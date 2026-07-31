«Ναι στην παραδοσιακή οικογένεια» λέει ο Μαρινάκης μετά τις δηλώσεις Μιχαηλίδου περί συμπερίληψης
«Ναι στην παραδοσιακή οικογένεια» λέει ο Μαρινάκης μετά τις δηλώσεις Μιχαηλίδου περί συμπερίληψης
«Πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε όσοι έχουμε δημόσιο αξίωμα και ειδικά όσοι είμαστε στην κυβέρνηση, ότι κάθε μήνυμα που εκπέμπουμε πρέπει να είναι στην κατεύθυνση στήριξης της οικογένειας» είπε ο Παύλος Μαρινάκης
«Ναι, στην παραδοσιακή οικογένεια. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Εμένα μου έχουν λείψει οι γιαγιάδες και οι παππούδες που μας μεγάλωσαν» δήλωσε το πρωί της Παρασκευής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τις αντιδράσεις που υπήρξαν για τις δηλώσεις περί συμπερίληψης της υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνας Μιχαηλίδου.
«Εμένα μου έχουν λείψει οι κοινωνίες που μπορεί να μεγάλωναν όλες μαζί τα παιδιά της γειτονιάς. Εμένα μου έχουν λείψει οι εποχές που τα παιδιά μεγάλωναν με ασφάλεια σε μία γειτονιά. Δεν λέω να γυρίσουμε χρόνια πίσω. Λέω όμως αυτά του παρελθόντος, τα οποία μας μεγάλωσαν και εμάς, να τα πάρουμε ως παράδειγμα και στα σπίτια μας και στα σχολεία και να αλλάξουμε εντελώς τον τρόπο που σκεφτόμαστε συνολικά στο πολιτικό σύστημα. Δεν θεωρώ ότι αυτές οι απόψεις είναι συντηρητικές, αλλά ότι θα έπρεπε να διαπερνούν οριζόντια το πολιτικό σύστημα» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στα Παραπολιτικά FM.
Παράλληλα σημείωσε ότι «πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε όσοι έχουμε δημόσιο αξίωμα και ειδικά όσοι είμαστε στην κυβέρνηση, ότι κάθε μήνυμα που εκπέμπουμε πρέπει να είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Τη στήριξη της οικογένειας, τη στήριξη των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν οικογένεια.
Επικαλούμενος, μάλιστα, την εμπειρία του ως πατέρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε «οι οικογένειες πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα όλων μας και ιδίως της κυβέρνησης αυτής» ενώ με αφορμή το δημογραφικό πρόσθεσε πως «η Ελλάδα, αν συνεχίσουμε έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα αρχίσει να "χάνεται". Πήγαμε από το ένα άκρο της καταπίεσης ενός ανθρώπου στο άλλο άκρο της απαξίωσης της οικογένειας. Για εμένα θα πρέπει να είναι και είναι η πρώτη προτεραιότητα. Και πράγματι η κυβέρνηση αυτή που έχω την τιμή να εκπροσωπώ και ο πρωθυπουργός προσωπικά, είναι η πρώτη κυβέρνηση και είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που παίρνει μέτρα. Αυτά τα οποία είδαμε στην ΔΕΘ και εφαρμόζονται οι φοροαπαλλαγές για πολύτεκνους. Η στήριξη των παιδικών σταθμών και όλα αυτά».
Όσον αφορά τα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας, ο Παύλος Μαρινάκης υπερασπίστηκε πλήρως τη διαχείριση των οικονομικών του κόμματος επί προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας ότι η ΝΔ εξυπηρετεί κανονικά τα δάνειά της και ότι το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων αφορά τόκους. Τόνισε χαρακτηριστικά πως «επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη η ΝΔ δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ σε δάνειο», επισημαίνοντας τη δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων και την αλλαγή γραφείων. Αντιπαραβάλλοντας τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο χρέη που ξεπερνούν τα 100 με 120 δισ. ευρώ», σχολιάζοντας δηκτικά: «Να χαίρονται το προοδευτικό μέτωπο».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε, επίσης, κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης περί ιδιωτικοποίησης του νερού, αποκαλώντας τους «αστεία και εκτός τόπου και χρόνου διατύπωση». Ανέφερε ότι ισχύει το ακριβώς αντίθετο, καθώς η κυβέρνηση ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού, φέρνοντας ως παράδειγμα το γεγονός ότι σήμερα 735 φορείς διαχειρίζονται τα ύδατα και υπάρχουν ακόμη περιοχές χωρίς επαρκή υδροδότηση. Διαβεβαίωσε εκ νέου ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στην τιμή του νερού, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει το φθηνότερο νερό στην Ευρώπη».
Αναγνώρισε ότι η χώρα διανύει παρατεταμένη περίοδο πληθωριστικών πιέσεων, επισημαίνοντας ότι το στοίχημα για την κυβέρνηση είναι «οι αυξήσεις των εισοδημάτων να είναι πιο μεγάλες και πιο ορατές από τις αυξήσεις των τιμών». Προς αυτή την κατεύθυνση, παρέπεμψε στην πάταξη της φοροδιαφυγής για την αύξηση των δημοσίων εσόδων, την αναδιανομή τους στο διαθέσιμο εισόδημα, τους συνεχείς ελέγχους στην αγορά, καθώς και στις παρεμβάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα.
«Εμένα μου έχουν λείψει οι κοινωνίες που μπορεί να μεγάλωναν όλες μαζί τα παιδιά της γειτονιάς. Εμένα μου έχουν λείψει οι εποχές που τα παιδιά μεγάλωναν με ασφάλεια σε μία γειτονιά. Δεν λέω να γυρίσουμε χρόνια πίσω. Λέω όμως αυτά του παρελθόντος, τα οποία μας μεγάλωσαν και εμάς, να τα πάρουμε ως παράδειγμα και στα σπίτια μας και στα σχολεία και να αλλάξουμε εντελώς τον τρόπο που σκεφτόμαστε συνολικά στο πολιτικό σύστημα. Δεν θεωρώ ότι αυτές οι απόψεις είναι συντηρητικές, αλλά ότι θα έπρεπε να διαπερνούν οριζόντια το πολιτικό σύστημα» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στα Παραπολιτικά FM.
Παράλληλα σημείωσε ότι «πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε όσοι έχουμε δημόσιο αξίωμα και ειδικά όσοι είμαστε στην κυβέρνηση, ότι κάθε μήνυμα που εκπέμπουμε πρέπει να είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Τη στήριξη της οικογένειας, τη στήριξη των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν οικογένεια.
Επικαλούμενος, μάλιστα, την εμπειρία του ως πατέρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε «οι οικογένειες πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα όλων μας και ιδίως της κυβέρνησης αυτής» ενώ με αφορμή το δημογραφικό πρόσθεσε πως «η Ελλάδα, αν συνεχίσουμε έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα αρχίσει να "χάνεται". Πήγαμε από το ένα άκρο της καταπίεσης ενός ανθρώπου στο άλλο άκρο της απαξίωσης της οικογένειας. Για εμένα θα πρέπει να είναι και είναι η πρώτη προτεραιότητα. Και πράγματι η κυβέρνηση αυτή που έχω την τιμή να εκπροσωπώ και ο πρωθυπουργός προσωπικά, είναι η πρώτη κυβέρνηση και είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που παίρνει μέτρα. Αυτά τα οποία είδαμε στην ΔΕΘ και εφαρμόζονται οι φοροαπαλλαγές για πολύτεκνους. Η στήριξη των παιδικών σταθμών και όλα αυτά».
Όσον αφορά τα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας, ο Παύλος Μαρινάκης υπερασπίστηκε πλήρως τη διαχείριση των οικονομικών του κόμματος επί προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας ότι η ΝΔ εξυπηρετεί κανονικά τα δάνειά της και ότι το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων αφορά τόκους. Τόνισε χαρακτηριστικά πως «επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη η ΝΔ δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ σε δάνειο», επισημαίνοντας τη δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων και την αλλαγή γραφείων. Αντιπαραβάλλοντας τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο χρέη που ξεπερνούν τα 100 με 120 δισ. ευρώ», σχολιάζοντας δηκτικά: «Να χαίρονται το προοδευτικό μέτωπο».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε, επίσης, κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης περί ιδιωτικοποίησης του νερού, αποκαλώντας τους «αστεία και εκτός τόπου και χρόνου διατύπωση». Ανέφερε ότι ισχύει το ακριβώς αντίθετο, καθώς η κυβέρνηση ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού, φέρνοντας ως παράδειγμα το γεγονός ότι σήμερα 735 φορείς διαχειρίζονται τα ύδατα και υπάρχουν ακόμη περιοχές χωρίς επαρκή υδροδότηση. Διαβεβαίωσε εκ νέου ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στην τιμή του νερού, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει το φθηνότερο νερό στην Ευρώπη».
Αναγνώρισε ότι η χώρα διανύει παρατεταμένη περίοδο πληθωριστικών πιέσεων, επισημαίνοντας ότι το στοίχημα για την κυβέρνηση είναι «οι αυξήσεις των εισοδημάτων να είναι πιο μεγάλες και πιο ορατές από τις αυξήσεις των τιμών». Προς αυτή την κατεύθυνση, παρέπεμψε στην πάταξη της φοροδιαφυγής για την αύξηση των δημοσίων εσόδων, την αναδιανομή τους στο διαθέσιμο εισόδημα, τους συνεχείς ελέγχους στην αγορά, καθώς και στις παρεμβάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα.
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