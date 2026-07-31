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Η υπηρέτρια που τόλμησε να προκαλέσει τον Ερρίκο Η' και πλήρωσε με τη ζωή της: Ποια ήταν η «Αγία Παρθένος του Κεντ»
Η υπηρέτρια που τόλμησε να προκαλέσει τον Ερρίκο Η' και πλήρωσε με τη ζωή της: Ποια ήταν η «Αγία Παρθένος του Κεντ»
Η νεαρή υπηρέτρια κατάφερε κάτι σχεδόν αδιανόητο για την εποχή της: να αναγκάσει έναν από τους ισχυρότερους και πιο αδίστακτους μονάρχες της αγγλικής ιστορίας να ακούσει τη φωνή της
Στην Αγγλία του 16ου αιώνα, η φωνή μιας νεαρής γυναίκας από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα δεν είχε σχεδόν καμία πιθανότητα να φτάσει μέχρι τον θρόνο. Η πολιτική εξουσία ανήκε στους άνδρες, η θρησκευτική αυθεντία βρισκόταν στα χέρια της Εκκλησίας και η κοινωνική καταγωγή καθόριζε συνήθως τα όρια ολόκληρης της ζωής ενός ανθρώπου.
Κι όμως, μια νεαρή υπηρέτρια από το Κεντ κατάφερε να ακουστεί από επισκόπους, καρδιναλίους, ευγενείς, υπουργούς και τελικά από τον ίδιο τον βασιλιά της Αγγλίας. Για ένα διάστημα, η Ελίζαμπεθ Μπάρτον θεωρήθηκε ότι μετέφερε το θέλημα του Θεού. Χιλιάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν τις εκστάσεις της, ισχυροί άνδρες ζητούσαν τη συμβουλή της και ο Ερρίκος Η΄ την αντιμετώπιζε με έναν συνδυασμό σεβασμού και ανησυχίας.
Όταν όμως η Μπάρτον στράφηκε εναντίον του βασιλικού γάμου με την Άννα Μπολέιν και προφήτευσε ότι ο Ερρίκος θα έχανε τον θρόνο -και ίσως τη ζωή του- η γυναίκα που είχε αναδειχθεί σε μία από τις πιο διάσημες μορφές της εποχής μετατράπηκε σε εχθρό του κράτους.
Η Ιστορία θα τη θυμόταν ως την «Αγία Παρθένο του Κεντ». Οι αντίπαλοί της, όμως, θα φρόντιζαν να μείνει γνωστή και ως απατεώνισσα.
Η ιστορία της άρχισε το 1525, σε ένα μικρό χωριό της κομητείας του Κεντ. Η Ελίζαμπεθ Μπάρτον ήταν τότε μια νεαρή οικιακή βοηθός. Δεν προερχόταν από αριστοκρατική οικογένεια, δεν διέθετε ιδιαίτερη μόρφωση και τίποτε δεν προμήνυε ότι θα αποκτούσε δημόσιο ρόλο σε μια από τις κρισιμότερες περιόδους της αγγλικής ιστορίας.
Εκείνη τη χρονιά αρρώστησε βαριά. Κατά τη διάρκεια του πυρετού και του παραληρήματός της, άρχισε να απαγγέλλει αποσπάσματα από τη Βίβλο και να μιλά για θρησκευτικά ζητήματα. Αργότερα άρχισε να πέφτει σε εκστάσεις που έμοιαζαν με βίαιες κρίσεις. Το σώμα της συσπώταν, το πρόσωπό της παραμορφωνόταν και η φωνή της άλλαζε, ενώ η ίδια φαινόταν να αποκόπτεται από το περιβάλλον της.
Στη διάρκεια αυτών των επεισοδίων, η Μπάρτον υποστήριζε ότι λάμβανε μηνύματα από τον Θεό. Μιλούσε για την αμαρτία, τη μετάνοια, τη σωτηρία και την ανάγκη επιστροφής στην πίστη. Σε μια κοινωνία βαθιά θρησκευόμενη, όπου το υπερφυσικό αποτελούσε μέρος της καθημερινής αντίληψης του κόσμου, οι εκστάσεις της δεν αντιμετωπίστηκαν απλώς ως εκδήλωση ασθένειας.
Η φήμη της εξαπλώθηκε με τεράστια ταχύτητα.
Άνθρωποι από γειτονικά χωριά άρχισαν να συγκεντρώνονται για να τη δουν. Όταν έπεσε δημόσια σε μια πολύωρη έκσταση και στη συνέχεια εμφανίστηκε θεραπευμένη από την αρρώστια της, πολλοί θεώρησαν ότι είχαν γίνει μάρτυρες θαύματος. Ένας από όσους παρακολούθησαν τη σκηνή περιέγραψε το πρόσωπό της ως τρομακτικά παραμορφωμένο, τη γλώσσα της να κρέμεται έξω από το στόμα και τα μάτια της να μοιάζουν σαν να βγαίνουν από τις κόγχες τους.
Για τους ανθρώπους της εποχής, η ένταση του θεάματος αποτελούσε απόδειξη ότι κάτι υπερφυσικό συνέβαινε μπροστά τους. Η απλή υπηρέτρια είχε αρχίσει να μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ανώτερο.
Η Εκκλησία δεν μπορούσε να αγνοήσει το φαινόμενο. Κληρικοί εξέτασαν την περίπτωσή της και σύντομα η Ελίζαμπεθ Μπάρτον αναγνωρίστηκε από πολλούς ως αυθεντική οραματίστρια. Μεταφέρθηκε σε ένα μικρό μοναστήρι κοντά στο Καντέρμπερι, όπου έγινε μοναχή.
Από εκείνη τη στιγμή η κοινωνική της θέση άλλαξε ριζικά. Η γυναίκα που προηγουμένως υπηρετούσε σε ξένο σπίτι απέκτησε θρησκευτικό κύρος. Έγινε γνωστή ως η «Αγία Παρθένος του Κεντ» ή η «Μοναχή του Κεντ» και τα λόγια της άρχισαν να μεταφέρονται από στόμα σε στόμα αλλά και μέσα από γραπτά κείμενα.
Οι προφητείες της δεν αφορούσαν αρχικά την υψηλή πολιτική. Μιλούσε κυρίως για ηθική, πίστη και μετάνοια. Σταδιακά, όμως, η φήμη της ξεπέρασε τα όρια της τοπικής κοινωνίας. Μοναχοί, θεολόγοι και ανώτεροι εκκλησιαστικοί άρχισαν να ενδιαφέρονται για όσα έλεγε.
Κι όμως, μια νεαρή υπηρέτρια από το Κεντ κατάφερε να ακουστεί από επισκόπους, καρδιναλίους, ευγενείς, υπουργούς και τελικά από τον ίδιο τον βασιλιά της Αγγλίας. Για ένα διάστημα, η Ελίζαμπεθ Μπάρτον θεωρήθηκε ότι μετέφερε το θέλημα του Θεού. Χιλιάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν τις εκστάσεις της, ισχυροί άνδρες ζητούσαν τη συμβουλή της και ο Ερρίκος Η΄ την αντιμετώπιζε με έναν συνδυασμό σεβασμού και ανησυχίας.
Όταν όμως η Μπάρτον στράφηκε εναντίον του βασιλικού γάμου με την Άννα Μπολέιν και προφήτευσε ότι ο Ερρίκος θα έχανε τον θρόνο -και ίσως τη ζωή του- η γυναίκα που είχε αναδειχθεί σε μία από τις πιο διάσημες μορφές της εποχής μετατράπηκε σε εχθρό του κράτους.
Η Ιστορία θα τη θυμόταν ως την «Αγία Παρθένο του Κεντ». Οι αντίπαλοί της, όμως, θα φρόντιζαν να μείνει γνωστή και ως απατεώνισσα.
Η ιστορία της άρχισε το 1525, σε ένα μικρό χωριό της κομητείας του Κεντ. Η Ελίζαμπεθ Μπάρτον ήταν τότε μια νεαρή οικιακή βοηθός. Δεν προερχόταν από αριστοκρατική οικογένεια, δεν διέθετε ιδιαίτερη μόρφωση και τίποτε δεν προμήνυε ότι θα αποκτούσε δημόσιο ρόλο σε μια από τις κρισιμότερες περιόδους της αγγλικής ιστορίας.
Η ασθένεια που άλλαξε τη ζωή της
Εκείνη τη χρονιά αρρώστησε βαριά. Κατά τη διάρκεια του πυρετού και του παραληρήματός της, άρχισε να απαγγέλλει αποσπάσματα από τη Βίβλο και να μιλά για θρησκευτικά ζητήματα. Αργότερα άρχισε να πέφτει σε εκστάσεις που έμοιαζαν με βίαιες κρίσεις. Το σώμα της συσπώταν, το πρόσωπό της παραμορφωνόταν και η φωνή της άλλαζε, ενώ η ίδια φαινόταν να αποκόπτεται από το περιβάλλον της.
Στη διάρκεια αυτών των επεισοδίων, η Μπάρτον υποστήριζε ότι λάμβανε μηνύματα από τον Θεό. Μιλούσε για την αμαρτία, τη μετάνοια, τη σωτηρία και την ανάγκη επιστροφής στην πίστη. Σε μια κοινωνία βαθιά θρησκευόμενη, όπου το υπερφυσικό αποτελούσε μέρος της καθημερινής αντίληψης του κόσμου, οι εκστάσεις της δεν αντιμετωπίστηκαν απλώς ως εκδήλωση ασθένειας.
Η φήμη της εξαπλώθηκε με τεράστια ταχύτητα.
Άνθρωποι από γειτονικά χωριά άρχισαν να συγκεντρώνονται για να τη δουν. Όταν έπεσε δημόσια σε μια πολύωρη έκσταση και στη συνέχεια εμφανίστηκε θεραπευμένη από την αρρώστια της, πολλοί θεώρησαν ότι είχαν γίνει μάρτυρες θαύματος. Ένας από όσους παρακολούθησαν τη σκηνή περιέγραψε το πρόσωπό της ως τρομακτικά παραμορφωμένο, τη γλώσσα της να κρέμεται έξω από το στόμα και τα μάτια της να μοιάζουν σαν να βγαίνουν από τις κόγχες τους.
Για τους ανθρώπους της εποχής, η ένταση του θεάματος αποτελούσε απόδειξη ότι κάτι υπερφυσικό συνέβαινε μπροστά τους. Η απλή υπηρέτρια είχε αρχίσει να μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ανώτερο.
Η Εκκλησία δεν μπορούσε να αγνοήσει το φαινόμενο. Κληρικοί εξέτασαν την περίπτωσή της και σύντομα η Ελίζαμπεθ Μπάρτον αναγνωρίστηκε από πολλούς ως αυθεντική οραματίστρια. Μεταφέρθηκε σε ένα μικρό μοναστήρι κοντά στο Καντέρμπερι, όπου έγινε μοναχή.
Η «Αγία Παρθένος του Κεντ»
Από εκείνη τη στιγμή η κοινωνική της θέση άλλαξε ριζικά. Η γυναίκα που προηγουμένως υπηρετούσε σε ξένο σπίτι απέκτησε θρησκευτικό κύρος. Έγινε γνωστή ως η «Αγία Παρθένος του Κεντ» ή η «Μοναχή του Κεντ» και τα λόγια της άρχισαν να μεταφέρονται από στόμα σε στόμα αλλά και μέσα από γραπτά κείμενα.
Οι προφητείες της δεν αφορούσαν αρχικά την υψηλή πολιτική. Μιλούσε κυρίως για ηθική, πίστη και μετάνοια. Σταδιακά, όμως, η φήμη της ξεπέρασε τα όρια της τοπικής κοινωνίας. Μοναχοί, θεολόγοι και ανώτεροι εκκλησιαστικοί άρχισαν να ενδιαφέρονται για όσα έλεγε.
Ανάμεσα στους ανθρώπους που ενημερώθηκαν για τις εκστάσεις της βρίσκονταν ο καρδινάλιος Τόμας Γούλσεϊ, πανίσχυρος υπουργός του Ερρίκου Η΄, και ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι. Η φήμη της έφτασε ακόμη και στον Τόμας Μορ, τον διακεκριμένο λόγιο και λόρδο καγκελάριο του βασιλιά.
Ο Μορ συνάντησε τη Μπάρτον, δηλώνοντας ότι επιθυμούσε να διαπιστώσει από κοντά τη μεγάλη αρετή για την οποία άκουγε επί χρόνια. Παρά τον σεβασμό που της έδειξε, φαίνεται ότι αντιλήφθηκε εγκαίρως τον κίνδυνο. Αργότερα τη συμβούλεψε να μη μιλά ποτέ για τον βασιλιά και τις προσωπικές του υποθέσεις. Η συμβουλή του θα αποδεικνυόταν προφητική.
Η άνοδος της Μπάρτον συνέπεσε με μία από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές και πολιτικές ανατροπές στην ιστορία της Αγγλίας. Οι ιδέες της Μεταρρύθμισης είχαν αρχίσει να περνούν από την ηπειρωτική Ευρώπη στο αγγλικό βασίλειο. Οι προτεστάντες μεταρρυθμιστές κατηγορούσαν την Καθολική Εκκλησία για πλούτο, διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας, ενώ αμφισβητούσαν την ανώτατη αυθεντία του Πάπα. Για πολλούς καθολικούς, αυτές οι ιδέες δεν αποτελούσαν απλώς μια θεολογική διαφωνία. Ήταν απειλή για ολόκληρη την κοινωνική και πνευματική τάξη του κόσμου τους.
Ο Ερρίκος Η΄ παρέμενε βαθιά προσηλωμένος σε πολλά στοιχεία της καθολικής πίστης. Η προσωπική του ζωή, όμως, τον έφερε σε σύγκρουση με τη Ρώμη. Ο γάμος του με την Αικατερίνη της Αραγονίας δεν είχε δώσει τον πολυπόθητο άρρενα διάδοχο και ο βασιλιάς επιθυμούσε να τον ακυρώσει, ώστε να παντρευτεί την Άννα Μπολέιν. Η παπική έγκριση δεν ερχόταν.
Η κρίση γύρω από τον βασιλικό γάμο μετατράπηκε σταδιακά σε σύγκρουση ανάμεσα στον αγγλικό θρόνο και την παπική εξουσία. Η Ελίζαμπεθ Μπάρτον, η οποία είχε ήδη αποκτήσει τεράστια επιρροή, βρέθηκε στο κέντρο αυτής της αντιπαράθεσης.
Η ίδια τάχθηκε με πάθος υπέρ της Αικατερίνης της Αραγονίας. Οι προφητείες της στρέφονταν όλο και περισσότερο εναντίον της ρήξης με τη Ρώμη. Έγραψε ακόμη και στον Πάπα Κλήμη Ζ΄, προειδοποιώντας ότι θα ξεσπούσε συμφορά εάν εγκατέλειπε την Αικατερίνη.
Για τους υψηλόβαθμους καθολικούς που προσπαθούσαν να εμποδίσουν τις αποφάσεις του βασιλιά, η Μπάρτον μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό όπλο. Ήταν μια γυναίκα που θεωρούνταν φορέας του θείου λόγου και είχε ήδη αποκτήσει πρόσβαση στον ίδιο τον μονάρχη. Το κρίσιμο ερώτημα ήταν αν η Μπάρτον χρησιμοποιήθηκε από τους εκκλησιαστικούς κύκλους ή αν η ίδια επέλεξε συνειδητά να ηγηθεί μιας μορφής αντίστασης.
Η Ελίζαμπεθ Μπάρτον συνάντησε τον Ερρίκο Η΄ αρκετές φορές. Στην αρχή φαίνεται ότι απολάμβανε την εύνοιά του. Ο βασιλιάς μπορούσε να εκτιμήσει τη θρησκευτική της αφοσίωση και πιθανότατα δεν θεωρούσε ακόμη τις αποκαλύψεις της άμεση απειλή. Όσο όμως η σύγκρουση γύρω από τον γάμο του κλιμακωνόταν, η γλώσσα της Μπάρτον γινόταν όλο και πιο τολμηρή.
Υποστήριξε ότι είχε λάβει θεϊκή αποκάλυψη σύμφωνα με την οποία ο Ερρίκος δεν θα ζούσε περισσότερο από επτά μήνες εάν παντρευόταν την Άννα Μπολέιν. Σε άλλη εκδοχή της προφητείας, δήλωνε ότι μέσα σε έναν μήνα από τον γάμο του θα έπαυε να είναι βασιλιάς.
Δεν εξηγούσε με ποιον τρόπο θα έχανε την εξουσία ή τη ζωή του. Ωστόσο, στην Αγγλία των Τυδώρ ακόμη και η πρόβλεψη του θανάτου ενός μονάρχη μπορούσε να θεωρηθεί προδοσία. Η Μπάρτον είχε περάσει το όριο ανάμεσα στη θρησκευτική προφητεία και την πολιτική αμφισβήτηση.
Το 1532, καθώς ο Ερρίκος και η Άννα κατευθύνονταν προς το Καλαί, επισκέφθηκαν τη Μπάρτον στο Καντέρμπερι. Η συνάντηση αυτή φανερώνει πόσο σοβαρά αντιμετώπιζαν τις προφητείες της. Ο βασιλιάς φέρεται να της πρόσφερε τη θέση της ηγουμένης, εφόσον σταματούσε να μιλά εναντίον του γάμου. Η Άννα Μπολέιν τής προσέφερε θέση στον δικό της οίκο. Η Ελίζαμπεθ αρνήθηκε και τις δύο προτάσεις.
Η άρνησή της ήταν μια πράξη εξαιρετικής τόλμης. Μια νεαρή γυναίκα χωρίς πλούτο, οικογενειακές διασυνδέσεις ή πολιτική προστασία απέρριπτε τις προσφορές του ισχυρότερου άνδρα της χώρας και επέμενε ότι η απόφασή του παραβίαζε το θέλημα του Θεού. Ο Ερρίκος εξοργίστηκε. Τον Ιανουάριο του 1533 παντρεύτηκε την Άννα Μπολέιν. Οι μήνες πέρασαν και η προφητεία δεν επαληθεύτηκε. Ο βασιλιάς παρέμενε ζωντανός και εξακολουθούσε να βρίσκεται στον θρόνο.
Μετά τον γάμο, οι αντίπαλοι της Μπάρτον κινήθηκαν εναντίον της. Κεντρικό ρόλο στην εξουδετέρωσή της ανέλαβε ο Τόμας Κρόμγουελ, ο νέος ισχυρός υπουργός του βασιλιά και βασικός αρχιτέκτονας της ρήξης της Αγγλίας με τη Ρώμη. Η Μπάρτον συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Πύργο του Λονδίνου. Εκεί ανακρίθηκε σχετικά με τις προφητείες της, τις σχέσεις της με καθολικούς κληρικούς και τον ρόλο της στην αντίσταση κατά του βασιλικού γάμου. Κατά την ανάκριση ομολόγησε ότι οι αποκαλύψεις της δεν προέρχονταν από τον Θεό.
Η ομολογία αυτή αποτέλεσε τη βάση της επίσημης εκδοχής που επέβαλε το καθεστώς. Η «Αγία Παρθένος» παρουσιάστηκε ως απατεώνισσα που είχε κατασκευάσει οράματα και είχε παραπλανήσει απλούς ανθρώπους, εκκλησιαστικούς αξιωματούχους και πολιτικούς.
Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες δόθηκε η ομολογία της. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πιέστηκε, να απειλήθηκε ή να εξαναγκάστηκε. Ούτε μπορεί να αποδειχθεί ότι πίστευε πραγματικά στις εκστάσεις και στις προφητείες της.
Η Ελίζαμπεθ Μπάρτον μπορεί να ήταν μια χαρισματική γυναίκα που έμαθε να χειρίζεται την πίστη των ανθρώπων γύρω της. Μπορεί να υπέφερε από κάποια ασθένεια την οποία η εποχή της ερμήνευσε ως θεϊκή παρέμβαση. Μπορεί ακόμη να ήταν πεπεισμένη ότι οι φωνές και τα οράματα που βίωνε είχαν υπερφυσική προέλευση. Η αλήθεια χάθηκε μαζί της.
Στις 20 Απριλίου 1534, η Ελίζαμπεθ Μπάρτον οδηγήθηκε στην αγχόνη του Τάιμπερν μαζί με έξι πιστούς υποστηρικτές της. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο πνευματικός της, Έντουαρντ Μπόκινγκ. Ήταν μόλις 28 ετών.
Η Μπάρτον και οι σύντροφοί της απαγχονίστηκαν και στη συνέχεια αποκεφαλίστηκαν. Το κομμένο κεφάλι της τοποθετήθηκε πάνω σε πάσσαλο και εκτέθηκε στη νότια πύλη της Παλιάς Γέφυρας του Λονδίνου.
Η δημόσια έκθεση των κεφαλών καταδικασμένων για προδοσία αποτελούσε ένα από τα πιο μακάβρια εργαλεία της βασιλικής εξουσίας. Δεν είχε μόνο τιμωρητικό χαρακτήρα. Ήταν μια προειδοποίηση προς όλους όσοι περνούσαν από την πόλη: η αμφισβήτηση του μονάρχη δεν τελείωνε απλώς με τον θάνατο, αλλά με τη δημόσια καταστροφή του σώματος και της φήμης του καταδικασμένου.
Ανάμεσα στις διάσημες μορφές των οποίων τα κεφάλια εκτέθηκαν κατά την περίοδο των Τυδώρ ήταν ο Τόμας Μορ, ο Τόμας Κρόμγουελ και αργότερα ο Γκάι Φοκς.
Η Ελίζαμπεθ Μπάρτον θεωρείται η μοναδική γυναίκα για την οποία είναι γνωστό ότι υπέστη αυτή τη συγκεκριμένη μεταθανάτια διαπόμπευση στη Γέφυρα του Λονδίνου.
Η εξουσία δεν ήθελε απλώς να τη σκοτώσει. Ήθελε να μετατρέψει την ιστορία της σε παράδειγμα.
Μετά την εκτέλεσή της, το καθεστώς του Ερρίκου Η΄ φρόντισε να εξαφανίσει όσο το δυνατόν περισσότερα ίχνη της. Ο Κρόμγουελ διέταξε να κατασχεθούν και να καταστραφούν περίπου 700 αντίτυπα ενός βιβλίου με τις αποκαλύψεις της, το οποίο είχε γράψει ο Μπόκινγκ. Ένα ακόμη φυλλάδιο που επρόκειτο να κυκλοφορήσει εξαφανίστηκε επίσης.
Κανένα γνωστό κείμενο της ίδιας της Μπάρτον και καμία ολοκληρωμένη καταγραφή από τους υποστηρικτές της δεν έχει διασωθεί. Η ιστορία της έφτασε μέχρι σήμερα κυρίως μέσα από κρατικά έγγραφα και κείμενα ανθρώπων που είχαν λόγο να την παρουσιάσουν ως ψεύτρα και επικίνδυνη φανατική.
Γι’ αυτό και η εικόνα της παραμένει διχασμένη.
Για αιώνες θεωρούνταν μια απατεώνισσα που χρησιμοποιήθηκε από συντηρητικούς καθολικούς για να εμποδίσει την πολιτική και θρησκευτική πορεία του Ερρίκου. Σύγχρονοι ιστορικοί, ωστόσο, προτείνουν μια διαφορετική ανάγνωση: ότι η Μπάρτον δεν ήταν απλώς μαριονέτα των κληρικών, αλλά μια εξαιρετικά χαρισματική γυναίκα που απέκτησε πραγματική πολιτική φωνή σε μια εποχή κατά την οποία οι γυναίκες της κοινωνικής της τάξης ήταν σχεδόν αόρατες.
Ο μυστικισμός και η προφητεία μπορούσαν να προσφέρουν σε μια γυναίκα κάτι που οι θεσμοί της εποχής τής αρνούνταν: το δικαίωμα να μιλήσει δημόσια, να συμβουλεύσει ηγεμόνες και να παρέμβει στις πολιτικές εξελίξεις.
Η Ελίζαμπεθ Μπάρτον αξιοποίησε αυτή τη δυνατότητα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη οραματίστρια της εποχής της. Δεν περιορίστηκε σε ηθικά κηρύγματα. Μίλησε για τον βασιλικό γάμο, την παπική εξουσία, τη νομιμότητα της μοναρχίας και το μέλλον της Αγγλίας.
Αυτό ήταν που την έκανε διάσημη. Και αυτό ήταν που την οδήγησε στην αγχόνη.
Πέντε αιώνες μετά τον θάνατό της, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε αν υπήρξε πραγματική οραματίστρια, επιδέξια απατεώνισσα ή μια γυναίκα που παγιδεύτηκε ανάμεσα στην ασθένεια, τη θρησκευτική πίστη και τις πολιτικές επιδιώξεις ισχυρών ανδρών.
Είναι όμως βέβαιο ότι η νεαρή υπηρέτρια από το Κεντ κατάφερε κάτι σχεδόν αδιανόητο για την εποχή της: να αναγκάσει έναν από τους ισχυρότερους και πιο αδίστακτους μονάρχες της αγγλικής ιστορίας να ακούσει τη φωνή της.
Ο Μορ συνάντησε τη Μπάρτον, δηλώνοντας ότι επιθυμούσε να διαπιστώσει από κοντά τη μεγάλη αρετή για την οποία άκουγε επί χρόνια. Παρά τον σεβασμό που της έδειξε, φαίνεται ότι αντιλήφθηκε εγκαίρως τον κίνδυνο. Αργότερα τη συμβούλεψε να μη μιλά ποτέ για τον βασιλιά και τις προσωπικές του υποθέσεις. Η συμβουλή του θα αποδεικνυόταν προφητική.
Η άνοδος της Μπάρτον συνέπεσε με μία από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές και πολιτικές ανατροπές στην ιστορία της Αγγλίας. Οι ιδέες της Μεταρρύθμισης είχαν αρχίσει να περνούν από την ηπειρωτική Ευρώπη στο αγγλικό βασίλειο. Οι προτεστάντες μεταρρυθμιστές κατηγορούσαν την Καθολική Εκκλησία για πλούτο, διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας, ενώ αμφισβητούσαν την ανώτατη αυθεντία του Πάπα. Για πολλούς καθολικούς, αυτές οι ιδέες δεν αποτελούσαν απλώς μια θεολογική διαφωνία. Ήταν απειλή για ολόκληρη την κοινωνική και πνευματική τάξη του κόσμου τους.
Μια Αγγλία στα πρόθυρα της ρήξης
Ο Ερρίκος Η΄ παρέμενε βαθιά προσηλωμένος σε πολλά στοιχεία της καθολικής πίστης. Η προσωπική του ζωή, όμως, τον έφερε σε σύγκρουση με τη Ρώμη. Ο γάμος του με την Αικατερίνη της Αραγονίας δεν είχε δώσει τον πολυπόθητο άρρενα διάδοχο και ο βασιλιάς επιθυμούσε να τον ακυρώσει, ώστε να παντρευτεί την Άννα Μπολέιν. Η παπική έγκριση δεν ερχόταν.
Η κρίση γύρω από τον βασιλικό γάμο μετατράπηκε σταδιακά σε σύγκρουση ανάμεσα στον αγγλικό θρόνο και την παπική εξουσία. Η Ελίζαμπεθ Μπάρτον, η οποία είχε ήδη αποκτήσει τεράστια επιρροή, βρέθηκε στο κέντρο αυτής της αντιπαράθεσης.
Η ίδια τάχθηκε με πάθος υπέρ της Αικατερίνης της Αραγονίας. Οι προφητείες της στρέφονταν όλο και περισσότερο εναντίον της ρήξης με τη Ρώμη. Έγραψε ακόμη και στον Πάπα Κλήμη Ζ΄, προειδοποιώντας ότι θα ξεσπούσε συμφορά εάν εγκατέλειπε την Αικατερίνη.
Για τους υψηλόβαθμους καθολικούς που προσπαθούσαν να εμποδίσουν τις αποφάσεις του βασιλιά, η Μπάρτον μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό όπλο. Ήταν μια γυναίκα που θεωρούνταν φορέας του θείου λόγου και είχε ήδη αποκτήσει πρόσβαση στον ίδιο τον μονάρχη. Το κρίσιμο ερώτημα ήταν αν η Μπάρτον χρησιμοποιήθηκε από τους εκκλησιαστικούς κύκλους ή αν η ίδια επέλεξε συνειδητά να ηγηθεί μιας μορφής αντίστασης.
Η Ελίζαμπεθ Μπάρτον συνάντησε τον Ερρίκο Η΄ αρκετές φορές. Στην αρχή φαίνεται ότι απολάμβανε την εύνοιά του. Ο βασιλιάς μπορούσε να εκτιμήσει τη θρησκευτική της αφοσίωση και πιθανότατα δεν θεωρούσε ακόμη τις αποκαλύψεις της άμεση απειλή. Όσο όμως η σύγκρουση γύρω από τον γάμο του κλιμακωνόταν, η γλώσσα της Μπάρτον γινόταν όλο και πιο τολμηρή.
Μπροστά στον βασιλιά
Υποστήριξε ότι είχε λάβει θεϊκή αποκάλυψη σύμφωνα με την οποία ο Ερρίκος δεν θα ζούσε περισσότερο από επτά μήνες εάν παντρευόταν την Άννα Μπολέιν. Σε άλλη εκδοχή της προφητείας, δήλωνε ότι μέσα σε έναν μήνα από τον γάμο του θα έπαυε να είναι βασιλιάς.
Δεν εξηγούσε με ποιον τρόπο θα έχανε την εξουσία ή τη ζωή του. Ωστόσο, στην Αγγλία των Τυδώρ ακόμη και η πρόβλεψη του θανάτου ενός μονάρχη μπορούσε να θεωρηθεί προδοσία. Η Μπάρτον είχε περάσει το όριο ανάμεσα στη θρησκευτική προφητεία και την πολιτική αμφισβήτηση.
Το 1532, καθώς ο Ερρίκος και η Άννα κατευθύνονταν προς το Καλαί, επισκέφθηκαν τη Μπάρτον στο Καντέρμπερι. Η συνάντηση αυτή φανερώνει πόσο σοβαρά αντιμετώπιζαν τις προφητείες της. Ο βασιλιάς φέρεται να της πρόσφερε τη θέση της ηγουμένης, εφόσον σταματούσε να μιλά εναντίον του γάμου. Η Άννα Μπολέιν τής προσέφερε θέση στον δικό της οίκο. Η Ελίζαμπεθ αρνήθηκε και τις δύο προτάσεις.
Η άρνησή της ήταν μια πράξη εξαιρετικής τόλμης. Μια νεαρή γυναίκα χωρίς πλούτο, οικογενειακές διασυνδέσεις ή πολιτική προστασία απέρριπτε τις προσφορές του ισχυρότερου άνδρα της χώρας και επέμενε ότι η απόφασή του παραβίαζε το θέλημα του Θεού. Ο Ερρίκος εξοργίστηκε. Τον Ιανουάριο του 1533 παντρεύτηκε την Άννα Μπολέιν. Οι μήνες πέρασαν και η προφητεία δεν επαληθεύτηκε. Ο βασιλιάς παρέμενε ζωντανός και εξακολουθούσε να βρίσκεται στον θρόνο.
Μετά τον γάμο, οι αντίπαλοι της Μπάρτον κινήθηκαν εναντίον της. Κεντρικό ρόλο στην εξουδετέρωσή της ανέλαβε ο Τόμας Κρόμγουελ, ο νέος ισχυρός υπουργός του βασιλιά και βασικός αρχιτέκτονας της ρήξης της Αγγλίας με τη Ρώμη. Η Μπάρτον συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Πύργο του Λονδίνου. Εκεί ανακρίθηκε σχετικά με τις προφητείες της, τις σχέσεις της με καθολικούς κληρικούς και τον ρόλο της στην αντίσταση κατά του βασιλικού γάμου. Κατά την ανάκριση ομολόγησε ότι οι αποκαλύψεις της δεν προέρχονταν από τον Θεό.
Η ανάκριση στον Πύργο του Λονδίνου
Η ομολογία αυτή αποτέλεσε τη βάση της επίσημης εκδοχής που επέβαλε το καθεστώς. Η «Αγία Παρθένος» παρουσιάστηκε ως απατεώνισσα που είχε κατασκευάσει οράματα και είχε παραπλανήσει απλούς ανθρώπους, εκκλησιαστικούς αξιωματούχους και πολιτικούς.
Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες δόθηκε η ομολογία της. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πιέστηκε, να απειλήθηκε ή να εξαναγκάστηκε. Ούτε μπορεί να αποδειχθεί ότι πίστευε πραγματικά στις εκστάσεις και στις προφητείες της.
Η Ελίζαμπεθ Μπάρτον μπορεί να ήταν μια χαρισματική γυναίκα που έμαθε να χειρίζεται την πίστη των ανθρώπων γύρω της. Μπορεί να υπέφερε από κάποια ασθένεια την οποία η εποχή της ερμήνευσε ως θεϊκή παρέμβαση. Μπορεί ακόμη να ήταν πεπεισμένη ότι οι φωνές και τα οράματα που βίωνε είχαν υπερφυσική προέλευση. Η αλήθεια χάθηκε μαζί της.
Στις 20 Απριλίου 1534, η Ελίζαμπεθ Μπάρτον οδηγήθηκε στην αγχόνη του Τάιμπερν μαζί με έξι πιστούς υποστηρικτές της. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο πνευματικός της, Έντουαρντ Μπόκινγκ. Ήταν μόλις 28 ετών.
Η εκτέλεση στο Τάιμπερν
Η Μπάρτον και οι σύντροφοί της απαγχονίστηκαν και στη συνέχεια αποκεφαλίστηκαν. Το κομμένο κεφάλι της τοποθετήθηκε πάνω σε πάσσαλο και εκτέθηκε στη νότια πύλη της Παλιάς Γέφυρας του Λονδίνου.
Η δημόσια έκθεση των κεφαλών καταδικασμένων για προδοσία αποτελούσε ένα από τα πιο μακάβρια εργαλεία της βασιλικής εξουσίας. Δεν είχε μόνο τιμωρητικό χαρακτήρα. Ήταν μια προειδοποίηση προς όλους όσοι περνούσαν από την πόλη: η αμφισβήτηση του μονάρχη δεν τελείωνε απλώς με τον θάνατο, αλλά με τη δημόσια καταστροφή του σώματος και της φήμης του καταδικασμένου.
Ανάμεσα στις διάσημες μορφές των οποίων τα κεφάλια εκτέθηκαν κατά την περίοδο των Τυδώρ ήταν ο Τόμας Μορ, ο Τόμας Κρόμγουελ και αργότερα ο Γκάι Φοκς.
Η Ελίζαμπεθ Μπάρτον θεωρείται η μοναδική γυναίκα για την οποία είναι γνωστό ότι υπέστη αυτή τη συγκεκριμένη μεταθανάτια διαπόμπευση στη Γέφυρα του Λονδίνου.
Η εξουσία δεν ήθελε απλώς να τη σκοτώσει. Ήθελε να μετατρέψει την ιστορία της σε παράδειγμα.
Μετά την εκτέλεσή της, το καθεστώς του Ερρίκου Η΄ φρόντισε να εξαφανίσει όσο το δυνατόν περισσότερα ίχνη της. Ο Κρόμγουελ διέταξε να κατασχεθούν και να καταστραφούν περίπου 700 αντίτυπα ενός βιβλίου με τις αποκαλύψεις της, το οποίο είχε γράψει ο Μπόκινγκ. Ένα ακόμη φυλλάδιο που επρόκειτο να κυκλοφορήσει εξαφανίστηκε επίσης.
Η γυναίκα πίσω από τον μύθο
Κανένα γνωστό κείμενο της ίδιας της Μπάρτον και καμία ολοκληρωμένη καταγραφή από τους υποστηρικτές της δεν έχει διασωθεί. Η ιστορία της έφτασε μέχρι σήμερα κυρίως μέσα από κρατικά έγγραφα και κείμενα ανθρώπων που είχαν λόγο να την παρουσιάσουν ως ψεύτρα και επικίνδυνη φανατική.
Γι’ αυτό και η εικόνα της παραμένει διχασμένη.
Για αιώνες θεωρούνταν μια απατεώνισσα που χρησιμοποιήθηκε από συντηρητικούς καθολικούς για να εμποδίσει την πολιτική και θρησκευτική πορεία του Ερρίκου. Σύγχρονοι ιστορικοί, ωστόσο, προτείνουν μια διαφορετική ανάγνωση: ότι η Μπάρτον δεν ήταν απλώς μαριονέτα των κληρικών, αλλά μια εξαιρετικά χαρισματική γυναίκα που απέκτησε πραγματική πολιτική φωνή σε μια εποχή κατά την οποία οι γυναίκες της κοινωνικής της τάξης ήταν σχεδόν αόρατες.
Ο μυστικισμός και η προφητεία μπορούσαν να προσφέρουν σε μια γυναίκα κάτι που οι θεσμοί της εποχής τής αρνούνταν: το δικαίωμα να μιλήσει δημόσια, να συμβουλεύσει ηγεμόνες και να παρέμβει στις πολιτικές εξελίξεις.
Η Ελίζαμπεθ Μπάρτον αξιοποίησε αυτή τη δυνατότητα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη οραματίστρια της εποχής της. Δεν περιορίστηκε σε ηθικά κηρύγματα. Μίλησε για τον βασιλικό γάμο, την παπική εξουσία, τη νομιμότητα της μοναρχίας και το μέλλον της Αγγλίας.
Αυτό ήταν που την έκανε διάσημη. Και αυτό ήταν που την οδήγησε στην αγχόνη.
Πέντε αιώνες μετά τον θάνατό της, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε αν υπήρξε πραγματική οραματίστρια, επιδέξια απατεώνισσα ή μια γυναίκα που παγιδεύτηκε ανάμεσα στην ασθένεια, τη θρησκευτική πίστη και τις πολιτικές επιδιώξεις ισχυρών ανδρών.
Είναι όμως βέβαιο ότι η νεαρή υπηρέτρια από το Κεντ κατάφερε κάτι σχεδόν αδιανόητο για την εποχή της: να αναγκάσει έναν από τους ισχυρότερους και πιο αδίστακτους μονάρχες της αγγλικής ιστορίας να ακούσει τη φωνή της.
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