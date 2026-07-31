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«Οι Αμερικανοί έχουν ξεχάσει να μαγειρεύουν»: Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ λανσάρει εκπομπή με υγιεινές συνταγές
«Οι Αμερικανοί έχουν ξεχάσει να μαγειρεύουν»: Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ λανσάρει εκπομπή με υγιεινές συνταγές
Η εκπομπή φιλοδοξεί να μετατρέψει τις νέες αμερικανικές διατροφικές οδηγίες σε εύκολες, υγιεινές και οικονομικές συνταγές που μπορούν να ετοιμαστούν στο σπίτι, με κόστος, όπου είναι εφικτό, μικρότερο από 5 δολάρια ανά μερίδα.
Με στόχο να πείσει περισσότερους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και να επιστρέψουν στο σπιτικό φαγητό, ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, παρουσίασε τη νέα διαδικτυακή εκπομπή μαγειρικής «The Real Food Show», η οποία έκανε πρεμιέρα στις 30 Ιουλίου.
Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην USA Today, η εκπομπή φιλοδοξεί να μετατρέψει τις νέες αμερικανικές διατροφικές οδηγίες σε εύκολες, υγιεινές και οικονομικές συνταγές που μπορούν να ετοιμαστούν στο σπίτι, με κόστος, όπου είναι εφικτό, μικρότερο από 5 δολάρια ανά μερίδα.
Στα πρώτα επεισόδια συμμετέχουν οι σεφ Άντριου Γκρούελ και Ρόμπερτ Ίρβαϊν, ενώ ο ίδιος ο Κένεντι θα μαγειρέψει μαζί τους συνταγές βασισμένες σε υλικά όπως σολομό, λαχανικά και όσπρια.
«Ένα γεύμα σε αλυσίδα fast food κοστίζει πλέον 12 έως 14 δολάρια. Στο σπίτι μπορεί κανείς να φάει πιο οικονομικά και πολύ πιο ποιοτικά» ανέφερε, προσθέτοντας πως «πολλοί Αμερικανοί έχουν ξεχάσει πώς να μαγειρεύουν» και χαρακτήρισε τη μαγειρική «μια τέχνη που χάνεται».
Σύμφωνα με τον ίδιο, το υπουργείο Υγείας σκοπεύει να ενθαρρύνει τους πολίτες να επιστρέψουν στην καθημερινή προετοιμασία φαγητού στο σπίτι, συνδέοντας την καλή διατροφή με έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.
Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ υποστήριξε ακόμη ότι η μαγειρική δεν αφορά μόνο τη σωστή διατροφή, αλλά λειτουργεί και ως μέσο κοινωνικής σύνδεσης.
Όπως είπε, η απομόνωση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και η προετοιμασία ενός γεύματος από κοινού μπορεί να βοηθήσει τις οικογένειες να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί.
«Το να δημιουργείς κάτι όμορφο και χρήσιμο με τους ανθρώπους σου και να κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι είναι μια πολύτιμη εμπειρία που έχουμε εγκαταλείψει», σημείωσε.
Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ αποκάλυψε ότι μαγειρεύει καθημερινά δύο γεύματα, αν και παραδέχθηκε πως η σύζυγός του, Σέριλ Χάινς, είναι σαφώς καλύτερη μαγείρισσα.
Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην USA Today, η εκπομπή φιλοδοξεί να μετατρέψει τις νέες αμερικανικές διατροφικές οδηγίες σε εύκολες, υγιεινές και οικονομικές συνταγές που μπορούν να ετοιμαστούν στο σπίτι, με κόστος, όπου είναι εφικτό, μικρότερο από 5 δολάρια ανά μερίδα.
Στα πρώτα επεισόδια συμμετέχουν οι σεφ Άντριου Γκρούελ και Ρόμπερτ Ίρβαϊν, ενώ ο ίδιος ο Κένεντι θα μαγειρέψει μαζί τους συνταγές βασισμένες σε υλικά όπως σολομό, λαχανικά και όσπρια.
«Το πρόχειρο φαγητό δεν είναι φθηνότερο»Ο Κένεντι υποστήριξε ότι υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη πως η υγιεινή διατροφή είναι ακριβότερη από το πρόχειρο φαγητό.
«Ένα γεύμα σε αλυσίδα fast food κοστίζει πλέον 12 έως 14 δολάρια. Στο σπίτι μπορεί κανείς να φάει πιο οικονομικά και πολύ πιο ποιοτικά» ανέφερε, προσθέτοντας πως «πολλοί Αμερικανοί έχουν ξεχάσει πώς να μαγειρεύουν» και χαρακτήρισε τη μαγειρική «μια τέχνη που χάνεται».
Σύμφωνα με τον ίδιο, το υπουργείο Υγείας σκοπεύει να ενθαρρύνει τους πολίτες να επιστρέψουν στην καθημερινή προετοιμασία φαγητού στο σπίτι, συνδέοντας την καλή διατροφή με έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.
Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ υποστήριξε ακόμη ότι η μαγειρική δεν αφορά μόνο τη σωστή διατροφή, αλλά λειτουργεί και ως μέσο κοινωνικής σύνδεσης.
«Η μαγειρική ενώνει τις οικογένειες»
Όπως είπε, η απομόνωση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και η προετοιμασία ενός γεύματος από κοινού μπορεί να βοηθήσει τις οικογένειες να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί.
«Το να δημιουργείς κάτι όμορφο και χρήσιμο με τους ανθρώπους σου και να κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι είναι μια πολύτιμη εμπειρία που έχουμε εγκαταλείψει», σημείωσε.
Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ αποκάλυψε ότι μαγειρεύει καθημερινά δύο γεύματα, αν και παραδέχθηκε πως η σύζυγός του, Σέριλ Χάινς, είναι σαφώς καλύτερη μαγείρισσα.
Ο ίδιος ειδικεύεται, όπως είπε, στις ομελέτες, τις μπριζόλες, τα ψάρια και τα μπιφτέκια, ενώ δεν έκρυψε ότι κατά καιρούς έχει... ξεχάσει φαγητό στον φούρνο και έχει καεί.
Δήλωσε επίσης ότι δεν διστάζει να δοκιμάζει σχεδόν οποιοδήποτε φαγητό, ειδικά όταν ταξιδεύει, ενώ αποκάλυψε πως έχει επιχειρήσει αρκετές φορές να ακολουθήσει vegan διατροφή, χωρίς όμως επιτυχία.
«Μετά από λίγο μου λείπει η πρωτεΐνη. Νιώθω συνεχώς πεινασμένος», είπε χαρακτηριστικά.
Τέλος, υποστήριξε ότι αρκετά μέλη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και οι υπουργοί Χάουαρντ Λάτνικ και Σον Ντάφι, ακολουθούν παρόμοιες διατροφικές συνήθειες και έχουν χάσει βάρος, αστειευόμενος ότι έχει εξελιχθεί στον... «γκουρού της απώλειας κιλών» του υπουργικού συμβουλίου.
Δήλωσε επίσης ότι δεν διστάζει να δοκιμάζει σχεδόν οποιοδήποτε φαγητό, ειδικά όταν ταξιδεύει, ενώ αποκάλυψε πως έχει επιχειρήσει αρκετές φορές να ακολουθήσει vegan διατροφή, χωρίς όμως επιτυχία.
«Τρώω κυριολεκτικά τα πάντα»
«Μετά από λίγο μου λείπει η πρωτεΐνη. Νιώθω συνεχώς πεινασμένος», είπε χαρακτηριστικά.
Τέλος, υποστήριξε ότι αρκετά μέλη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και οι υπουργοί Χάουαρντ Λάτνικ και Σον Ντάφι, ακολουθούν παρόμοιες διατροφικές συνήθειες και έχουν χάσει βάρος, αστειευόμενος ότι έχει εξελιχθεί στον... «γκουρού της απώλειας κιλών» του υπουργικού συμβουλίου.
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