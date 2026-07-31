Γιατί πλημμύρισε από 49.000 μετανάστες η Θέουτα: Η ανοχή του Μαρόκου, η καθυστέρηση της κυβέρνησης Σάντσεθ και οι φήμες για ανοιχτά σύνορα

Στους 19 οι νεκροί μετανάστες που προσπάθησαν να φτάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος - Διπλωματική κρίση με την Ιταλία





Όπως σημειώνουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης είναι η χειρότερη κρίση στο





Πηγές από την Πολιτοφυλακή της Ισπανίας (Civil Guard) κατηγορούν το Μαρόκο για «ανοχή» της κατάστασης αυτής. «Γνωρίζαμε εδώ και ημέρες ότι χιλιάδες νέοι κατέφθαναν από κάθε γωνιά του Μαρόκο. Θα μπορούσαν να τους είχαν διαλύσει και να τους είχαν κρατήσει μακριά από τα σύνορα, όπως είχαν κάνει και στο παρελθόν όταν γνώριζαν ότι υπήρχαν ομάδες εκατοντάδων μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική κοντά στον συνοριακό φράχτη. Όμως, όπως και πριν από πέντε χρόνια, έτσι και αυτή τη φορά δεν το ήθελαν. Υπήρξε ανοχή. Η συνεργασία τις τελευταίες ημέρες περιορίστηκε στην περισυλλογή όσων κολυμπούσαν προς τα σύνορα, τους οποίους τους υποδεικνύαμε ενώ βρίσκονταν στη μέση της θάλασσας.









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Αν και η πόλη είχε βυθιστεί στο χάος από τις 9 το πρωί με χιλιάδες μετανάστες να κινούνται άτακτα στους δρόμους της Θέουτα και ο πρόεδρός της Χουάν Χεσούς Βίβας από το Λαϊκό Κόμμα, ζήτησε από τότε από την κυβέρνηση να αναπτύξει στρατό, το αίτημα απορρίφθηκε και χρειάστηκε να περάσουν 8 ώρες για να ανακοινώσει η κυβέρνηση του



🔴 No saldrá por televisión: así están las playas de Ceuta ahora mismo pic.twitter.com/KA8Ytw06o5 — MEDITERRÁNEO DIGITAL (@MediterraneoDGT) July 30, 2026 Τα (κατόπιν εορτής) μέτρα του Μαρόκου Μετά τις εικόνες της Πέμπτης, οι αρχές του Μαρόκου ανακοίνωσαν ότι τοποθετούν σημεία ελέγχου σε απόσταση 1 χλμ. από το φράχτη της Θέουτα με την κατάσταση να γίνεται πιεστική και στη Μελίγια, τον δεύτερο ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική.



Αντιμέτωπη με μια κρίση με ενδεχομένως απρόβλεπτες επιπτώσεις βρίσκεται από την Πέμπτη η Ισπανία οπότε ξεκίνησε μια ιδιότυπη εισβολή χιλιάδων Μαροκινών στη Θέουτα , τον ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής.Όπως σημειώνουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης είναι η χειρότερη κρίση στο μεταναστευτικό από το 2014 όταν τότε σε τέσσερις ημέρες είχαν φτάσει στη Θέουτα 14.000 μετανάστες από το Μαρόκο ενώ τώρα ο αριθμός τους, σύμφωνα με εκτιμήσεις, έχει φτάσει τουλάχιστον τους 49.000, με τον τελευταίο απολογισμό να κάνει λόγο για 19 νεκρούς στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε ισπανικό (άρα ευρωπαϊκό) έδαφος.Πηγές από την Πολιτοφυλακή της Ισπανίας (Civil Guard) κατηγορούν το Μαρόκο για «ανοχή» της κατάστασης αυτής. «Γνωρίζαμε εδώ και ημέρες ότι χιλιάδες νέοι κατέφθαναν από κάθε γωνιά του Μαρόκο. Θα μπορούσαν να τους είχαν διαλύσει και να τους είχαν κρατήσει μακριά από τα σύνορα, όπως είχαν κάνει και στο παρελθόν όταν γνώριζαν ότι υπήρχαν ομάδες εκατοντάδων μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική κοντά στον συνοριακό φράχτη. Όμως, όπως και πριν από πέντε χρόνια, έτσι και αυτή τη φορά δεν το ήθελαν. Υπήρξε ανοχή. Η συνεργασία τις τελευταίες ημέρες περιορίστηκε στην περισυλλογή όσων κολυμπούσαν προς τα σύνορα, τους οποίους τους υποδεικνύαμε ενώ βρίσκονταν στη μέση της θάλασσας. Χθες, οι πύλες της Θέουτα άνοιξαν τελικά » είπε η πηγή αυτή στην El Mundo.«Ήταν απολύτως προβλέψιμο και δεν ελήφθη κανένα μέτρο. Εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα καταφθάνουν καθημερινά περισσότεροι από 200 άνθρωποι κολυμπώντας. Αφού δεν έγινε τίποτα, ο κόσμος οργανώθηκε και αποφάσισε να περάσει» συμπληρώνει η ίδια πηγή.Την ίδια ώρα, όμως, καταγγέλλεται ότι και η αντίδραση της ισπανικής κυβέρνησης ήρθε με καθυστέρηση. Όπως αναφέρει η El Pais τις ώρες που στη Θέουτα έφταναν κατά κύματα εκατοντάδες μετανάστες, στην περιοχή βρίσκονταν για να αντιδράσουν μόνο 55 στελέχη της αστυνομίας και της ακτοφυλακής.Αν και η πόλη είχε βυθιστεί στο χάος από τις 9 το πρωί με χιλιάδες μετανάστες να κινούνται άτακτα στους δρόμους της Θέουτα και ο πρόεδρός της Χουάν Χεσούς Βίβας από το Λαϊκό Κόμμα, ζήτησε από τότε από την κυβέρνηση να αναπτύξει στρατό, το αίτημα απορρίφθηκε και χρειάστηκε να περάσουν 8 ώρες για να ανακοινώσει η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ την αποστολή στρατού και την ενίσχυση της Πολιτοφυλακής.Μετά τις εικόνες της Πέμπτης, οι αρχές του Μαρόκου ανακοίνωσαν ότι τοποθετούν σημεία ελέγχου σε απόσταση 1 χλμ. από το φράχτη της Θέουτα με την κατάσταση να γίνεται πιεστική και στη Μελίγια, τον δεύτερο ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική.

Το Ραμπάτ και η Μαδρίτη ανακοίνωσαν ότι οι μετανάστες που μπήκαν παράνομα σε ισπανικό έδαφος θα επιστραφούν στο Μαρόκο, ανακοίνωση που πάντως δεν έχει μειώσει την πίεση, όπως σημειώνει το EFE.



Κατά την ίδια πηγή η έφοδος των μεταναστών προκλήθηκε - και από - τη φήμη ότι τα σύνορα με την Ισπανία είχαν ανοίξει για όσους δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα.



Αυστηροποίηση του νόμου ζητά το Λαϊκό Κόμμα Το Λαϊκό Κόμμα (PP) ζήτησε σήμερα, Παρασκευή, την τροποποίηση του Νόμου περί Μετανάστευσης, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή της πολιτικής των «άμεσων επαναπροωθήσεων στα σύνορα».



Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση το Λαϊκό Κόμμα, μεταξύ άλλων, ζητά «η πολιτική των επαναπροωθήσεων στα σύνορα να εφαρμόζεται και στις θαλάσσιες αφίξεις προς τη Θέουτα και τη Μελίγια, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο που καταθέσαμε στις 16 Ιουλίου».



Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο η κυβέρνηση Σάντσεθ ξεκίνησε μεγάλο πρόγραμμα νομιμοποίησης μεταναστών χωρίς άδεια διαμονής, το οποίο αφορούσε εν δυνάμει «περί το μισό εκατομμύριο άτομα» και θα μπορούσε να στηρίξει την ισπανική οικονομία.



«Αυτή η νομιμοποίηση αποτελεί πάνω απ’ όλα μία πράξη εξομάλυνσης (καθεστώτος διαμονής). Πράγμα που σημαίνει αναγνώριση της πραγματικότητας μισού εκατομμυρίου περίπου προσώπων που ήδη αποτελούν μέρος της καθημερινής μας ζωής», έγραφε τότε στην επιστολή του προς τον λαό ο ισπανός πρωθυπουργός.