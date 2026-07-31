Πόνος στο πόδι: Πότε πρέπει να επισκεφθούμε τον γιατρό;

Όλοι έχουμε νιώσει κάποια στιγμή εκείνο το ενοχλητικό τράβηγμα στο πέλμα, έναν πόνο στον αστράγαλο ή μια αίσθηση βάρους στο πόδι που δεν λέει να φύγει