Η Κωνσταντοπούλου συνέχισε τον καβγά για την Πολύζου στη Βουλή: Έχει άλλο όνομα, είναι από την Τιφλίδα, πέσαμε θύματα απάτης όταν την βάλαμε υποψήφια με την Πλεύση

Σταύρος Παπασταύρου: Ήταν υποψήφια του κόμματός σας στις ευρωεκλογές του 2024 - Η ατάκα του Νικήτα Κακλαμάνη: Κουμάντο στη Βουλή κάνει μόνο ο πρόεδρός της





Η κυρία Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην













Ο καβγάς που κατέληξε στο Αστυνομικό Τμήμα Η παρέμβαση στην Ολομέλεια ήρθε ώρες μετά νέο επεισόδιο ανάμεσα στις δύο γυναίκες. Το πρωί, η κυρία Κωνσταντοπούλου εισέβαλε στο κυλικείο των αστυνομικών της Βουλής και κάλεσε την Αστυνομία εναντίον της κυρίας Πολύζου, με την οποία έχει ανοιχτή δικαστική διαμάχη. Μάλιστα, η κυρία Κωνσταντοπούλου βιντεοσκόπησε τη σκηνή.



Η κ. Πολύζου δεν είχε μαζί της ταυτότητα και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για εξακρίβωση στοιχείων· μέσω του δικηγόρου της, Φαήλου Κρανιδιώτη, κατέθεσε αυθημερόν μήνυση κατά της κ. Κωνσταντοπούλου, με αναγγελία και αστικής αγωγής αποζημίωσης.



Μάλιστα ο συνήγορός της Φαήλος Κρανιδιώτης σχολιάζοντας εμμέσως και τα...





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Να σημειωθεί ότι η Βασιλική Πολύζου έχει προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας κατά φορέα που συνδέεται άμεσα με την Πλεύση Ελευθερίας διεκδικώντας δεδουλευμένα, υποστηρίζοντας ότι επί μήνες την είχαν απλήρωτη.



«Κουμάντο στη Βουλή κάνει μόνον ο πρόεδρός της» Προσωπική παρέμβαση για το ζήτημα πραγματοποίησε και ο πρόεδρος της Βουλής



Νέο γύρο στην αντιπαράθεσή της με τη Βασιλική Πολύζου άνοιξε το απόγευμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου , που επανήλθε κατά της διαπιστευμένης συντάκτριας, επαναλαμβάνοντας τις αιτιάσεις της για «ακροδεξιό θύλακα εντός της ΕΛΑΣ» που, όπως είπε, «κατελήφθη στα υπόγεια της Βουλής».Η κυρία Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής , υποστήριξε ότι η Βασιλική Πολύζου, που ήταν πρώην εργαζόμενη την οποία έχει καταγγείλει «για εγκληματική οργάνωση», «φέρει έτερο όνομα. Εμφανίζεται εδώ ως Πολύζου, ενώ το όνομα με το οποίο έκανε δικαιοπραξίες προ πενταετίας είναι Βέρα Τζιρίδη και είναι γεννημένη στην Τιφλίδα της Γεωργίας».Τα στοιχεία της κυρίας Πολύζου παραμένουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Πλεύσης Ελευθερίας, όπου εμφανίζεται ως υποψήφια του κόμματος στις ευρωεκλογές του 2024, γεγονός που της υπενθύμισε στην Ολομέλεια ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου . «Πέσαμε θύματα απάτης», απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου.Η παρέμβαση στην Ολομέλεια ήρθε ώρες μετά νέο επεισόδιο ανάμεσα στις δύο γυναίκες. Το πρωί, η κυρία Κωνσταντοπούλου εισέβαλε στο κυλικείο των αστυνομικών της Βουλής και κάλεσε την Αστυνομία εναντίον της κυρίας Πολύζου, με την οποία έχει ανοιχτή δικαστική διαμάχη. Μάλιστα, η κυρία Κωνσταντοπούλου βιντεοσκόπησε τη σκηνή.Η κ. Πολύζου δεν είχε μαζί της ταυτότητα και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για εξακρίβωση στοιχείων· μέσω του δικηγόρου της, Φαήλου Κρανιδιώτη, κατέθεσε αυθημερόν μήνυση κατά της κ. Κωνσταντοπούλου, με αναγγελία και αστικής αγωγής αποζημίωσης.Μάλιστα ο συνήγορός της Φαήλος Κρανιδιώτης σχολιάζοντας εμμέσως και τα... έξυπνα γυαλιά του Άδωνι Γεωργιάδη έγραψε χαρακτηριστικά για το τι συνέβη στο Αστυνομικό Τμήμα. ««Αν σήμερα στο Α.Τ. Συντάγματος είχα τα γυαλιά της ΜΕΤΑ και έκανα live μετάδοση θα κλαίγατε από τα γέλια αλλά και θα θαυμαζατε την αυτοκυριαρχία των Αστυνομικών μας». ανέφερε.Να σημειωθεί ότι η Βασιλική Πολύζου έχει προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας κατά φορέα που συνδέεται άμεσα με την Πλεύση Ελευθερίας διεκδικώντας δεδουλευμένα, υποστηρίζοντας ότι επί μήνες την είχαν απλήρωτη.Προσωπική παρέμβαση για το ζήτημα πραγματοποίησε και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης . «Κουμάντο στη Βουλή μπορεί να κάνει μόνον ο πρόεδρός της», τόνισε, μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες για το επεισόδιο με τη διαπιστευμένη κοινοβουλευτική συντάκτρια.

Ο πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι έδωσε εντολή στον φρούραρχο πως μόνο η Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλευτών (ΥΑΒΕ) έχει δικαίωμα να ζητά στοιχεία ταυτότητας. «Δεν έχετε την υποχρέωση να δίνετε απαντήσεις για τα στοιχεία σας σε κανέναν πλην της ΥΑΒΕ. Κανένας άλλος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία», είπε, διαβεβαιώνοντας ότι οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί συντάκτες έχουν «την πλήρη κάλυψη και στήριξη» του.



Επίσης, διευκρίνισε ότι μπορούν να κινούνται ελεύθερα σε όλους τους χώρους πλην της Ολομέλειας, των χώρων της αστυνομίας και του εντευκτηρίου των βουλευτών, ενώ απέφυγε να πάρει θέση στη δικαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές, καθώς, όπως είπε, «έχει υπεισέλθει ήδη η Δικαιοσύνη».