«Ο πατέρας μου δεν έγραψε ποίηση για να έχω εγώ προίκα»: Η νέα αιχμή της Έρης Ρίτσου για τον Γιώργο Χατζιδάκι
«Ο πατέρας μου δεν έγραψε ποίηση για να έχω εγώ προίκα»: Η νέα αιχμή της Έρης Ρίτσου για τον Γιώργο Χατζιδάκι
«Δεν θεωρώ ότι είμαι ένα είδος σωματοφύλακας του έργου γιατί δεν θεωρώ ότι το έργο έχει ανάγκη τέτοιας προστασίας» είπε η κόρη του Γιάννη Ρίτσου
Κατά της απόφασης του Γιώργου Χατζιδάκι να απαγορεύει δημοσίευση των έργων του πατέρα του, Μάνου Χατζιδάκι, χωρίς την άδειά του - με αφορμή το τελευταίο επεισόδιο σε συναυλία με έργα του Νίκου Γκάτσου από τον Μανώλη Μητσιά - τάχθηκε εκ νέου εμμέσως η Έρη Ρίτσου, η κόρη του μεγάλου ποιητή Γιάννη Ρίτσου.
«Εγώ πιστεύω πως ο πατέρας μου δεν έγραψε ποίηση για να έχω εγώ προίκα, ο πατέρας μου έγραψε ποίηση επειδή του ήταν ανάγκη, και κοινοποίησε και γνωστοποίησε την ποίηση του επειδή ήθελε ο κόσμος να εισπράξει αυτό που εκείνος ένιωθε» είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της στα Παραπολιτικά FM, μια ημέρα μετά την τοποθέτησή της για τα «τραγελαφικά» των κληρονόμων.
«Κατά συνέπεια θεωρώ ότι ναι μεν εκ του νόμου έχω τα πνευματικά δικαιώματα όμως το έργο είναι κάτι το αυθύπαρκτο το οποίο ο ίδιος ο δημιουργός ήθελε να το κοινοποιήσει στον κόσμο άρα σε ό,τι με αφορά δεν έχω απαγορεύσει ποτέ σε κανέναν να ασχοληθεί με το έργο του Ρίτσου είτε να το μελοποιήσει είτε να το ανεβάσει ως θεατρική παράσταση με το σκεπτικό ότι εγώ δεν αντιπροσωπεύω πέρα από τίποτα άλλο πέρα από την αισθητική την δική μου» συνέχισε η Έρη Ρίτσου.
Εξηγώντας τη στάση της είπε πως «μπορεί κάτι να μην μου αρέσει εμένα, μπορεί να μην συμφωνώ όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να δεσμεύσω κάποιον άλλο. Πιστεύω ότι το έργο υπάρχει και είναι εκεί και δεν πρόκειται να βλαφτεί από την οποιαδήποτε προσέγγιση».
Κατά το σκεπτικό της κόρης του Γιάννη Ρίτσου «αν κάποιος σκηνοθέτης ανεβάσει τον οποιονδήποτε μονόλογο του Ρίτσου και τον προσεγγίσει με έναν τρόπο που το κοινό ή οι κριτικοί θεωρήσουν ότι απάδει δεν θα βλαφτεί το έργο. Άρα θεωρώ ότι όλος ο κόσμος που έχει τη διάθεση να προσεγγίσει το έργο του Ρίτσου μπορεί να το κάνει, δεν θεωρώ ότι είμαι ένα είδος σωματοφύλακας του έργου γιατί δεν θεωρώ ότι το έργο έχει ανάγκη τέτοιας προστασίας».
Ειδικά για τη στάση του Γιώργου Χατζιδάκι αρκέστηκε να πει «δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους ανθρώπους γιατί δεν ξέρω ούτε τι ζωή ζήσανε ούτε τι έχουνε μέσα στην ψυχούλα τους, ούτε τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε ούτε και τι οδηγίες είχανε. Εγώ όταν είχα ζητήσει από τον πατέρα μου τι θέλει να κάνω το αρχείο του όταν αφήσει τον κόσμο αυτό είχε αρνηθεί να μου πει το οτιδήποτε γιατί δεν ήθελε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο του θανάτου».
«Εγώ πιστεύω πως ο πατέρας μου δεν έγραψε ποίηση για να έχω εγώ προίκα, ο πατέρας μου έγραψε ποίηση επειδή του ήταν ανάγκη, και κοινοποίησε και γνωστοποίησε την ποίηση του επειδή ήθελε ο κόσμος να εισπράξει αυτό που εκείνος ένιωθε» είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της στα Παραπολιτικά FM, μια ημέρα μετά την τοποθέτησή της για τα «τραγελαφικά» των κληρονόμων.
«Κατά συνέπεια θεωρώ ότι ναι μεν εκ του νόμου έχω τα πνευματικά δικαιώματα όμως το έργο είναι κάτι το αυθύπαρκτο το οποίο ο ίδιος ο δημιουργός ήθελε να το κοινοποιήσει στον κόσμο άρα σε ό,τι με αφορά δεν έχω απαγορεύσει ποτέ σε κανέναν να ασχοληθεί με το έργο του Ρίτσου είτε να το μελοποιήσει είτε να το ανεβάσει ως θεατρική παράσταση με το σκεπτικό ότι εγώ δεν αντιπροσωπεύω πέρα από τίποτα άλλο πέρα από την αισθητική την δική μου» συνέχισε η Έρη Ρίτσου.
Εξηγώντας τη στάση της είπε πως «μπορεί κάτι να μην μου αρέσει εμένα, μπορεί να μην συμφωνώ όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να δεσμεύσω κάποιον άλλο. Πιστεύω ότι το έργο υπάρχει και είναι εκεί και δεν πρόκειται να βλαφτεί από την οποιαδήποτε προσέγγιση».
Κατά το σκεπτικό της κόρης του Γιάννη Ρίτσου «αν κάποιος σκηνοθέτης ανεβάσει τον οποιονδήποτε μονόλογο του Ρίτσου και τον προσεγγίσει με έναν τρόπο που το κοινό ή οι κριτικοί θεωρήσουν ότι απάδει δεν θα βλαφτεί το έργο. Άρα θεωρώ ότι όλος ο κόσμος που έχει τη διάθεση να προσεγγίσει το έργο του Ρίτσου μπορεί να το κάνει, δεν θεωρώ ότι είμαι ένα είδος σωματοφύλακας του έργου γιατί δεν θεωρώ ότι το έργο έχει ανάγκη τέτοιας προστασίας».
Ειδικά για τη στάση του Γιώργου Χατζιδάκι αρκέστηκε να πει «δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους ανθρώπους γιατί δεν ξέρω ούτε τι ζωή ζήσανε ούτε τι έχουνε μέσα στην ψυχούλα τους, ούτε τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε ούτε και τι οδηγίες είχανε. Εγώ όταν είχα ζητήσει από τον πατέρα μου τι θέλει να κάνω το αρχείο του όταν αφήσει τον κόσμο αυτό είχε αρνηθεί να μου πει το οτιδήποτε γιατί δεν ήθελε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο του θανάτου».
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