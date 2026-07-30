Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Χιλιάδες μετανάστες από το Μαρόκο πλημμύρισαν την Θέουτα, «ζήτω η Ισπανία» φώναζαν, δείτε βίντεο
Ο επικεφαλής του ισπανικού θύλακα στη Βόρεια Αφρική, προειδοποιεί για κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς 1.500 μετανάστες έφθασαν μέσα σε μία εβδομάδα
Σύμφωνα με το EFE, εκατοντάδες νεαροί φαίνονται να σκαρφαλώνουν στον φράχτη --που δεν φυλασσόταν από την αστυνομία εκείνη τη στιγμή-- και να εισέρχονται στη Θέουτα, ενώ μέλη της μαροκινής επικουρικής δύναμης που είναι αρμόδια για την ασφάλεια στο έδαφος αποσύρονται καθώς οι νεαροί περνάνε.
Πλάνα που είδε το Reuters δείχνουν μερικούς μετανάστες να φωνάζουν «Ζήτω η Ισπανία» καθώς εισέρχονται στην περιοχή.
Η μαζική διέλευση των μεταναστών συμπίπτει με την άφιξη τουλάχιστον 1.500 μεταναστών που έφθασαν στην πόλη κολυμπώντας την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.
Η Θέουτα, όπως και η Μελίγια --η άλλη ισπανική αυτόνομη πόλη στη βόρεια Αφρική-- είναι το μοναδικό χερσαίο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Και οι δύο πόλεις βλέπουν κατά περιόδους απότομη αύξηση των προσπαθειών διέλευσης από μετανάστες που επιδιώκουν να φθάσουν στην Ευρώπη.
🚨Ceuta:— Electodatos (@electodatos) July 30, 2026
‼️Cientos de inmigrantes siguen entrando sin control en la ciudad. pic.twitter.com/CE20NCV6vo
Σε δύο χωριστές συνεντεύξεις προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Cadena SER και Onda Cero, ο Χουάν Χεσούς Βίβας είπε πως η πρόσφατη μαζική εισροή ξεπέρασε τις δυνατότητες του συστήματος υποδοχής της πόλης με αποτέλεσμα εκατοντάδες μετανάστες να κοιμούνται στο ύπαιθρο.
«Αντιμετωπίζουμε μία κατάσταση απόλυτης ανθρωπιστικής και κοινωνικής έκτακτης ανάγκης», είπε ο Βίβας στον Cadena SER, προσθέτοντας πως οι εγκαταστάσεις για τους ασυνόδευτους ανήλικους λειτουργούν στο 2.400% της δυνατότητάς τους.
Μιλώντας στο Onda Cero, χαρακτήρισε την κατάσταση εθνική έκτακτη ανάγκη και έκανε έκκληση για μια "αποφασιστική, δυναμική και συντονισμένη απάντηση κάτω από μια ενιαία δομή διοίκησης.
◼️ Entradas constantes por mar y un CETI saturado. Esta es la realidad que vive Ceuta.— El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) July 30, 2026
📍 Tienes toda la información en El Faro de Ceuta a través de nuestro enlace en bio.#Ceuta #FronteraSur #Inmigración pic.twitter.com/Pu1r5xyyvi
Οι αφίξεις ανέρχονται αυτή τη στιγμή περίπου σε 300 κατά μέσο όρο την ημέρα, σύμφωνα με τον Βίβας. Με αυτόν τον ρυθμό, προειδοποίησε, η Θέουτα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια κατάσταση συγκρίσιμη με τη μεταναστευτική κρίση του Μαΐου του 2021, όταν 10.000 άνθρωποι εισήλθαν στον θύλακα μέσα σε μερικές ημέρες.
🚨#ÚLTIMAHORA | #CEUTA— JUPOL (@JupolNacional) July 30, 2026
La situación en Ceuta está completamente descontrolada.
Desde JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, llevamos días alertando y denunciando la grave crisis que se estaba gestando en la ciudad autónoma. Hoy, lamentablemente, se confirma lo que… pic.twitter.com/1AZAvbuRiO
Ο Βίβας επισήμανε επίσης το ανθρώπινο κόστος των διελεύσεων λέγοντας ότι 60 πτώματα ανασύρθηκαν από τη θάλασσα τους τελευταίους μήνες, και υποστήριξε ότι αυστηρότεροι μεταναστευτικοί έλεγχοι θα βοηθήσουν να αποφευχθούν περισσότεροι θάνατοι.
Ceuta ha caído. pic.twitter.com/XmMkNGKkIR— David Santos (@davidsantosvlog) July 30, 2026
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι μετανάστες που αναχαιτίζονται στη θάλασσα στην προσπάθειά τους να φθάσουν στη Θέουτα ή τη Μελίγια δεν μπορούν να επιστρέφονται με συνοπτικές διαδικασίες βάσει του ειδικού συνοριακού απορριπτικού καθεστώτος.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026
🇪🇸 An “absolute migratory emergency” has been declared in Spain's enclave of Ceuta after a massive surge of illegal migrants.
Hundreds of Moroccan and Algerian migrants who flooded the Spanish enclave yesterday breached the border fence today without control.
In… pic.twitter.com/nrfH8YywlE
Η κύρια διαδρομή πρόσβασης των μεταναστών στην Ισπανία παραμένει ωστόσο η επικίνδυνη διαδρομή του Ατλαντικού προς τα Κανάρια με αναχώρηση από τις βορειοδυτικές ακτές της Αφρικής.
Το 2021, περισσότεροι από 10.000 μετανάστες έφθασαν στη Θέουτα από το γειτονικό Μαρόκο μέσα σε δύο ημέρες, λόγω χαλάρωσης των ελέγχων από τη Ραμπάτ, στο υπόβαθρο κρίσης μεταξύ των δύο χωρών όσον αφορά την υποδοχή στην Ισπανία, για να λάβει ιατρική φροντίδα, του επικεφαλής των αυτονομιστών του Μετώπου Πολισάριο της Δυτικής Σαχάρας.
Η διπλωματική κρίση έλαβε τέλος το 2022 μετά τη μεταστροφή της Μαδρίτης στο ευαίσθητο θέμα της Δυτικής Σαχάρας έπειτα από δεκαετίες ουδετερότητας.
Μέδουσα: Από τις ακτές της Λιβύης στη Γαύδο και την Κρήτη - Η αθέατη πλευρά του μεταναστευτικούΈναν χρόνο μετά το πρώτο ταξίδι της «Μέδουσας» στη Γαύδο και τη νότια Κρήτη, οι δημοσιογράφοι του protothema.gr Μαρίνος Αλειφέρης και ο Γιάννης Χαραμίδης πέρασαν στην άλλη πλευρά της Μεσογείου, στη Λιβύη, εκεί όπου αρχίζει το τελευταίο και πιο επικίνδυνο κομμάτι του ταξιδιού προς την Ευρώπη. Συνάντησαν ανθρώπους από το Σουδάν, την Ερυθραία και το Μπανγκλαντές, άκουσαν τις ιστορίες τους και κατέγραψαν τους δρόμους που τους οδήγησαν έως τις λιβυκές ακτές.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr