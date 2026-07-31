«Ναι στην παραδοσιακή οικογένεια» λέει ο Μαρινάκης μετά τις δηλώσεις Μιχαηλίδου περί συμπερίληψης

«Πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε όσοι έχουμε δημόσιο αξίωμα και ειδικά όσοι είμαστε στην κυβέρνηση, ότι κάθε μήνυμα που εκπέμπουμε πρέπει να είναι στην κατεύθυνση στήριξης της οικογένειας» είπε ο Παύλος Μαρινάκης