Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Πλοία δίνουν μάχη με τα κύματα στο Αιγαίο εν μέσω θυελλωδών ανέμων, δείτε βίντεο
Πλοία δίνουν μάχη με τα κύματα στο Αιγαίο εν μέσω θυελλωδών ανέμων, δείτε βίντεο
Απαγορευτικό απόπλου σήμερα από τα λιμάνι της Ραφήνας και του Λαυρίου - Ακυρώθηκε δρομολόγιο στον Πειραιά
Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν χθες στο Αιγαίο δοκίμασαν τις αντοχές των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, με τα πλοία που εκτελούσαν τα προγραμματισμένα δρομολόγιά τους να ταξιδεύουν υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες.
Την εικόνα της θαλασσοταραχής αποτυπώνουν βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες TikTok. Σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφορούν την πλατφόρμα, πλοίο της Blue Star, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Μύκονος – Τήνος, καταγράφεται να δίνει μια πραγματική μάχη με τα κύματα.
Από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται προς το παρόν τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με μοναδική εξαίρεση το Blue Star Paros με προορισμό τη Σύρο, την Τήνο και τη Μύκονο.
Την εικόνα της θαλασσοταραχής αποτυπώνουν βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες TikTok. Σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφορούν την πλατφόρμα, πλοίο της Blue Star, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Μύκονος – Τήνος, καταγράφεται να δίνει μια πραγματική μάχη με τα κύματα.
Σε άλλα στιγμιότυπα, πλοία διακρίνονται να πλέουν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, με τα κύματα να σαρώνουν τα καταστρώματα και να φτάνουν μέχρι τα παράθυρα όπου βρίσκονται οι επιβάτες.
@sofiapag4 ♬ suono originale - titanic
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@zoegeorgiamarkell if the waves don’t get you, the smell of vomit will xx #greekislands #greekferries #milosferry #travelling #euro ♬ original sound - Mari🍏
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Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο, ακυρώθηκε δρομολόγιο στον ΠειραιάΣημειώνεται πως σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν και σήμερα θυελλώδεις άνεμοι.
Από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται προς το παρόν τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με μοναδική εξαίρεση το Blue Star Paros με προορισμό τη Σύρο, την Τήνο και τη Μύκονο.
Το πλοίο, το οποίο επρόκειτο να αποπλεύσει στις 07:30 το πρωί, παρέμεινε δεμένο στο λιμάνι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, προκαλώντας αναστάτωση και ταλαιπωρία στους επιβάτες που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν.
Αντίθετα, από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο.
Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις των δρομολογίων.
Αντίθετα, από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο.
Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις των δρομολογίων.
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