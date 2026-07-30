Ο Αδωνις Γεωργιάδης απαντά για τα έξυπνα γυαλιά: Ναι, φοράω τα Meta2, κοστίζουν 600 ευρώ και μυστική ή παράνομη εγγραφή με αυτά, δεν γίνεται

Το να πολεμούν την πρόοδο, δεν τους καθιστά προοδευτικούς, αλλά πρωτόγονους δηλώνει ο υπουργός Υγείας - Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για υπουργό... κινούμενο κοριό - Η σκωπτική απάντηση Άδωνι: Έχετε δίκιο, τα γυαλιά μου είναι του διαβόλου





Η «σκόνη» που σηκώθηκε τα τελευταία 24ωρα αφορούσε την εμφάνιση του κ. Γεωργιάδη με τα επαναστατικά γυαλιά της meta2, τα οποία έχουν ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, δυνατότητα βιντεοκλήσεων αλλά και καταγραφής με κάμερα όσων βλέπει ο χρήστης τους.





Ο κ. Γεωργιάδης επιτίθεται σε όσους αρκούν κριτική και αποδομεί τις αιτιάσεις ότι καταγράφει παράνομα τους ανθρώπους και δεν σέβεται τα προσωπικά δεδομένα.







«Η κριτική από τους αριστερούς έχει ξεπεράσει κάθε όριο λογικής και υποκρισίας« προσθέτει ο υπουργός Υγείας και εξηγεί: «Πρώτον, τα γυαλιά αυτά είναι συμβατά με το GDPR, διότι η εταιρία προσέθεσε ένα λαμπάκι σε ευκρινές σημείο και όταν ο χρήστης καταγράφει, αυτό ανάβει. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να καταγράψει κάποιον κρυφά με αυτά τα γυαλιά. Ο κατασκευαστής έχει φροντίσει επιπλέον να ρυθμίσει έτσι το λογισμικό του, ώστε εάν κάποιος χρήστης προσπαθήσει να καλύψει το λαμπάκι, να σταματάει η εγγραφή. Άρα, μυστική και παράνομη εγγραφή με αυτά τα γυαλιά δεν γίνεται».



Τονίζει ότι καμία λειτουργία κάμερας με γυαλιά δεν έγινε στις επισκέψεις του στα νησιά, ωστόσο εγκαλεί τους επικριτές του για υποκρισία. Αφενός λέει ότι υπήρχαν κάμερες τηλεοπτικές καθώς όλα τα τοπικά sites ήταν εκεί και κατέγραφαν διαρκώς και κάποια έκαναν και live μετάδοση. «Όσοι ήταν εκεί λοιπόν, γνώριζαν ότι καταγράφονται» τονίζει ο κ. Γεωργιάδης. Επιπλέον, ο υπουργός Υγείας κάνει λόγο για υποκρισία όσων δεν ευαισθητοποιούνται για τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών στην περίπτωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου η οποία «σηκώνει διαρκώς το κινητό της, καταγράφει όποιον θέλει, χωρίς καμμία συναίνεση, ακόμη και όταν της λένε ότι δεν το επιθυμούν, όπως πχ της το είπα εγώ στην Βουλή. Εκείνη απτόητη, όχι μόνον καταγράφει, όπως σήμερα πχ, την πρώην υπάλληλο της κα Πολύζου ή τους αστυνομικούς, αλλά και τα δημοσιεύει».



Τέλος καταλήγει: «Τα γυαλιά θα τα φοράω, οπότε μην ανησυχείτε άδικα. Πέρα από το ότι μου αρέσουν αισθητικά, τα θεωρώ και μέσο προστασίας. Αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια απέναντί μου και τεθεί ζήτημα της ασφάλειάς μου, θα υπάρχει καταγραφή των γεγονότων».



Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:



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Η κριτική από τους αριστερούς έχει ξεπεράσει κάθε όριο λογικής και υποκρισίας.

Πώς τόλμησα να φοράω τα γυαλιά αυτά και να γράφω παράνομα τους ανθρώπους, λένε!

Μα καλά, δεν σέβεται ο Υπουργός τα προσωπικά δεδομένα;



«Ναι, φοράω τα meta2» δηλώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης μετά τις αντιδράσεις μερίδας χρηστών στα σόσιαλ αλλά και στη Βουλή για το γεγονός ότι ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε την Λήμνο και τη Λέρο, φορώντας τα «έξυπνα γυαλιά».Η «σκόνη» που σηκώθηκε τα τελευταία 24ωρα αφορούσε την εμφάνιση του κ. Γεωργιάδη με τα επαναστατικά γυαλιά της meta2, τα οποία έχουν ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, δυνατότητα βιντεοκλήσεων αλλά και καταγραφής με κάμερα όσων βλέπει ο χρήστης τους.Ο κ. Γεωργιάδης επιτίθεται σε όσους αρκούν κριτική και αποδομεί τις αιτιάσεις ότι καταγράφει παράνομα τους ανθρώπους και δεν σέβεται τα προσωπικά δεδομένα.«Τα γυαλιά είναι δικά μου, τα αγόρασα νομίμως, για όσους ενδιαφέρονται κοστίζουν 600€ και τα διάλεξα από νόμιμο κατάστημα, διότι μου αρέσουν. Ναι είναι τα meta2!» λέει στην ανάρτησή του.«Η κριτική από τους αριστερούς έχει ξεπεράσει κάθε όριο λογικής και υποκρισίας« προσθέτει ο υπουργός Υγείας και εξηγεί: «Πρώτον, τα γυαλιά αυτά είναι συμβατά με το GDPR, διότι η εταιρία προσέθεσε ένα λαμπάκι σε ευκρινές σημείο και όταν ο χρήστης καταγράφει, αυτό ανάβει. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να καταγράψει κάποιον κρυφά με αυτά τα γυαλιά. Ο κατασκευαστής έχει φροντίσει επιπλέον να ρυθμίσει έτσι το λογισμικό του, ώστε εάν κάποιος χρήστης προσπαθήσει να καλύψει το λαμπάκι, να σταματάει η εγγραφή. Άρα, μυστική και παράνομη εγγραφή με αυτά τα γυαλιά δεν γίνεται».Τονίζει ότι καμία λειτουργία κάμερας με γυαλιά δεν έγινε στις επισκέψεις του στα νησιά, ωστόσο εγκαλεί τους επικριτές του για υποκρισία. Αφενός λέει ότι υπήρχαν κάμερες τηλεοπτικές καθώς όλα τα τοπικά sites ήταν εκεί και κατέγραφαν διαρκώς και κάποια έκαναν και live μετάδοση. «Όσοι ήταν εκεί λοιπόν, γνώριζαν ότι καταγράφονται» τονίζει ο κ. Γεωργιάδης. Επιπλέον, ο υπουργός Υγείας κάνει λόγο για υποκρισία όσων δεν ευαισθητοποιούνται για τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών στην περίπτωση τηςΤέλος καταλήγει: «Τα γυαλιά θα τα φοράω, οπότε μην ανησυχείτε άδικα. Πέρα από το ότι μου αρέσουν αισθητικά, τα θεωρώ και μέσο προστασίας. Αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια απέναντί μου και τεθεί ζήτημα της ασφάλειάς μου, θα υπάρχει καταγραφή των γεγονότων».«Από χθες, όλη η Ελλάδα ασχολείται με το εάν πράγματι τα γυαλιά που φορούσα στη Λήμνο (χθες) και στην Λέρο (προχθές), ήταν τα meta2 Ray-ban.Η κριτική από τους αριστερούς έχει ξεπεράσει κάθε όριο λογικής και υποκρισίας.Πώς τόλμησα να φοράω τα γυαλιά αυτά και να γράφω παράνομα τους ανθρώπους, λένε!Μα καλά, δεν σέβεται ο Υπουργός τα προσωπικά δεδομένα;

Πάμε λοιπόν, με την σειρά, διότι και η υποκρισία έχει τα όρια της.

Τα γυαλιά είναι δικά μου, τα αγόρασα νομίμως, για όσους ενδιαφέρονται κοστίζουν 600€ και τα διάλεξα από νόμιμο κατάστημα, διότι μου αρέσουν. Ναι είναι τα meta2!



Πρώτον, τα γυαλιά αυτά είναι συμβατά με το GDPR, διότι η εταιρία προσέθεσε ένα λαμπάκι σε ευκρινές σημείο και όταν ο χρήστης καταγράφει, αυτό ανάβει. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να καταγράψει κάποιον κρυφά με αυτά τα γυαλιά.

Ο κατασκευαστής έχει φροντίσει επιπλέον να ρυθμίσει έτσι το λογισμικό του, ώστε εάν κάποιος χρήστης προσπαθήσει να καλύψει το λαμπάκι, να σταματάει η εγγραφή.

Άρα, μυστική και παράνομη εγγραφή με αυτά τα γυαλιά δεν γίνεται.



Σε όλα τα βίντεο και τις φωτό που δημοσιεύθηκαν χθες θα διαπιστώσετε τα εξής:



Φαίνομαι και εγώ σε όλα τα πλάνα, άρα δεν είναι υλικό από τα γυαλιά αυτά, αφού όταν τα φοράς, μπορούν να καταγράψουν τα πάντα, εκτός από εσένα!

Αυτή την απλή σκέψη, όλοι αυτοί οι φωστήρες του διαδικτύου δεν μπόρεσαν να την κάνουν. Τα γυαλιά λοιπόν, τα χρησιμοποίησα χθες ως Bluetooth και όχι ως κάμερα.

Αλλά ακόμη και αν ήθελα να τα χρησιμοποιήσω ως κάμερα, σε όλες μου τις χθεσινές επισκέψεις, είχα παντού γύρω μου πολλές κάμερες ανοικτές που κατέγραφαν τα πάντα.

Ολα τα τοπικά sites ήταν εκεί και κατέγραφαν διαρκώς. Όσοι ήταν εκεί λοιπόν, γνώριζαν ότι καταγράφονται. Μάλιστα, υπήρχαν τοπικά sites που έκαναν διαρκώς και live μετάδοση.

Άρα, όσοι ανησύχησαν για διαρροή προσωπικών δεδομένων από μένα, δεν έχουν ιδέα για τι μιλάνε και κανένα πλάνο κανενός δεν υπάρχει από τα γυαλιά ούτως ή άλλως.

Φυσικά, δεν θα παύσει να με εκπλήσσει ο πρωτογονισμός της Αριστεράς, που θέλει και να αυτοπροβάλλεται ως «προοδευτική».

Τα λεγόμενα «έξυπνα» γυαλιά είναι αναμφίβολα το μέλλον.

Η meta πήγε μεν πρώτη, αλλά όλες οι μεγάλες εταιρίες μπαίνουν δυνατά και σε έναν, το πολύ, χρόνο από σήμερα θα είναι τόσο συνηθισμένα όσο τα κινητά τηλέφωνα με κάμερα.

Το να σοκάρονται όλοι, επειδή βλέπουν για πρώτη φορά μία νέα συσκευή που έρχεται στη ζωή μας , πραγματικά με ξεπερνά. Το να πολεμούν την πρόοδο, δεν τους καθιστά προοδευτικούς, αλλά πρωτόγονους.

Άλλωστε, οι περισσότεροι από όσους σήμερα με βρίζουν, σε λίγο θα έχουν τέτοια γυαλιά!

Αυτό όμως που είναι ακόμη χειρότερο είναι η υποκρισία.

Αυτή δεν την αντέχω με τίποτε.

Εδώ και μήνες η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου σηκώνει διαρκώς το κινητό της, καταγράφει όποιον θέλει, χωρίς καμμία συναίνεση, ακόμη και όταν της λένε ότι δεν το επιθυμούν, όπως πχ της το είπα εγώ στην Βουλή. Εκείνη απτόητη, όχι μόνον καταγράφει, όπως σήμερα πχ, την πρώην υπάλληλο της κα Πολύζου ή τους αστυνομικούς, αλλά και τα δημοσιεύει.

Πού είναι όλοι αυτοί οι «ευαίσθητοι» «προστάτες» των προσωπικών δεδομένων των πολιτών;

Πού ήταν κρυμμένοι τόσο καιρό; «Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι».

Σα δεν ντρέπεστε λέω εγώ!



Λοιπόν, καμμία χρήση των γυαλιών ως κάμερα δεν έγινε εχθές, αλλά και να είχε γίνει υπήρχαν δεκάδες κάμερες ανοικτές γύρω γύρω και άρα προσωπικά δεδομένα εκεί δεν υπήρχαν, ούτως ή άλλως.

Κανένα πλάνο από τα γυαλιά δεν δημοσιεύθηκε και αν είχα βγάλει και τα είχα δημοσιεύσει θα ήταν άλλη μία από τις δεκάδες εκεί κάμερες.



Τα γυαλιά θα τα φοράω, οπότε μην ανησυχείτε άδικα. Πέρα από το ότι μου αρέσουν αισθητικά, τα θεωρώ και μέσο προστασίας. Αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια απέναντί μου και τεθεί ζήτημα της ασφάλειάς μου, θα υπάρχει καταγραφή των γεγονότων.



Το θέμα έφερε στη Βουλή και ο Παναγιώτης Δουδωνής ο οποίος έκανε λόγο για «υπουργό κατάσκοπο» υποστηρίζοντας ότι τα γυαλιά αυτά «δεν είναι δυνατόν να είναι συμβατά με το GDPR».







ΠΑΣΟΚ: Μετά τους κοριούς του Μαξίμου, τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη λανσάρει το νέο μοντέλο του «κινούμενου κοριού» Αργά το βράδυ, το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε μάλιστα και ανακοίνωση με τίτλο «Μετά τους κοριούς του Μαξίμου, τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη λανσάρει το νέο μοντέλο του «κινούμενου κοριού»». Η Χ. Τρικούπη απαντώντας στον κ. Γεωργιάδη διερωτάται «Πώς να πιστέψει σοβαρός άνθρωπος ότι ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συνειδητά επέλεξε να φορέσει γυαλιά-κοριό! Σε ποια άλλη σοβαρή κυβέρνηση πρωτοκλασάτος Υπουργός θα κυκλοφορούσε με κάμερα-γυαλιά να μαγνητοσκοπεί όποιον στέκεται απέναντι του παραβιάζοντας τα προσωπικά δεδομένα, θα το ομολογούσε ανενδοίαστα και θα ήταν…όλα καλά;» και προσθέτει: «Μόνο στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου το θράσος, η αμετροέπεια και η αλαζονεία ξεχειλίζουν.

Αλλά για τον κ. Μητσοτάκη είναι κανονικότητα, Υπουργός του να συκοφαντεί εργολαβικά πολιτικούς του αντιπάλους, να εξυβρίζει εργαζομένους του ΕΣΥ, να εκβιάζει και να απειλεί την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να διαλέξει όποια εικόνα και όποια πολιτική αισθητική επιθυμεί για το κόμμα του. Δεν είναι, όμως, ανεκτή τέτοια εικόνα για τους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης.



Γεωργιάδης σε Δουδωνή: Έχετε δίκιο, τα γυαλιά μου είναι του διαβόλου έχουν μέχρι και ακτίνες Χ και πετούν φωτιές Στις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ απάντησε σκωπτικά ο Άδωνις Γεωργιάδης απευθυνόμενος στον κ. Δουδωνή.

«Λοιπόν εγώ θα σας πω αυτό που πιστεύω και εσείς πάρτε το όπως θέλετε…..πρέπει να έχουμε την πιο αστεία Αντιπολίτευση όλων των Κοινοβουλευτικών Συστημάτων όλων των εποχών. Στον πλανήτη γύρω μας γίνονται όσα γίνονται, στο ΕΣΥ έχω κάνει όλα αυτά που βλέπετε και το ΠΑΣΟΚ τελικά ασχολείται με τα γυαλιά μου….κύριε @pandoudonis (διότι αυτός είμαι βέβαιος ότι έχει παρασύρει το ΠΑΣΟΚ σε αυτήν την γελοιότητα) έχετε απόλυτο δίκιο…τα γυαλιά μου είναι του διαβόλου έχουν μέχρι και ακτίνες Χ και πετούν φωτιές…..ευτυχώς που ήρθατε εσείς να σώσετε τον λαό μας από τα meta2….»







30.07.2026, 20:31