Μετανάστευση, Ισλάμ και Ευρώπη

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Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία κ.ά. ήταν αυτές με τους περισσότερους "έγχρωμους", κάτι που προκάλεσε πολλές συζητήσεις και σχόλια. Να σημειώσουμε, ότι στην Εθνική Ποδοσφαίρου της Μεγάλης Βρετανίας, χώρας με τεράστιο αποικιοκρατικό παρελθόν, μόλις το 1978 αγωνίστηκε "μαύρος" ποδοσφαιριστής. Ήταν ο Βιβ Άντερσον, δεξί μπακ, αν δεν κάνω λάθος, της σπουδαίας τότε Νότιγχαμ Φόρεστ. Όλοι οι "έγχρωμοι" έχουν αφρικανικές ρίζες. Είτε ένας είτε και οι δύο γονείς τους κατάγονται από τη "μαύρη ήπειρο". Στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι Μουσουλμάνοι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προκαλούνται διάφορες αντιδράσεις.Πόσοι είναι όμως οι Μουσουλμάνοι της Ευρώπης σήμερα; Οι περισσότερες πηγές αναφέρουν ότι συνολικά ανέρχονται περίπου στα 45-50 εκατομμύρια, σε σύνολο 745 εκατομμυρίων κατοίκων της γηραιάς ηπείρου, αποτελώντας το 8% του πληθυσμού της. Υπάρχουν βέβαια χώρες της Ευρώπης όπου υπήρχαν ανέκαθεν Μουσουλμάνοι. Ανάμεσά τους και η χώρα μας, με τους 120.000 περίπου Έλληνες Μουσουλμάνους της Θράκης. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Αλβανία, η "Βόρεια Μακεδονία", η Βουλγαρία και η Τουρκία, αν θεωρήσουμε ότι ανήκει στην Ευρώπη, είναι μερικές ακόμα.Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ιδιαίτερα από το ξεκίνημα της νέας χιλιετίας, εκατοντάδες χιλιάδες νόμιμοι ή παράνομοι μετανάστες κατακλύζουν την Ευρώπη. Η χώρα μας, ως εσχατιά της γηραιάς ηπείρου δέχεται αλλεπάλληλα κύματα μεταναστών είτε από την Τουρκία είτε, το τελευταίο χρονικό διάστημα, από τη Βόρεια Αφρική. Αν θέσει κάποιος στην Κυβέρνηση το ερώτημα: "πόσοι αλλοδαποί μετανάστες ζουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα", ίσως δεν λάβει καμία απάντηση ή ίσως πάρει μια απάντηση με έναν αριθμό που θα απέχει παρασάγγας από την πραγματικότητα. Σχεδόν καθημερινά διαβάζουμε για μετανάστες που διαπράττουν κάποιο σοβαρό αδίκημα και διαμένουν, για πολύ καιρό, παράνομα στη χώρα. Προφανώς, κάποιοι αρμόδιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, με αποτέλεσμα, οι παράνομοι μετανάστες να φτάνουν ακόμα και σε δολοφονίες...Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που για δεκαετίες ενθάρρυνε άμεσα ή έμμεσα τη μετανάστευση αρχίζει ξαφνικά να ανακαλύπτει ότι το πράγμα έχει αρχίσει να ξεφεύγει. Ποια Ε.Ε. βέβαια; Αυτή που η Αντιπρόεδρός της, Εσθονή Κάγια Κάλας καθόταν σαν αθώο, φοβισμένο κοριτσόπουλο σε μια καρέκλα, δεξιά του φαρδιά-πλατιά απλωμένου "σουλτάνου" Ερντογάν στο "παλάτι" του στην Τουρκία; Ή αυτή, που δεν εξέδωσε μία, τυπική έστω, ανακοίνωση, για τα 52 χρόνια παράνομης τουρκικής εισβολής και κατοχής, του 1/3 του εδάφους της Κύπρου, μιας χώρας μέλους της; Το Ισραήλ, το οποίο κατηγορείται συλλήβδην από διάφορους κύκλους στην Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα που χαρακτήρισε, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, ως "απαράδεκτη τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή στο βόρειο τμήμα της Κύπρου". Τα... πουλέν των κύκλων αυτών σφύριζαν αδιάφορα... Άλλωστε είναι γνωστές οι σχέσεις μερικών από αυτά τα "πουλέν" με την Τουρκία...Επανέρχομαι όμως στο θέμα της μετανάστευσης και της ισλαμοποίησης της Ευρώπης. Ορισμένοι επανέφεραν στο προσκήνιο το "Σχέδιο Kalergi", από τη δεκαετία του 1920. Ο Ρίχαρντ Κουντενχόβε-Καλέργκι (1894-1972), στο βιβλίο του "Praktischer Idealismus" (1925) υποστήριξε ότι στο μέλλον θα εκλείψουν οι φυλετικές και κοινωνικές διαφορές, προς όφελος μιας νέας, κοσμοπολίτικης ευρωπαϊκής ελίτ. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι πρόκειται απλά για μια ουτοπική ιδέα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι σκεπτικιστές. Αυτοί χαρακτηρίζονται ως συνωμοσιολόγοι ή και ακροδεξιοί και θεωρούν ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο μαζικής μετανάστευσης με σκοπό την εξαφάνιση της ευρωπαϊκής φυλής (περισσότερα, στο άρθρο της 28/07/2021, στο protothema.gr).Τι θα συμβεί όμως με τους Μουσουλμάνους τα επόμενα χρόνια; Ας δούμε για παράδειγμα, τα σενάρια που "προβλέπουν" για το 2050 τα δημογραφικά μοντέλα. Πρόκειται για τρία βασικά σενάρια, τα οποία, και πολύ σωστά, βασίζονται στη μετανάστευση προς την Ευρώπη (Πηγή: Ερευνητικό Κέντρο Pew).Το πρώτο σενάριο, με μηδενική μετανάστευση προς την Ευρώπη, προβλέπει ότι οι Μουσουλμάνοι στη γηραιά ήπειρο θα είναι περίπου 35 εκατομμύρια (10-15 εκατομμύρια λιγότεροι από ό,τι σήμερα) και θα αποτελούν το 7,4% του συνολικού πληθυσμού της το 2050.Το δεύτερο σενάριο που προβλέπει "μέτρια" ("μεσαία") μετανάστευση, με τερματισμό όλων των προσφυγικών ροών, αλλά μετανάστευση για επαγγελματικούς και οικογενειακούς λόγους, ανεβάζει το ποσοστό των Μουσουλμάνων στην Ευρώπη, στο 11,2% το 2050.Τέλος, υπάρχει και το τρίτο σενάριο, αυτό της "υψηλής μετανάστευσης", όπως την περίοδο 2014-2016, σύμφωνα με το οποίο, οι προσφυγικές ροές θα παραμείνουν υψηλές ως το 2050. Τότε, ο μουσουλμανικός πληθυσμός στην Ευρώπη θα έφτανε τα 75 εκατομμύρια (14% του συνολικού πληθυσμού της το 2050).Σύμφωνα με το τελευταίο σενάριο, οι Μουσουλμάνοι στη Γερμανία θα έφταναν τα 17,4 εκατομμύρια, στη Μεγάλη Βρετανία τα 13,4 εκατομμύρια και στη Γαλλία τα 13,2 εκατομμύρια. Υπάρχουν όμως και τα ποσοστά. Σε αυτή την περίπτωση, οι Μουσουλμάνοι στη Σουηδία θα έφταναν το 30,6% του πληθυσμού της, στην Αυστρία το 19,9%, στη Γερμανία το 19,7%, στο Βέλγιο το 18,2%, στη Γαλλία το 18,2% και στη Βρετανία, το 17,2%. Το ποσοστό για την Ελλάδα, με βάση τις προβλέψεις του τρίτου σεναρίου, είναι 9,7% Μουσουλμάνοι το 2050. Οι πέντε τελευταίες χώρες στη σχετική κατάταξη, με ποσοστά μικρότερα του 1% είναι οι: Ρουμανία με 0,9%, Σλοβακία με 0,7%, Λετονία με 0,4%, Λιθουανία με 0,2% και Πολωνία επίσης με ποσοστό 0,2%.Ναι, υπάρχει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα στην Ευρώπη, αλλά δεν λύνεται με τη "μετακόμιση" της Αφρικής στη "γηραιά ήπειρο". Σέβομαι το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να πιστεύει σε όποιον Θεό θέλει ή να μην πιστεύει πουθενά. Δεν δέχομαι όμως τη διάπραξη εγκλημάτων σε βάρος αθώων ανθρώπων επειδή απλώς είναι Χριστιανοί (δείτε τα "κατορθώματα" της Μπόκο Χαράμ στη Νιγηρία και των τζιχαντιστών, παλιόφιλων του Αχμέτ Χουσεΐν αλ Σάρα που κυβερνά με το... επίσημο ψευδώνυμο αλ Τζολάνι, λες κι είναι τραγουδιστής ή ηθοποιός, στη Συρία). Ούτε τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη στο όνομα του Αλλάχ ή όποιου άλλου Θεού... Δυστυχώς, πολλοί Μουσουλμάνοι μετανάστες δεν ενσωματώνονται στις ευρωπαϊκές χώρες.Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτέλους, να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα και να θεσπίσει κανόνες που θα είναι απαράβατοι.Όσο για την Ελλάδα, θα πρέπει, επιτέλους, να μπει μια τάξη στο χάος της (λαθρο)μετανάστευσης. Οι Έλληνες τιμωρούνται ακόμα και για ήσσονος σημασίας παραβάσεις, την ίδια ώρα που αλλοδαποί διαβιούν παράνομα στη χώρα, κάποιοι παραμένουν ατιμώρητοι για τις έκνομες ενέργειές τους και οι υπόλοιποι εισπράττουν επιδόματα και άλλες παροχές. Και όσοι τολμούν να διαμαρτυρηθούν χαρακτηρίζονται αυτόματα ρατσιστές, ακροδεξιοί, φασίστες, ξενοφοβικοί κ.ά. Ανοίξτε κανένα λεξικό πρώτα παιδιά, αναπτύξτε μια ολοκληρωμένη επιχειρηματολογία, δεν αρκούν τα τσιτάτα και τα ξαναλέμε...Το να νιώθουν οι Έλληνες ξένοι στη χώρα τους και οι ξένοι, άρχοντες στην Ελλάδα, ξεπερνά κάθε έννοια ανθρωπισμού, αλληλεγγύης και δημοκρατίας…