Πέρασε το νομοσχέδιο για το νερό - Παπασταύρου: Το υπάρχον σύστημα έχει εξαντλήσει τα όρια του
Πέρασε το νομοσχέδιο για το νερό - Παπασταύρου: Το υπάρχον σύστημα έχει εξαντλήσει τα όρια του
«Ναι» στο νομοσχέδιο ψήφισαν 157 βουλευτές, ενώ 131 καταψήφισαν
Πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στη διαχείριση του νερού.
Στην ονομαστική ψηφοφορία που διεξήχθη, ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. «Ναι» στο νομοσχέδιο ψήφισαν 157 βουλευτές, ενώ 131 καταψήφισαν.
Στην καταληκτική του ομιλία, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι το υπάρχον σύστημα διαχείρισης του νερού έχει εξαντλήσει τα όρια του. «Όποιος λέει όχι στη μεταρρύθμιση που προωθούμε, λέει ναι στη διατήρηση του παλαιού καθεστώτος, ναι στον κατακερματισμό, ναι στη συνέχιση της κακής διαχείρισης των υδάτινων πόρων», ανέφερε, επιμένοντας ότι το νομοσχέδιο καθιερώνει ένα νέο ολιστικό σύστημα διαχείρισης του νερού.
«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε χάνοντας 5-6 σταγόνες νερό στις 10. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε με σπατάλες και παλαιωμένα δίκτυα. Δεν είναι αποδεκτό να υπάρχουν 50% απώλειες», ανέφερε ο κ. Παπασταύρου. Με βάση τα στοιχεία που επικαλέστηκε, η Ελλάδα είναι 19η στον κόσμο στον κίνδυνο αντιμετώπισης λειψυδρίας και δεύτερη ανάμεσα στην ΕΕ ως προς τον κίνδυνο «υδατικού στρες».
«Δεν υπάρχει καθαρό νερό αυτή τη στιγμή εκεί πάνω. Μπήκε εισαγγελέας για να ερευνήσει την ποιότητα του νερού», είπε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις καταγγελίες για παράνομη άντληση νερού στην Ηλεία, αλλά και στη δράση κυκλωμάτων στη Μεσσηνία, που όπως είπε, έλεγχαν τη διανομή αρδευτικού νερού και εκβίαζαν αγρότες, και όταν δεν πειθαρχούσαν με τη μοιρασιά που αποφάσιζαν οι τοπικές μαφίες τους έκαιγαν τα χωράφια.
«Είναι εθνική επιλογή να σταματήσουμε τον κατακερματισμό. Θα συνεχίσουμε έτσι, αλλού η βρύση, αλλού η αποχέτευση στο ίδιο σπίτι; Αυτό είναι μωσαϊκό», σημείωσε.
«Η κυβέρνηση η οποία κόπτεται για το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα του νερού, θα συμφωνήσει με τη συνταγματική κατοχύρωση του νερού που προτείνουμε στη Συνταγματική Αναθεώρηση ή θα κάνει πίσω; Εγγυάται η κυβέρνηση πως δεν θα αυξηθούν τα κόστη και οι τιμές στα τιμολόγια;», ρώτησε .
Στην ονομαστική ψηφοφορία που διεξήχθη, ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. «Ναι» στο νομοσχέδιο ψήφισαν 157 βουλευτές, ενώ 131 καταψήφισαν.
Στην καταληκτική του ομιλία, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι το υπάρχον σύστημα διαχείρισης του νερού έχει εξαντλήσει τα όρια του. «Όποιος λέει όχι στη μεταρρύθμιση που προωθούμε, λέει ναι στη διατήρηση του παλαιού καθεστώτος, ναι στον κατακερματισμό, ναι στη συνέχιση της κακής διαχείρισης των υδάτινων πόρων», ανέφερε, επιμένοντας ότι το νομοσχέδιο καθιερώνει ένα νέο ολιστικό σύστημα διαχείρισης του νερού.
«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε χάνοντας 5-6 σταγόνες νερό στις 10. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε με σπατάλες και παλαιωμένα δίκτυα. Δεν είναι αποδεκτό να υπάρχουν 50% απώλειες», ανέφερε ο κ. Παπασταύρου. Με βάση τα στοιχεία που επικαλέστηκε, η Ελλάδα είναι 19η στον κόσμο στον κίνδυνο αντιμετώπισης λειψυδρίας και δεύτερη ανάμεσα στην ΕΕ ως προς τον κίνδυνο «υδατικού στρες».
Για τα προβλήματα σε Χαλκιδική και ΘεσσαλονίκηΟ υπουργός Περιβάλλοντος αναφέρθηκε και στην εισαγγελική παρέμβαση για δήμους της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης, μετά τον εντοπισμό βακτηρίων πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.
«Δεν υπάρχει καθαρό νερό αυτή τη στιγμή εκεί πάνω. Μπήκε εισαγγελέας για να ερευνήσει την ποιότητα του νερού», είπε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις καταγγελίες για παράνομη άντληση νερού στην Ηλεία, αλλά και στη δράση κυκλωμάτων στη Μεσσηνία, που όπως είπε, έλεγχαν τη διανομή αρδευτικού νερού και εκβίαζαν αγρότες, και όταν δεν πειθαρχούσαν με τη μοιρασιά που αποφάσιζαν οι τοπικές μαφίες τους έκαιγαν τα χωράφια.
«Είναι εθνική επιλογή να σταματήσουμε τον κατακερματισμό. Θα συνεχίσουμε έτσι, αλλού η βρύση, αλλού η αποχέτευση στο ίδιο σπίτι; Αυτό είναι μωσαϊκό», σημείωσε.
Για απόπειρα εμπορευματοποίησης του νερού μιλά το ΠΑΣΟΚΩστόσο, λίγο νωρίτερα, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης εξέφρασε την κάθετη διαφωνία του κόμματος με το νομοσχέδιο, κάνοντας λόγο για απόπειρα «εμπορευματοποίησης» των υδάτων.
«Η κυβέρνηση η οποία κόπτεται για το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα του νερού, θα συμφωνήσει με τη συνταγματική κατοχύρωση του νερού που προτείνουμε στη Συνταγματική Αναθεώρηση ή θα κάνει πίσω; Εγγυάται η κυβέρνηση πως δεν θα αυξηθούν τα κόστη και οι τιμές στα τιμολόγια;», ρώτησε .
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