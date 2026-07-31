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Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου θαύμασε τη Ρία Ελληνίδου σε συναυλία της μαζί με τον γιο του, τράβηξε βίντεο το φιλί που τους έστειλε μόλις τους είδε
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Δημήτρης Αλεξάνδρου Ρία Ελληνίδου

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου θαύμασε τη Ρία Ελληνίδου σε συναυλία της μαζί με τον γιο του, τράβηξε βίντεο το φιλί που τους έστειλε μόλις τους είδε

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο Κατάκολο στο πλαίσιο της περιοδείας της και το πρώην μοντέλο με το παιδί του την ακολούθησαν

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου θαύμασε τη Ρία Ελληνίδου σε συναυλία της μαζί με τον γιο του, τράβηξε βίντεο το φιλί που τους έστειλε μόλις τους είδε
Ιωάννα Μαρίνου
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Σε συναυλία της Ρίας Ελληνίδου πήγε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μαζί με τον γιο του και όταν η τραγουδίστρια τους εντόπισε τους έστειλε ένα φιλί από μακριά, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το πρώην μοντέλο.

Η Ρία Ελληνίδου, στο πλαίσιο της περιοδείας της, το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουλίου βρέθηκε για μία live εμφάνιση στο Κατάκολο, με τον σύντροφό της και το παιδί του να την ακολουθούν. Οι δυο τους κάθισαν δίπλα από την πίστα και σε story που ανέβασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, εκφράζοντας τον θαυμασμό του προς τη σύντροφό του, έδειξε τον μικρό Πάρη να την παρακολουθεί με προσοχή και εκείνη στη συνέχεια να γυρνά προς το μέρος τους και να κάνει στέλνει με το χέρι της ένα φιλί, με τρυφερότητα.

Στην ανάρτηση του το πρώην μοντέλο έγραψε: «Δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι», με τη Ρία Ελληνίδου να ερμηνεύει το κομμάτι «Όλα από 'σένα».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
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