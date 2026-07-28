Τι δείχνει μέχρι τώρα η προετοιμασία του Αρη

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Ο Μιχάλης Γρηγορίου φαίνεται να «πατάει» φέτος πάνω σε κάποιες σταθερές, οι οποίες αποτελούν συνέχεια του καλού φίνις που έκανε η ομάδα στα περσινά πλέι οφ.Α) Το δίδυμο Κουαμέ - Καντεβέρε: Οι δύο επιθετικοί είχαν αγωνιστεί μαζί σε αρκετά παιχνίδια προς το τέλος της περσινής σεζόν και συνεχίζουν να αποκτούν χημεία στην προετοιμασία. Ο Γρηγορίου τους δοκιμάζει στην ίδια ενδεκάδα, με τον Κουαμέ να κινείται λίγο πιο πίσω και τον Καντεβέρε να αποτελεί τον καθαρό φορ. Δεν είναι τυχαίο ότι στο πρώτο φιλικό απέναντι στην Αταλάντα U23 ο Κουαμέ σημείωσε δύο γκολ, αξιοποιώντας δύο ασίστ που του σέρβιρε ο Καντεβέρε.Β) Η δεξιά πτέρυγα: Ο Φαντιγκά και ο Γκάρε γνωρίζονται από την περσινή χρονιά και είχαν αγωνιστεί αρκετές φορές μαζί στα τελευταία παιχνίδια της σεζόν. Η συνεργασία τους δείχνει να συνεχίζεται και φέτος. Ο Γκάρε πραγματοποιεί για πρώτη φορά κανονική προετοιμασία με τον Άρη, κάτι που μπορεί να τον βοηθήσει να παρουσιάσει ακόμη καλύτερη εικόνα, ενώ ο Φαντιγκά είναι από τους πιο ορεξάτους ποδοσφαιριστές μέχρι στιγμής.Γ) Ο ηγετικός Ράτσιτς: Ο Σέρβος πέρσι δεν έκανε προετοιμασία και στα πρώτα του παιχνίδια με τους «κιτρινόμαυρους» έδειχνε βαρύς. Με το πέρασμα του χρόνου, όμως, όταν προσαρμόστηκε και έφτασε στο 100% σωματικά, απέδειξε ότι μπορεί να αποτελέσει τον ηγέτη της μεσαίας γραμμής. Πέτυχε τρία γκολ με σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, με τον ίδιο τρόπο σκόραρε και στο πρώτο φετινό φιλικό, στο οποίο, μάλιστα, φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.Αυτά είναι τα θετικά στοιχεία μέχρι στιγμύς στην προετοιμασία.Υπάρχουν, όμως, και αρκετά ζητήματα που χρήζουν επίλυσης.Α) Οι σημαντικές ελλείψεις στην άμυνα: Περίπου τρεις εβδομάδες πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν για το Κύπελλο, ο Άρης εξακολουθεί να αναζητά στο μεταγραφικό παζάρι δύο αριστερούς μπακ, δύο στόπερ και έναν ακόμη δεξιό μπακ, ο οποίος θα αποτελεί την εναλλακτική λύση πίσω από τον Φαντιγκά. Ο χρόνος πλέον πιέζει ασφυκτικά και θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις, ώστε ο προπονητής να μπορέσει να δουλέψει με ένα πιο ολοκληρωμένο ρόστερ.Β) Η αριστερή πτέρυγα: Σε αντίθεση με τη δεξιά πλευρά, στα αριστερά ο Άρης ακόμη ψάχνεται. Δεν υπάρχει διαθέσιμος αριστερός μπακ, ενώ στα εξτρέμ λείπει ο ποδοσφαιριστής που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στο μεσοεπιθετικό παιχνίδι της ομάδας.Γ) Παίκτες-ερωτηματικά: Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που ακόμη δεν έχουν δείξει ποιον ακριβώς ρόλο μπορούν να επιτελέσουν στη νέα ομάδα. Ο Δώνης, ο Γαλανόπουλος, ο Μπουσαΐντ, αλλά και ο Μορόν, δεν φαίνεται προς το παρόν να έχουν συγκεκριμένη θέση στο αγωνιστικό πλάνο. Ειδικά για τον Μορόν, που έχει μεγάλο συμβόλαιο και βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του, κι ενώ οι Καντεβέρε και Κουαμέ δείχνουν να έχουν αναπτύξει εξαιρετική χημεία, τα δεδομένα δεν εξελίσσονται ιδανικά ούτε για τον ίδιο ούτε συνολικά για τον Άρη.Προφανώς ο Αρης το επόμενο διάστημα θα πρέπει να εξελίξει περαιτέρω τα θετικά στοιχεία και να βρει λύσεις στα προβλήματα.