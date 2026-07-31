Με τα πόδια μετέφερε τη βαλίτσα με το πτώμα της Βρετανίδας στην Κυψέλη ο δολοφόνος: Στο μικροσκόπιο το σήμα του κινητού και οι «Αμερικανοί φίλοι»

Το κινητό της 38χρονης Βρετανίδας, τα μηνύματα που φέρεται να εστάλησαν μετά την εξαφάνισή της και οι «Αμερικανοί φίλοι» που είχε αναφέρει πριν χαθούν τα ίχνη της συνθέτουν τα βασικά «κομμάτια» του παζλ που επιχειρούν να ενώσουν οι αστυνομικοί