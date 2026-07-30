Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και είμαι ευγνώμων, λέει η Μιχαηλίδου - Αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις περί συμπερίληψης
«Δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος έχει μαμά, μπαμπά και τρία παιδιά» ήταν η δήλωσή της που προκάλεσε αντιδράσεις στα social media - Σαμαράς: Οι δηλώσεις της αποτελούν την επιτομή της woke ατζέντας
«Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια, τον άνδρα μου, το παιδί μου, είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια» είπε χαρακτηριστικά το πρωί της Πέμπτης στην ΕΡΤ.
Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι «εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας και την αξία της οικογένειας σηματοδότησε ο πρωθυπουργός φτιάχνοντας αυτό το υπουργείο».
«Όταν είσαι υπουργός της κάθε οικογένειας, της οικογένειας με ένα παιδί, της οικογένειας της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της θετής, της ανάδοχης. Άλλες ανάγκες μπορεί να έχει μια μονογονεϊκή οικογένεια, άλλες ανάγκες μια πολύτεκνη» συνέχισε στο πλαίσιο αυτό η κυρία Μιχαηλίδου.
Η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής τόνισε τέλος, ότι «εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας».
Η τοποθέτηση που προκάλεσε αντιδράσειςΌλα ξεκίνησαν από τοποθέτησή της σε συνέδριο του Fortune GREECE στις 14 Μαΐου, με το σχετικό απόσπασμα από τις δηλώσεις της να δημοσιεύεται στον λογαριασμό του μέσου χθες. Εκεί η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι «δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για inclusion και διαφορετικότητα. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικογενειών οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά».
Η εν λόγω τοποθέτηση προκάλεσε αντιδράσεις στα social media με πολίτες να σχολιάζουν σκωπτικά τις δηλώσεις της υπουργού.
@fortunegreece Η οικογένεια του μέλλοντος δεν έχει μία μορφή. Xρειάζεται χώρο, χρόνο και ουσιαστική στήριξη για να επιλέξει τη δική της διαδρομή. Η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, βρέθηκε και μίλησε στο Most Powerful Women Summit του Fortune Greece, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο, φέρνοντας στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες της οικογένειας και τις πολιτικές που απαιτούνται για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. #FortuneGreece #MPWGreece #MostPowerfulWomen #Leadership #Family ♬ πρωτότυπος ήχος - Fortune Greece
Ειλικρινά, καταλαβαίνει κανένας τι λέει;— the Greek Suspect (@Greek_Suspect) July 28, 2026
Αυτά περιμένουμε να ακούσουμε από την Υπουργό Οικογενείας;
"Οικογένειες με μηδέν παιδιά"
"Βοηθήματα ώστε ακόμα και όσοι δεν θέλουν να τεκνοποιήσουν, να έχουν ελευθερία επιλογών"#Δόμνα_Μιχαηλίδουhttps://t.co/GslonTT2cd
Ηταν φανερό εξαρχής ότι το Υπ. Οικογένειας δεν είχε ως στόχο τη στήριξη της οικογένειας αλλά την αποδόμηση της.— Ιωάννης Βατάτζης (@vatatzis4) July 29, 2026
Γι' αυτό κι επέλεξαν ως Υπουργό την woke Δόμνα. pic.twitter.com/43czmCZpb8
Δόμνα γιατί δεν έλεγες πως στόχος μας είναι και παραμένει η στήριξη της οικογένειας με 2 γονείς και 1 2 3 παιδιά με έμφαση στο παιδιά, και μετά να μιλήσεις για inclusion και διαφορετικότητα που είναι μια πραγματικότητα πλέον. 😅😎pic.twitter.com/bPQVpxZeEO— TheDeerHunter 🇺🇦 (@deer_kiler) July 30, 2026
Η ντροπιαστική δήλωση της Δόμνας Μιχαηλίδου αποδεικνύει ότι βρίσκεται σε λάθος Υπουργείο.— EvA °♡° (@Stress_Miss_) July 29, 2026
Σε μια Ελλάδα που αντιμετωπίζει τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, η αρμόδια Υπουργός Οικογένειας σηκώνει λευκή σημαία. Το θέμα δεν είναι η αποδοχή της διαφορετικότητας, η οποία είναι… pic.twitter.com/vHRiSF1ZdR
«Οι πρόσφατες δηλώσεις της κ.Δόμνας Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή της woke ατζέντας και της αποδόμησης του θεσμού της Οικογένειας. Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αντί να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, και μάλιστα σε εποχή οξύτατου δημογραφικού προβλήματος, την υπονομεύει συνειδητά. Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμιά περίπτωση δεν είναι "να μιλήσουμε για inclusion (δηλαδή συμπερίληψη) και διαφορετικότητα", όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός» ανάφερε ο κ. Σαμαράς.
«Τρικυμία εν κρανίω, μένει να βγει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και να πει ότι δεν υπάρχει άμυνα» έγραψε ο κ. Νατσιός ενώ από την Ελληνική Λύση σχολίασαν ότι η ΝΔ γίνεται «σημιτικό ΠΑΣΟΚ που υποστηρίζει φανατικά τη woke ατζέντα»
Είναι Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και λέει ότι δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος.— Δημήτριος Νατσιός (@dimitrisnatsios) July 29, 2026
Τρικυμία εν κρανίω.
Μένει να βγει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και να πει ότι δεν υπάρχει άμυνα.
Ένα είναι σίγουρο στην woke παράνοια που ζούμε: και η κ. Μιχαηλίδου… pic.twitter.com/jlk6wVDgfX
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ :— ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (@pipergiasdimi) July 30, 2026
" ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ".
• Δεν είναι λόγια της συγκεκριμένης κυρίας αλλά του Μητσοτάκη και της Ν.Δ που έχει μετατραπεί σε ένα Σημιτικό ΠΑΣΟΚ που υποστηρίζει φανατικά την woke… pic.twitter.com/KdxI6Pyjgm
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