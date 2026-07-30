Το ατύχημα της Ιωάννας Τούνη: «Παραλίγο να χάσω το μάτι μου στη Μύκονο» - Πώς πήγε να γίνει επεισόδιο με τους μπράβους του ΜακΚόναχι

nfluencer

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην αναστάτωση που επικράτησε όταν προσπάθησε να κατευθυνθεί προς την τουαλέτα, εξηγώντας ότι χρειάστηκε να περάσει δίπλα από το τραπέζι όπου καθόταν ο Μάθιου ΜακΚόναχι. Πιο συγκεκριμένα δήλωσε: «Δίπλα μας καθόταν και ένας ηθοποιός, ο ΜακΚόναχι μάλλον, δεν θυμάμαι το όνομά του. Όλα λάθος μπορεί να τα έχω πει. Είχαμε κολλήσει, γιατί η τουαλέτα ήταν απέναντι από το τραπέζι του. Όπως ήμουν σε εξαλλοσύνη, άρχισα να σκαρφαλώνω κάτι σχοινιά για να περάσω και έπεσαν πάνω μας δέκα μπράβοι του ηθοποιού. Ήμουν σαν τρελή, που πήγαινα να παραβιάσω το τραπέζι του. Εγώ είχα καλύψει το μάτι μου με ένα παγάκι, έκλαιγα και φώναζα "θα με τυφλώσετε εδώ πέρα"».

Έπειτα, η Ιωάννα Τούνη δήλωσε ότι τελικά ένας από τους ανθρώπους της ασφάλειας αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και τη βοήθησε να μετακινηθεί πιο άμεσα στην τουαλέτα: «Τελικά, ήρθε ένα πολύ καλό παιδί από την προστασία και κατάλαβε ότι έγινε βλακεία, μας πήγε στην τουαλέτα. Είδα για αρχή ότι το μάτι μου ήταν καλά. Τώρα το λέω και γελάω, αλλά έφαγα 15 κιλά παραμάνα. Αν ήταν ένα εκατοστό πιο πάνω, σίγουρα δεν θα μιλούσα τόσο χαλαρά αυτή τη στιγμή. Είμαι τυχερή πάνω στην ατυχία μου. Πήγα στον γιατρό που είχαν εκεί και μου είπε ότι δεν χρειάζεται να κάνω ράμματα».

Κλείνοντας, η Influencer και αφού τόνισε ότι τελικά το χτύπημα δεν ήταν σοβαρό, αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, λέγοντας: «Φαντάζεσαι, να μην φτάνει που μου έχει βγει το όνομα και να μου έβγαινε και το μάτι; Δεν θα το άντεχα σε αυτόν τον κόσμο».



