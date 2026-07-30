Τεστοστερόνη Ισότητα και Δημοκρατία

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Σε όσους διαπιστωθούν χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης θα μπορούν προαιρετικά να παίρνουν θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης.Ο υπουργός δεν διευκρίνισε αν το πρόγραμμα θα αφορά και τις γυναίκες, των οποίων τα ήδη χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης ,μειώνονται με την ηλικία.«Οφείλουμε στους στρατιώτες μας την καλύτερη ιατρική φροντίδα στον κόσμο, και αυτό το πρόγραμμα ανταποκρίνεται σε αυτή την υποχρέωση», δήλωσε ο ίδιος, που επίσης επεσήμανε:«Η φροντίδα της μακροπρόθεσμης υγείας σημαίνει ότι παραμένετε δυνατοί, ανθεκτικοί και ικανοί, όχι μόνο για την επόμενη αποστολή σας, αλλά και για το υπόλοιπο της ζωής σας, ώστε να ευημερείτε και μετά το τέλος της στρατιωτικής σας θητεία».Η τεστοστερόνη είναι η κύρια φυλετική ορμόνη στους άνδρες, αλλά παράγεται σε μικρότερες ποσότητες και στις γυναίκες. Στους άνδρες εκκρίνεται κυρίως από τους όρχεις, ενώ στις γυναίκες από τις ωοθήκες και τα επινεφρίδια. Είναι υπεύθυνη για τα ανδρικά χαρακτηριστικά, τη σεξουαλική υγεία, τη μυϊκή μάζα και τη γενικότερη ευεξία του οργανισμού.Ειδικότερα η τεστοστερόνη ρυθμίζει τη σεξουαλική επιθυμία και τη σπερματογένεση, αυξάνει τη μυϊκή και οστική μάζα, ελέγχει τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του ανδρικού φύλου , όπως η τριχοφυΐα προσώπου και η βαθιά φωνή, και επηρεάζει τη διάθεση, τη γνωστική λειτουργία και τα επίπεδα ενέργειας. Όταν τα επίπεδα της Τεστοστερόνης μειώνονται, μπορεί να εμφανιστούν, μειωμένη ερωτική επιθυμία, στυτική δυσλειτουργία ,απώλεια μυϊκής μάζας και δύναμης, διαρκής κόπωση και κακή διάθεση και αύξηση του σωματικού λίπους.Η απόφαση αυτή του υπουργού, έχει προκαλέσει ποικίλα αρνητικά σχόλια , τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό γιατί η ενέργεια αυτή, δεν προέρχεται από χώρα του τρίτου κόσμου, οπού οι φυλετικές διακρίσεις είναι περίπου θεσμοθετημένες, αλλά από την ηγέτιδα δύναμη του δυτικού κόσμου και του πλανήτη.Η παρέμβαση στο βιολογικό μοναδικό υπόστρωμα ενός ατόμου , όχι για θεραπευτικούς αλλά για άλλους σκοπούς , όπως στην περίπτωση αυτή, όχι με στόχο την αποκατάσταση της υγείας , αλλά προκειμένου να αυξηθεί η απόδοση στο στρατιωτικό πεδίο, αποτελεί ένα προβληματικό προηγούμενο για ανάλογες μελλοντικές παρεμβάσεις με αμφιλεγόμενες στοχεύσεις και σκοπούς.Τα ερωτήματα και οι επιφυλάξεις που προκύπτουν από αυτή την ενέργεια, είναι πολλά. Με τις γυναίκες του στρατεύματος π.χ. τι θα γίνει ; Είναι γνωστό, ότι ο ορμονικός συνδυασμός στις γυναίκες, είναι εντελώς διαφορετικός από τους άνδρες και είναι προσαρμοσμένος στη βιολογική αποστολή της τεκνοποιίας. Επομένως τέτοιες παρεμβάσεις θα έχουν επιπτώσεις στην δυνατότητα αναπαραγωγής. Όμως , εκτός από τις θετικές επιδράσεις της τεστοστερόνης στον οργανισμό, αυτή έχει ενοχοποιηθεί και για διάφορες παθολογικές καταστάσεις ( πως π.χ. η καλοήθης υπερτροφία του προστάτη, αλλά και ο καρκίνος)Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο ιατρικό. Είναι γενικότερα κοινωνικό, ηθικό και άπτεται του πυρήνα της δημοκρατίας. Παρότι είναι βιολογικά αποδεδειγμένο ότι κάθε άτομο είναι μοναδικό και η μοναδικότητα του προκύπτει από το γονιδιακό του υπόστρωμα που η επιστήμη μπορεί πλέον κα καθορίσει, εν τούτοις η ανάγκη αρμονικής κοινωνικής συμβίωσης, δικαιοσύνης και ισότητας στα δικαιώματα των πολιτών, καθιέρωσε μετά από πολλούς αγώνες και ποταμούς αίματος, την δημοκρατία ως το δικαιότερο σύστημα διακυβέρνησης . Αυτό αποτυπώνεται σε 10 λέξεις από την διακήρυξη της Γαλλικής επανάστασης το 1789 :«Οι άνθρωποι γεννιούνται και είναι ελεύθεροι και έχουν ίσα δικαιώματα»…Απέναντι σε αυτή την θεμελιώδη αρχή, είναι ο φασισμός. Ιδεολογία που ακραίες μορφές του στο παρελθόν, προκάλεσαν απεχθή εγκλήματα, αλλά και προσπάθειες, με επιστημονικό μανδύα, δημιουργίας ανθρωπίνων όντων με ιδιαίτερες ικανότητες…