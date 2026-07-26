Ο χαρακτήρας πρωταθλήτριας, ο… Μέσι της ΑΕΚ και η κρισιμότερη μεταγραφή που έρχεται από ώρα σε ώρα

Δεν ήταν το μοναδικό στον αγώνα με την Τσβόλε αλλά είναι πολύ σημαντικό για τον χαρακτήρα της πρωταθλήτριας που θα τον χρειαστεί και φέτος. Κι όπως είπε κι ο Μάρκο ακόμη και στα χαρτιά με φίλους θέλει να κερδίζει. Η αντίδραση λοιπόν με την καθοριστική συμβολή των δύο αλλαγών, Μάνταλου και Ζίνι, σε θέσεις που δεν είναι οι βασικές τους ούτε οι πιο συνηθισμένες είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να κρατήσουμε. Κι όταν γίνεται back to back σε αγώνες ο βαθμός σημαντικότητας είναι ακόμη μεγαλύτερος.Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ με την παρουσία του Καϊρινεν και του Ζούπκοφ φαίνεται πως θα γίνει ακόμη καλύτερη στην κυκλοφορία της μπάλας που ειναι βασικό χαρακτηριστικό της από πέρυσι και μεγάλο της όπλο. Οι δύο νέοι παίκτες δεν είναι στο τοπ της φόρμας τους όμως τα χαρακτηριστικά τους φαίνονται.Το νέο τρικ που βλέπουμε είναι η απόλυτη ελευθερία του Λουκα Γιόβιτς να κινείται σε όποιο χώρο κρίνει ανάλογα με την εξέλιξη του build up. Εκτός από μεγάλος επιθετικός ο Γιόβιτς είναι ο ξένος παίκτης με την μεγαλύτερη ποιότητα με την μπάλα στο Ελληνικό πρωτάθλημα. Έλληνας είναι ο Κωνσταντελιας. Ο Γιοβιτς αποκτά έναν ρόλο περίπου σαν κι αυτόν που είχε ο Μέσι στην Εθνική Αργεντινής. Δεν κάνω ιερόσυλες συγκρίσεις, μιλάω για τον ρόλο. Απόλυτη ελευθερία και συμμετοχή ισότιμα στο χτίσιμο αλλά και στην εκτέλεση. Τον είδαμε σε φάση ανάπτυξης ακόμη και πίσω από τα πλάγια μπακ να αποτελεί έναν έξτρα χειριστή στην ανάπτυξη, αλλά τον είδαμε και να εκτελεί άσχετα αν δεν σκόραρε. Φαίνεται πως ο Νίκολιτς θέλει να τελειοποιήσει τον έλεγχο της μπάλας στη νέα βερσιον της ΑΕΚ όπως δείχνουν τα χαρακτηριστικά των δύο πρώτων μεταγραφών και ο ρόλος που βλέπουμε να έχει ο Γιόβιτς. Και πράγματι για την εποχή ο έλεγχος της μπάλας είναι σε εξαιρετικό βαθμό. Και όταν έρθουν όλοι σε φόρμα και μάθουν καλύτερα οι παίκτες τους καινούργιους σίγουρα θα γίνουν όλα καλύτερα.Από την ομάδα όμως λείπει ο Πινέδα. Η συνεχή κίνηση, το ντουμπλαρισμα του συμπαίκτη σε φάση ανάπτυξης και κυρίως η επιθετικότητα ψηλά όταν η κατοχή πέρναγε στον αντίπαλο. Κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά θα έρθουν μέσα στην εβδομάδα με τον αντικαταστάτη του. Γιατι αξιοσημείωτες ήταν χθες και οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς. Για την απόκτηση του αντί - Πινέδα είναι γνωστό από την Τρίτη το βράδυ που ναυάγησε οριστικά του Κανγκουα με την ανακοίνωση της ενδεκάδας της Χάποελ πως ο Ριμπαλτα έχει προχωρήσει σε άλλη λύση του επιπέδου που απαιτείται. Από ώρα σε ώρα θα μάθουμε το όνομα. Το νέο που προέκυψε από τις χθεσινές δηλώσεις είναι πως ο all around μεσοεπιθετικός που θα δίνει αυτά που έδιναν ο Ζοάο κι ο Περέιρα θα έρθει γρηγορότερα από την μεταγραφή του Σέντερ μπακ. Αυτό βέβαια μπορεί να σημαίνει πως αυτή η περίπτωση είναι πιο έτοιμη να γίνει και όχι ότι είναι πιο επείγουσα. Και όπως ήταν αναμενόμενο ο Νίκολιτς προανήγγειλε πώς όλο και κάποια ανάγκη θα προκύψει μετά την προετοιμασία γιατί πάντα προκύπτουν. Για παράδειγμα βλέπω πώληση Ελίασον και δανεισμό Σαχαμπο. Ισως οι αλλαγές στο 90 δεν ήταν μόνο για να διατηρηθεί η νίκη. Και κάποια συμπληρώματα θα πρέπει να γίνουν αν και εφόσον φύγουν αυτοί οι δύο. Στην ουσία παραμένουμε σε ότι είχε προαναγγείλει ο προπονητής στην τελευταία συνέντευξη τύπου της προηγούμενης σεζόν. 3-4 μεταγραφές τύπου Ζουμπκόφ - Καϊρινεν. Τοτε όμως δεν ήξερε πώς θα χάσει τον Πινέδα. Και έτσι προέκυψε η πιο κρίσιμη μεταγραφή αυτού του καλοκαιριού. Την περιμένουμε από ώρα σε ώρα. Αυτά. Για τον Βαργκα και τον Κοϊτά τι να πεις; Απλα να είναι υγιείς…