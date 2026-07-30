Χιλιάδες μετανάστες από το Μαρόκο πλημμύρισαν την Θέουτα, «ζήτω η Ισπανία» φώναζαν, δείτε βίντεο

🚨#ÚLTIMAHORA | #CEUTA



La situación en Ceuta está completamente descontrolada.



Desde JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, llevamos días alertando y denunciando la grave crisis que se estaba gestando en la ciudad autónoma. Hoy, lamentablemente, se confirma lo que… pic.twitter.com/1AZAvbuRiO — JUPOL (@JupolNacional) July 30, 2026

Μέδουσα: Από τις ακτές της Λιβύης στη Γαύδο και την Κρήτη - Η αθέατη πλευρά του μεταναστευτικού

Οι αφίξεις ανέρχονται αυτή τη στιγμή περίπου σε 300 κατά μέσο όρο την ημέρα, σύμφωνα με τον Βίβας. Με αυτόν τον ρυθμό, προειδοποίησε, η Θέουτα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια κατάσταση συγκρίσιμη με τη μεταναστευτική κρίση του Μαΐου του 2021, όταν 10.000 άνθρωποι εισήλθαν στον θύλακα μέσα σε μερικές ημέρες.Ο Βίβας επισήμανε επίσης το ανθρώπινο κόστος των διελεύσεων λέγοντας ότι 60 πτώματα ανασύρθηκαν από τη θάλασσα τους τελευταίους μήνες, και υποστήριξε ότι αυστηρότεροι μεταναστευτικοί έλεγχοι θα βοηθήσουν να αποφευχθούν περισσότεροι θάνατοι.Το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε πως οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας βοηθούν ώστε να περιοριστούν οι αφίξεις από το Μαρόκο. Ο Βίβας έκανε έκκληση για αλλαγές στο μεταναστευτικό πλαίσιο της Ισπανίας, λέγοντας πως οι νομικές ανεπάρκειες που ανέδειξε πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι μετανάστες που αναχαιτίζονται στη θάλασσα στην προσπάθειά τους να φθάσουν στη Θέουτα ή τη Μελίγια δεν μπορούν να επιστρέφονται με συνοπτικές διαδικασίες βάσει του ειδικού συνοριακού απορριπτικού καθεστώτος.Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, καμία άφιξη μεταναστών από τη θάλασσα δεν είχε καταγραφεί στη Θέουτα μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026. Μόνο τέσσερις άνθρωποι είχαν φθάσε εκεί το 2025 και 28 το 2024, σύμφωνα με το υπουργείο.Η κύρια διαδρομή πρόσβασης των μεταναστών στην Ισπανία παραμένει ωστόσο η επικίνδυνη διαδρομή του Ατλαντικού προς τα Κανάρια με αναχώρηση από τις βορειοδυτικές ακτές της Αφρικής.Το 2021, περισσότεροι από 10.000 μετανάστες έφθασαν στη Θέουτα από το γειτονικό Μαρόκο μέσα σε δύο ημέρες, λόγω χαλάρωσης των ελέγχων από τη Ραμπάτ, στο υπόβαθρο κρίσης μεταξύ των δύο χωρών όσον αφορά την υποδοχή στην Ισπανία, για να λάβει ιατρική φροντίδα, του επικεφαλής των αυτονομιστών του Μετώπου Πολισάριο της Δυτικής Σαχάρας.Η διπλωματική κρίση έλαβε τέλος το 2022 μετά τη μεταστροφή της Μαδρίτης στο ευαίσθητο θέμα της Δυτικής Σαχάρας έπειτα από δεκαετίες ουδετερότητας.Έναν χρόνο μετά το πρώτο ταξίδι της «Μέδουσας» στη Γαύδο και τη νότια Κρήτη, οι δημοσιογράφοι του protothema.gr Μαρίνος Αλειφέρης και ο Γιάννης Χαραμίδης πέρασαν στην άλλη πλευρά της Μεσογείου, στη Λιβύη, εκεί όπου αρχίζει το τελευταίο και πιο επικίνδυνο κομμάτι του ταξιδιού προς την Ευρώπη. Συνάντησαν ανθρώπους από το Σουδάν, την Ερυθραία και το Μπανγκλαντές, άκουσαν τις ιστορίες τους και κατέγραψαν τους δρόμους που τους οδήγησαν έως τις λιβυκές ακτές.