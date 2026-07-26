Ο Ολυμπιακός ξεθάρρεψε την Ναϊμέγκεν, αλλά…

Βάσει της εικόνας των Πειραιωτών στα δυο φιλικά με Αντβέρπ και Άλκμααρ. Στο πρώτο οι «ερυθρόλευκοι» υπέστησαν μια καθαρή ήττα και στο δεύτερο έχασαν με ανατροπή από 0- 2. Ναι, καταλαβαίνω λοιπόν τους Ολλανδούς που θα πρέπει να τα βγάλουν πέρα πρώτα στο «Καραϊσκάκης» και μετά στο σπίτι τους, σε αυτή την πρώτη ιστορικά παρουσία τους στην μεγάλη διοργάνωση.Όμως, πέρα από τον κλασικό ελληνικό εκνευρισμό και την κριτική είτε αυτή είναι καλοπροαίρετη, είτε κακοπροαίρετη, υπάρχουν ορισμένα ποδοσφαιρικά δεδομένα. Πρώτον, είναι νωρίς για φοβερά συμπεράσματα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει «βγάλει μάτια», αλλά να με συμπαθάτε, δεν έχω καλή σχέση με τις φιλικές αναμετρήσεις όλων των ομάδων. Σας έχω ξαναγράψει άλλωστε ότι αν είναι να πάθεις… συμφορές, καλύτερα να τις υποστείς όλες σε φιλικά ματς, για να είσαι όπως πρέπει στα επίσημα. Ο Μεντιλίμπαρ, είμαι σίγουρος ότι έβγαλε πολλά συμπεράσματα στα δυο χαμένα παιχνίδια σε Αμβέρσα και Άλκμααρ. Επίσης, ένα άλλο δεδομένο είναι, ότι ο Ολυμπιακός έχει να κάνει κι άλλες μεταγραφές. Θέλοντας ή μη έχουν δημιουργηθεί κενά, με πρώτο αυτό του τερματοφύλακα. Αν με ρωτήσετε που θα πρέπει να ρίξει βάρος η ομάδα, θα επαναλάβω αυτό που είπα και σε σχετικό βίντεο στο Π.Θ. Να καταλάβουμε λίγο πως θέλει να παίξει ο Βάσκος. Κάθετο παιχνίδι επιβάλλεται να δούμε, από την στιγμή μάλιστα που γίναμε μάρτυρες, της κάκιστης περσινής ανάπτυξης στο γήπεδο. Με τις πολλές σέντρες και την μπάλα γύρω- γύρω μέχρι να βρεθεί το κεφάλι του φορ. Ο Ολυμπιακός, δεν έχει σκοπό να μαγέψει αυτή την εποχή. Όμως επιβάλλεται να παίξει υποφερτά και να περάσει την Ναϊμέγκεν. Ένας αποκλεισμός, θα φέρει ουσιαστικό προβληματισμό. Γιατί πολύ απλά, όπως σας λέω συνέχεια να μην τρελαίνεστε με τα φιλικά, απαιτώ από όλες τις ελληνικές ομάδες, να είναι καθώς πρέπει στα επίσημα και να δείχνουν έτοιμες για την εποχή και για τις πρώτες ανάγκες.Πολλοί λένε, την τελευταία διετία δεν είχε μάθει ο Ολυμπιακός να παίζει τόσο νωρίς. Οκ, αλλά και τι μ’ αυτό; Αφού του έλαχε, θα πρέπει και να το αντιμετωπίσει. Δηλαδή αν η Άστον Βίλα δεν έβγαινε τέταρτη στην Πρέμιερ και οι «ερυθρόλευκοι» δεν κέρδιζαν έναν γύρο στα προκριματικά, τώρα τι θα λέγαμε; Καταλαβαίνω επίσης, ότι υπάρχει η απαίτηση για κριτική επί προσωπικού σε παίκτες. Το αποφεύγω. Ακόμη και για τον Ντάνι Γκαρσία, του οποίου κάνει μπαμ ότι η προετοιμασία του έχει «πέσει Θεόβαρη», δεν θα σας γράψω κάτι. Γιατί αν θέλετε να διαβάζετε μόνο στραβά, τότε με την ίδια λογική, να πάρω φόρα και να γράψω για τα εξαιρετικά στόπερ που έχει η ομάδα. Ας αφήσουμε όμως τους παίκτες να κάνουν την δουλειά τους. Είναι η εποχή που η διοίκηση κάνει κινήσεις για ενίσχυση και ο προπονητής μοντάρει και περνάει την φιλοσοφία του. Για αυτούς είναι αυτές οι εβδομάδες, οπότε με αυτούς να ασχολούμαστε. Έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο και έτσι είναι το σωστό…