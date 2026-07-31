Χάος στη Θέουτα με χιλιάδες μετανάστες που πέρασαν από το Μαρόκο: Τουλάχιστον 18 νεκροί, σύγκρουση Ισπανίας και Ιταλίας

Στρατός στη Θέουτα

Υπερπλήρη τα κέντρα υποδοχής

Φήμες οδήγησαν στη μαζική συγκέντρωση

Διπλωματική σύγκρουση με την Ιταλία

Η απάντηση της Μαδρίτης

Πολλοί από όσους κατάφεραν να φτάσουν στον ισπανικό θύλακο ήταν εξαντλημένοι ή τραυματισμένοι, με αιμορραγίες στα πόδια και στα γόνατα από την προσπάθεια να περάσουν τα βράχια και τον κυματοθραύστη. Άλλοι έφτασαν σε οριακή κατάσταση, ενώ οι δυνάμεις της Guardia Civil και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επικεντρώθηκαν κυρίως στην περίθαλψη των τραυματιών, αδυνατώντας να ελέγξουν τη μαζική είσοδο.Μπροστά στην κλιμάκωση της κρίσης, το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στην αυτόνομη πόλη.Συγκεκριμένα, 60 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων θα ενισχύσουν την Guardia Civil και τις υπόλοιπες δυνάμεις ασφαλείας.«Οι ένοπλες δυνάμεις θα ενισχύσουν την Πολιτοφυλακή στην άσκηση των καθηκόντων της και σε ό,τι κριθεί αναγκαίο για τη διαφύλαξη της ασφάλειας της πόλης της Θέουτα», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών.Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να μεταβεί σήμερα Παρασκευή στη Θέουτα, προκειμένου να ενημερωθεί επί τόπου για την κατάσταση και να συντονίσει τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης.Η μεταναστευτική πίεση είχε αρχίσει να αυξάνεται ήδη τις προηγούμενες ημέρες.Ο πρόεδρος της αυτόνομης πόλης, Χουάν Βίβας, δήλωσε ότι περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχουν φτάσει στη Θέουτα μέσα σε λίγες ημέρες, με τα κέντρα υποδοχής να έχουν πλέον ξεπεράσει τις δυνατότητές τους.«Η κατάσταση ήταν ήδη επείγουσα. Σήμερα είναι ακόμη χειρότερη: νέες αφίξεις, έλλειψη πόρων και ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν στη θάλασσα», ανέφερε σε ανάρτησή του.Το κέντρο προσωρινής φιλοξενίας δεν μπορούσε πλέον να δεχθεί νέους ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες μετανάστες συγκεντρώθηκαν στους γύρω χώρους αναζητώντας στέγη, νερό και ιατρική βοήθεια.Οι ισπανικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες ώστε όσοι δεν δικαιούνται διεθνή προστασία να επιστραφούν στο Μαρόκο το συντομότερο δυνατό.Στη μαροκινή πλευρά των συνόρων, δεκάδες άνθρωποι –ανάμεσά τους και ανήλικοι– είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στην περιοχή μεταξύ της πόλης Φνιντέκ και της Θέουτα.Σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι τα σύνορα θα άνοιγαν τα ξημερώματα της Πέμπτης, γεγονός που οδήγησε χιλιάδες ανθρώπους να κινηθούν προς τον ισπανικό θύλακο.Οι εικόνες θυμίζουν έντονα τη μεταναστευτική κρίση του 2021, όταν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα μέσα σε μόλις δύο ημέρες, προκαλώντας σοβαρή πίεση στις ισπανικές αρχές και ένταση στις σχέσεις Μαδρίτης και Ραμπάτ.Η νέα κρίση θεωρείται η μεγαλύτερη που έχει αντιμετωπίσει η περιοχή από τότε.Η κατάσταση στη Θέουτα προκάλεσε και έντονες πολιτικές αντιδράσεις στην Ευρώπη.Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τάχθηκε υπέρ της αναστολής των προβλέψεων της Συνθήκης Σένγκεν για την Ισπανία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα της δεν μπορεί να παραμείνει αδρανής απέναντι στις εξελίξεις.«Η Ιταλία δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας «σοκαριστικές» τις εικόνες από τη Θέουτα.Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος απέδωσε τη νέα μεταναστευτική κρίση στην επιλογή της κυβέρνησης Σάντσεθ να χορηγήσει ισπανική –και κατ' επέκταση ευρωπαϊκή– υπηκοότητα σε περισσότερους από 500.000 παράτυπους μετανάστες.«Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα δείχνουν πως η επιλογή της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική, και επομένως ευρωπαϊκή, υπηκοότητα σε πάνω από 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λανθασμένη και ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.Η ισπανική κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα στις δηλώσεις της Ρώμης.Ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες κατηγόρησε την ιταλική κυβέρνηση για «δημαγωγία», χαρακτηρίζοντας «ανάρμοστο» το μήνυμα του Ιταλού ομολόγου του.Όπως υπογράμμισε, η Ισπανία ανέμενε από μία «εταίρο και φίλη χώρα» ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όχι «οπαδική δημαγωγία».Παράλληλα ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη, προκειμένου να του επιδοθεί επίσημη διαμαρτυρία για τις δηλώσεις της ιταλικής κυβέρνησης.