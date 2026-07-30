Το ατύχημα της Ιωάννας Τούνη: «Παραλίγο να χάσω το μάτι μου στη Μύκονο» - Πώς πήγε να γίνει επεισόδιο με τους μπράβους του ΜακΚόναχι
Το ατύχημα της Ιωάννας Τούνη: «Παραλίγο να χάσω το μάτι μου στη Μύκονο» - Πώς πήγε να γίνει επεισόδιο με τους μπράβους του ΜακΚόναχι
Για το ατύχημα που είχε στο «νησί των ανέμων» μίλησε η infuencer, ενώ ακολούθως περιέγραψε την ένταση από... παρεξήγηση που προέκυψε με την προσωπική φρουρά του χολιγουντιανού ηθοποιού
Το ατύχημα που είχε στη Μύκονο περιέγραψε η Ιωάννα Τούνη, όταν τραυματίστηκε στο μάτι κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου της σε γνωστό μαγαζί, όπου βρισκόταν και ο Μάθιου ΜακΚόναχι. Η influencer εξήγησε πώς συνέβη το περιστατικό, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην απρόσμενη συνάντησή της με την ασφάλεια του βραβευμένου ηθοποιού.
Σε βίντεο που δημοσίευσε την Πέμπτη 30 Ιουλίου στο TikTok, η Ιωάννα Τούνη μίλησε για τη στιγμή του ατυχήματος, αναφέροντας πως ένας σερβιτόρος τη χτύπησε κατά λάθος, καθώς περνούσε από δίπλα της με ένα πολύ μεγάλο δίσκο.
Όπως είπε αρχικά: «Παραλίγο να χάσω το ένα μου μάτι στη Μύκονο. Δεν σου κάνω πλάκα. Ήμουν στον Scorpio που είχε μία εκδήλωση από τις πολύ καλές του καλοκαιριού. Πήγαμε με την παρέα μου και κάτσαμε στο τραπέζι και γινόταν πανικός, το έλα να δεις. Έτσι όπως είχαμε παραγγείλει και περιμέναμε, πέρασε ένας σερβιτόρος με μία παραμάνα. Έναν τεράστιο δίσκο με σαμπανιέρες, ποτήρια, παγάκια, φρούτα, ποτά. Είχε πάνω τα πάντα, πρέπει να ήταν 20 κιλά δίσκος. Και περνάει το παιδί, καλά να είναι, αλλά θα με τύφλωνε και κάνει μία κίνηση και όπως κάθομαι, τρώω τον δίσκο στο μάτι. Ζαλίστηκα. Ο σερβιτόρος είπε ένα sorry και έφυγε και τα παιδιά μου λένε “τρέχει αίμα”. Είχε ανοίξει και είχε γεμίσει αίμα, εγώ είχα φρικάρει. Ήξερα ότι είχα χτυπήσει, αλλά επειδή είχα σοκαριστεί και ήταν μουδιασμένο το μάτι μου δεν είχα καταλάβει τι μπορεί να είχε συμβεί. Το ότι θα ζούσα το ήξερα, αλλά αναρωτιόμουν αν έχει συμβεί κάτι πιο σοβαρό και αν πρέπει να κάνω ράμματα. Φρίκαρα και ζήτησα να πάω στην τουαλέτα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην αναστάτωση που επικράτησε όταν προσπάθησε να κατευθυνθεί προς την τουαλέτα, εξηγώντας ότι χρειάστηκε να περάσει δίπλα από το τραπέζι όπου καθόταν ο Μάθιου ΜακΚόναχι. Πιο συγκεκριμένα δήλωσε: «Δίπλα μας καθόταν και ένας ηθοποιός, ο ΜακΚόναχι μάλλον, δεν θυμάμαι το όνομά του. Όλα λάθος μπορεί να τα έχω πει. Είχαμε κολλήσει, γιατί η τουαλέτα ήταν απέναντι από το τραπέζι του. Όπως ήμουν σε εξαλλοσύνη, άρχισα να σκαρφαλώνω κάτι σχοινιά για να περάσω και έπεσαν πάνω μας δέκα μπράβοι του ηθοποιού. Ήμουν σαν τρελή, που πήγαινα να παραβιάσω το τραπέζι του. Εγώ είχα καλύψει το μάτι μου με ένα παγάκι, έκλαιγα και φώναζα "θα με τυφλώσετε εδώ πέρα"».
Έπειτα, η Ιωάννα Τούνη δήλωσε ότι τελικά ένας από τους ανθρώπους της ασφάλειας αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και τη βοήθησε να μετακινηθεί πιο άμεσα στην τουαλέτα: «Τελικά, ήρθε ένα πολύ καλό παιδί από την προστασία και κατάλαβε ότι έγινε βλακεία, μας πήγε στην τουαλέτα. Είδα για αρχή ότι το μάτι μου ήταν καλά. Τώρα το λέω και γελάω, αλλά έφαγα 15 κιλά παραμάνα. Αν ήταν ένα εκατοστό πιο πάνω, σίγουρα δεν θα μιλούσα τόσο χαλαρά αυτή τη στιγμή. Είμαι τυχερή πάνω στην ατυχία μου. Πήγα στον γιατρό που είχαν εκεί και μου είπε ότι δεν χρειάζεται να κάνω ράμματα».
Κλείνοντας, η Influencer και αφού τόνισε ότι τελικά το χτύπημα δεν ήταν σοβαρό, αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, λέγοντας: «Φαντάζεσαι, να μην φτάνει που μου έχει βγει το όνομα και να μου έβγαινε και το μάτι; Δεν θα το άντεχα σε αυτόν τον κόσμο».
Το βράδυ της Τρίτης 28 Ιουλίου, βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εθεάθη να χορεύει μόνος τους στο μαγαζί της Μυκόνου, όπου διασκέδαζε η Ιωάννα Τούνη με την παρέα της. Σε βίντεο που ανάρτησε φίλος της στα social media, εμφανίζεται ο ΜακΚόναχι να χορεύει, δείχνοντας να απολαμβάνει τη βραδιά.
Σε βίντεο που δημοσίευσε την Πέμπτη 30 Ιουλίου στο TikTok, η Ιωάννα Τούνη μίλησε για τη στιγμή του ατυχήματος, αναφέροντας πως ένας σερβιτόρος τη χτύπησε κατά λάθος, καθώς περνούσε από δίπλα της με ένα πολύ μεγάλο δίσκο.
Όπως είπε αρχικά: «Παραλίγο να χάσω το ένα μου μάτι στη Μύκονο. Δεν σου κάνω πλάκα. Ήμουν στον Scorpio που είχε μία εκδήλωση από τις πολύ καλές του καλοκαιριού. Πήγαμε με την παρέα μου και κάτσαμε στο τραπέζι και γινόταν πανικός, το έλα να δεις. Έτσι όπως είχαμε παραγγείλει και περιμέναμε, πέρασε ένας σερβιτόρος με μία παραμάνα. Έναν τεράστιο δίσκο με σαμπανιέρες, ποτήρια, παγάκια, φρούτα, ποτά. Είχε πάνω τα πάντα, πρέπει να ήταν 20 κιλά δίσκος. Και περνάει το παιδί, καλά να είναι, αλλά θα με τύφλωνε και κάνει μία κίνηση και όπως κάθομαι, τρώω τον δίσκο στο μάτι. Ζαλίστηκα. Ο σερβιτόρος είπε ένα sorry και έφυγε και τα παιδιά μου λένε “τρέχει αίμα”. Είχε ανοίξει και είχε γεμίσει αίμα, εγώ είχα φρικάρει. Ήξερα ότι είχα χτυπήσει, αλλά επειδή είχα σοκαριστεί και ήταν μουδιασμένο το μάτι μου δεν είχα καταλάβει τι μπορεί να είχε συμβεί. Το ότι θα ζούσα το ήξερα, αλλά αναρωτιόμουν αν έχει συμβεί κάτι πιο σοβαρό και αν πρέπει να κάνω ράμματα. Φρίκαρα και ζήτησα να πάω στην τουαλέτα».
Δείτε το βίντεο
@j.touni
STORYTIME για το πώς παραλίγο να γίνω πειρατής στο νησί των ανέμων 🏴☠️ Να σου πω επίσης συμπεθέρα ότι σε όλο το site της @Glow Era τρέχουν τέλειες εκπτώσεις και με τον κωδικό μου “TOUNI” φτάνουν έως και -30% 🤯 #storytime #jtouni #tounimykonos #mykonoskorpios #fyp♬ original sound - Ioanna Touni
Έπειτα, η Ιωάννα Τούνη δήλωσε ότι τελικά ένας από τους ανθρώπους της ασφάλειας αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και τη βοήθησε να μετακινηθεί πιο άμεσα στην τουαλέτα: «Τελικά, ήρθε ένα πολύ καλό παιδί από την προστασία και κατάλαβε ότι έγινε βλακεία, μας πήγε στην τουαλέτα. Είδα για αρχή ότι το μάτι μου ήταν καλά. Τώρα το λέω και γελάω, αλλά έφαγα 15 κιλά παραμάνα. Αν ήταν ένα εκατοστό πιο πάνω, σίγουρα δεν θα μιλούσα τόσο χαλαρά αυτή τη στιγμή. Είμαι τυχερή πάνω στην ατυχία μου. Πήγα στον γιατρό που είχαν εκεί και μου είπε ότι δεν χρειάζεται να κάνω ράμματα».
Κλείνοντας, η Influencer και αφού τόνισε ότι τελικά το χτύπημα δεν ήταν σοβαρό, αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, λέγοντας: «Φαντάζεσαι, να μην φτάνει που μου έχει βγει το όνομα και να μου έβγαινε και το μάτι; Δεν θα το άντεχα σε αυτόν τον κόσμο».
Το βράδυ της Τρίτης 28 Ιουλίου, βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εθεάθη να χορεύει μόνος τους στο μαγαζί της Μυκόνου, όπου διασκέδαζε η Ιωάννα Τούνη με την παρέα της. Σε βίντεο που ανάρτησε φίλος της στα social media, εμφανίζεται ο ΜακΚόναχι να χορεύει, δείχνοντας να απολαμβάνει τη βραδιά.
@steve.toumpas
Τρομερά βαιμπς ο τύπος !♬ πρωτότυπος ήχος - Steve.89_
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα