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Τι λέει η εταιρεία που χτίζει το ξενοδοχείο με τις 46 πισίνες στην Παροικιά και η απάντηση του protothema.gr
ΕΛΛΑΔΑ
Παροικιά Πάρος Ξενοδοχείο

Τι λέει η εταιρεία που χτίζει το ξενοδοχείο με τις 46 πισίνες στην Παροικιά και η απάντηση του protothema.gr

Απαιτεί να αποσυρθεί το ρεπορτάζ με τις αντιδράσεις κατοίκων και φορέων

Τι λέει η εταιρεία που χτίζει το ξενοδοχείο με τις 46 πισίνες στην Παροικιά και η απάντηση του protothema.gr
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Επιστολή στην οποία διατυπώνονται κρίσεις και χαρακτηρισμοί για το περιεχόμενο του ρεπορτάζ που αφορά στις αντιδράσεις των κατοίκων στην Παροικιά της Πάρου, που δημοσιεύτηκε στο protothema.gr, απέστειλε η νομική εκπρόσωπος της εταιρείας που κατασκευάζει το ξενοδοχείο με τις 46 πισίνες στην περιοχή Μαρτσέλο. Με την επιστολή,  απαιτείται να αποσυρθεί το ρεπορτάζ, το οποίο καταγράφει πραγματικά γεγονότα, και μεταξύ άλλων, διατυπώνεται ο ισχυρισμός περί εργαλειοποίησης της δημοσιότητας. 

Το protothema.gr  δημοσιεύει αυτούσια την επιστολή που υπογράφεται από τη νομική σύμβουλο της εταιρείας του κ.Νικητίδη και απαντά: Ο κ.  Νικητίδης και οι εκπρόσωποί του θεωρούν πως δεν έχουμε δικαιώματα κριτικής εμείς, οι αναγνώστες μας, και φυσικά πρώτοι και κυριώτεροι οι κάτοικοι της Πάρου που αντιδρούν. Ουδόλως μας απασχολεί,  ούτε φυσικά και απειλούμεθα από τους άκρως συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς για την δουλειά μας. Θα τα πουμε στα δικαστήρια και φυσικα στο ρεπορτάζ που μόλις άρχισε. 

Ακολουθεί η επιστολή:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Της εταιρείας με την επωνυμία «GL RESORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «GL RESORT Α.Ε.», με έδρα την Αθήνα Αττικής, οδός Ριανκούρ Λουίζης 46,νομίμως εκπροσωπουμένης

ΠΡΟΣ

Το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»

Αθήνα 30-7-2026

Αναφορικά με προ ώρας σημερινό δημοσίευμά σας στο ειδησεογραφικό σας site με τίτλο «Αντιδράσεις στην Παροικιά της Πάρου για το ξενοδοχείο- «θηρίο» με τις 46 πισίνες», διαμαρτυρόμαστε έντονα για το συκοφαντικό και δυσφημιστικό του περιεχόμενο και ζητάμε την ΑΜΕΣΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ .

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Δυστυχώς στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται στοχευμένη και μεμονωμένη δυσφημιστική αναφορά αποκλειστικά και μόνον στο ξενοδοχείο της εταιρίας μας στην Πάρο, πλαισιωμένη με τους ανείπωτους χαρακτηρισμούς «θηρίο» και «φαραωνική επένδυση» καθώς και την φωτογραφία αυτού, να κυριαρχεί στο άρθρο, ενώ στο νησί λειτουργεί και ανεγείρεται πλειάδα πεντάστερων ξενοδοχείων με πολλαπλές πισίνες.

Πώς είναι δυνατόν να στοχοποιείται δημοσιογραφικά ένα καθόλα νόμιμα αδειοδοτημένο εδώ και τέσσερα έτη ξενοδοχείο, χωρίς λόγο και αιτία, που πρόκειται να αποτελέσει κόσμημα στο νησί, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα, με θεματικές προσθήκες που αναδεικνύουν την παραδοσιακή ταυτότητα του νησιού και τα παλιά πλακόστρωτα στενά της Πάρου;

Η συγκεκριμένη σημερινή ανυπόγραφη δημοσίευση σπίλωσης του ξενοδοχείου μας, εκφεύγει της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, αποτελεί γνήσιο προϊόν συκοφαντικής δυσφήμησης και αφήνει σοβαρές υπόνοιες για εργαλειοποίηση της δημοσιότητας προς εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων τρίτων, αφού ο χρόνος προβολής του συγκεκριμένου θέματος έπεται δύο δικαστικών κρίσεων, που απέρριψαν τους ισχυρισμούς του συγκεκριμένου άρθρου.

Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας για την νομική αποκατάσταση της εταιρίας μας, ζητάμε την ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ.

ΓΙΑ ΤΗΝ «GL RESORT ΑΕ»

Η ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ
23 ΣΧΟΛΙΑ

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