατέθεσε νέα μήνυση και αγωγή εναντίον της κ. Κωνσταντοπούλου