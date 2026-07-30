Ολυμπιακός και «μόνο σέντρες», απαγορεύεται…

Δεν είναι θέμα να ηρεμήσει ο κόσμος που ανησύχησε. Ξαναλέω, τα φιλικά είναι για συμπεράσματα μόνο των προπονητών και όχι των φιλάθλων. Ναι, τα χρησιμοποιούν και σαν… μονόζυγα οι δημοσιογράφοι αρκετές φορές ώστε να μοιράσουν διθυράμβους ή μίρλα, αλλά προσωπικά σας παρακαλώ πολύ, να βλέπετε τα πράγματα ως έχουν και όχι με μια «γυάλινη σφαίρα» που πολλές φορές είναι θολή.Και τώρα θα ρωτήσει κάποιος «ωραία πώς έχουν τα πράγματα;» Ψυχρά και κυνικά. Οι δυο ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν, ναι, μπορούν να βοηθήσουν. Επίσης αυτή η ιστορία με τον Σαλάχ Εντίν, μπορεί να έχει καλή κατάληξη για τους «ερυθρόλευκους». Εδώ όμως, ο χρόνος είναι κομματάκι σκληρός. Την Τρίτη το βράδυ πρέπει να γίνει ένα καλό βήμα πρόκρισης απέναντι στην Ναϊμέγκεν. Πιθανός αποκλεισμός θα φέρει ξενέρωμα ας μην κοροϊδευόμαστε. Καμία ομάδα δεν καταστρέφεται Αύγουστο μήνα, αλλά ο Ολυμπιακός με τους Ολλανδούς δεν συγκρίνονται ως ιστορία στο Champions league και ως απαιτήσεις κόσμου.Αρκετοί φίλοι που κάνουν τον κόπο εδώ στο Π.Θ. και σχολιάζουν κάτω από τα άρθρα παρατηρώ, διαφωνούν μεταξύ τους, γύρω από την λειτουργία τούτο το καλοκαίρι. Κάποιοι «τα βάζουν» με την διοίκηση κάνοντας παράπονα για φτωχές μεταγραφικές κινήσεις, κάποιοι άλλοι «χρεώνουν» την εικόνα στον προπονητή. Για να είμαι δίκαιος, η ομάδα δεν έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο μέχρι τώρα, αλλά το ξαναλέω, δεν θα κρίνω εγώ φιλικές αναμετρήσεις με αλλαγές ενδεκάδων και ποδοσφαιριστές με Πόδια βαριά. Βλέπω μόνο φιλοσοφία και στόχευση. Αν ο Μεντιλίμπαρ το πάει πάλι με σέντρες, θα το χάσει το παιχνίδι. Κανείς δεν θα αντέξει κι άλλη σεζόν, ίδιο τρόπο ανάπτυξης, που δεν είναι καν ανάπτυξη. Όσο για τις μεταγραφές; Ο Ολυμπιακός δεν έχει ολοκληρώσει όπως καταλαβαίνετε. Μετά την απαίτηση του προπονητή, για να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής κάποιος πρέπει να φύγει. Αυτό είναι κάτι που κάποιοι αρνούνται να το δεχτούν, αλλά είναι η πραγματικότητα. Πιστεύω ότι θα γίνουν κι άλλες κινήσεις, αλλά πάνω απ’ όλα είναι σημαντικό να επιτευχθεί πρόκριση κόντρα στην Ναϊμέγκεν. Τα δυο προηγούμενα καλοκαίρια, ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε τόσο νωρίς. Λέτε να παίζει τον ρόλο του κι αυτό; Μπορεί. Φαβορί πάντως, είναι η ομάδα του Πειραιά μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Το ξαναλέω, αυτό που πρέπει να σταθούμε και να δούμε άπαντες, είναι το στυλ το οποίο θα ακολουθήσει η ομάδα. Την φιλοσοφία. Είναι χόμπι των ελλήνων φιλάθλων να «τρώγονται» τα καλοκαίρια για ονόματα και πρωτοσέλιδα. Την καλή μπάλα όμως, την παίζει αυτός που οι παίκτες του, φτιάχνουν ωραίες καταστάσεις στο χορτάρι. Ο Ολυμπιακός και το «μόνο σέντρα» , πρέπει να τελειώσει. Οι παίκτες που έχουν έρθει (Φορτούνης, Σα, Ζότα Σίλβα ή το χαφ που θα 'ρθει), μπορούν να το εγγυηθούν. Μένει να το δούμε στην πράξη…