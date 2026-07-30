Ψηφιακό κράτος και διαφθορά

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Όπως έχει ελαχιστοποιηθεί και η επαφή του πολίτη με δημοσίους υπαλλήλους με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Το gov.gr και οι άλλες ψηφιακές πλατφόρμες των δημοσίων υπηρεσιών, έχουν μετατραπεί σε σημαντικό εργαλείο για τον πολίτη που μπορεί και διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του μέσα από το τηλέφωνο ή το κομπιούτερ του.Σαφώς και υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν και πολλές ακόμα διαδικασίες που πρέπει να ψηφιοποιηθούν ώστε να φθάσουμε στα επίπεδα των προηγμένων τεχνολογικά χωρών όπου σχεδόν τα πάντα γίνονται με το πάτημα ενός κουμπιού.Και όσο η Τεχνητή Νοημοσύνη υιοθετείται και εντάσσεται σε περισσότερους τομείς αλλά και όσο οι ίδιοι οι πολίτες πλέον τη χρησιμοποιούν ως εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών με την κάθε ευκαιρία, τόσο πιο γρήγορα φρονώ θα απλοποιηθούν και άλλες διαδικασίες που συνεχίζουν να μας ταλαιπωρούν.Από την άλλη, δεν πρέπει να παραβλέπουμε πως όσο κι αν έχουν καταβληθεί τεράστιες προσπάθειες να μην υπάρχει δυνατότητα επαφής δημοσίων υπαλλήλων με πολίτες με φυσικό τρόπο, δεν έχουν ακόμα εξαλειφθεί εκείνα τα παραθυράκια που δίνουν έδαφος στη διαφθορά και τη συναλλαγή. Για παράδειγμα αναφέρω μετά λόγου γνώσεως, κάποιους ελεγκτές της ΑΑΔΕ οι οποίοι καταλογίζουν στους ελεγχόμενους, ένα σημαντικά υψηλό ποσό φόρου και προστίμων και πριν το καταγράψουν στο φύλλο ελέγχου, πριν καν ο φορολογούμενος «εν αταξία», υποβάλλει ένσταση ή προσφυγή στα φορολογικά δικαστήρια, βρίσκεται ως δια μαγείας ένας ενδιάμεσος που συνομιλεί με τους ελεγκτές και ορίζεται ένα πολύ χαμηλότερο ποσό, συν βεβαίως το μπαξίσι για τον ελεγκτή, τον προϊστάμενο του, τον υποδιευθυντή αλλά και τον διευθυντή βεβαίως-βεβαίως. Και οι συναντήσεις δεν γίνονται σε κάποιο γραφείο αλλά σε κάποια καφετέρια με ενδιάμεσους οι οποίοι στη συνέχεια προωθούν το μπαξίσι με τους πιο απίθανους τρόπους μακριά από κάμερες δημοσίων χώρων. Και όταν είναι όλη η πυραμίδα της διεύθυνσης μέσα στο κόλπο, δύσκολο να βρεθούν ίχνη παρατυπίας και παρανομίας από τρίτο αδιάφθορο ελεγκτή!Το ίδιο ισχύει επίσης στις περιβόητες πολεοδομίες τις οποίες ναι μεν δεν επισκέπτεται ο πολίτης αλλά ο πληρεξούσιος μηχανικός του, αλλά η συναλλαγή γίνεται κι αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας όσο κι αν επιχειρεί η εκτελεστική εξουσία να αλλάξει τους κανόνες του παιγνιδιού με ψηφιακό μετασχηματισμό, αυτόματες διαδικασίες και «ανέπαφες» στην επίλυση των προβλημάτων αλλά και των αιτημάτων του πολίτη και κυρίως την έκδοση αδειών και τακτοποιήσεων φακέλων. Φαντάζομαι οι πολιτικοί προϊστάμενοι αυτών των υπηρεσιών αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχουν γνώση για όλα εκείνα τα φαινόμενα που απειλούν να αμαυρώσουν τη γενικότερη εικόνα, αφήνοντας σκιές, ανεξαρτήτως των δικών τους προθέσεων.Εκεί όμως που οι φυσικές επαφές δεν μπορούν να εξαλειφθούν, είναι η «ενημέρωση» των συγγενών ασθενούς με τον γιατρό που αναλαμβάνει να τον εγχειρήσει, τον αναισθησιολόγο κλπ.Όλοι για τον άνθρωπο μας κι είναι κατανοητό, θέλουμε το καλύτερο και όταν η ζωή του βρίσκεται στα χέρια κάποιων γιατρών, μειώνονται κατακόρυφα οι αντιστάσεις των περισσοτέρων ανθρώπων και αποδέχονται σχεδόν ως αυτονόητο, να μείνουν «ευχαριστημένοι» και οι γιατροί που φρόντισαν τον άνθρωπο τους!Κι αυτός είναι ο λόγος γιατί είναι ελάχιστες οι καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για φακελάκια σε γιατρούς, ενώ δεν υπάρχει πολίτης που να έκανε χρήση ιατρικών υπηρεσιών σε δημόσιο νοσοκομείο και να μην πλήρωσε ένα εξτραδάκι μικρό ή μεγάλο. Προφανώς στην εν λόγω γάγγραινα ούτε η πολλά υποσχόμενη AI μπορεί να βοηθήσει ούτε οι ποινές και οι απολύσεις από το ΕΣΥ που όταν τελεσιδικούν είναι πλέον πολύ αργά.Όμως, όσο κι αν η διαφθορά είναι ακόμα ένα υπαρκτό κομμάτι στον δημόσιο τομέα, σε καμιά περίπτωση αυτές οι μειωμένες έστω περιπτώσεις, μπορούν να μειώσουν τη συνολική εικόνα του δημόσιου τομέα στον οποίο κατά την άποψη μου έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου και εκσυγχρονισμού. Μένουν και πολλά άλλα ακόμα για να ξεριζωθούν τα άνθη του κακού αλλά εδώ είμαστε να τα παρακολουθούμε και να επισημαίνουμε ό,τι στραβό κι ανάποδο πέφτει στην αντίληψη μας ή μας καταγγέλλουν τεκμηριωμένα οι πολίτες και αναγνώστες μας.