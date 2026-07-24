Μητσοτάκης: Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο - «Καλή τύχη» στα σενάρια κυβέρνησης ειδικού σκοπού





Έσπευσε, ωστόσο, να βάλει όριο στην πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης, λέγοντας ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση από την αναγνώριση μιας αποτυχίας μέχρι τον χαρακτηρισμό μιας ολόκληρης κυβέρνησης ως «κυβέρνησης υποδίκων».



Για την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας, επικαλούμενος την εκκρεμή κρίση της Δικαιοσύνης.



«Δεν έχουμε απόφαση του συμβουλίου. Έχω μάθει να σέβομαι τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και να έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη», τόνισε, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχουν καλοί και κακοί εισαγγελείς».



Αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τη χαρακτήρισε «πολύ χρήσιμο θεσμό», τον οποίο, όπως είπε, η ελληνική κυβέρνηση έχει στηρίξει. Άφησε, πάντως, σαφή αιχμή για τον χειρισμό των υποθέσεων των βουλευτών, σημειώνοντας ότι «η ίδια η ζωή» θα δείξει εάν έγιναν οι σωστές επιλογές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε, παράλληλα, ότι η αυτοδυναμία παραμένει εφικτός στόχος για τη Νέα Δημοκρατία.Χαρακτήρισε «διασκεδαστικά» τα σενάρια για μετεκλογικές συνεργασίες, σημειώνοντας ότι κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τη λαϊκή ετυμηγορία. «Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία», είπε, παραπέμποντας στις δημοσκοπήσεις της άνοιξης του 2023, πριν από την εκλογική νίκη της ΝΔ.«Το να διεκδικούμε την αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος. Είναι σίγουρα πιο εφικτό από το να χαίρεσαι ότι θα είσαι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά», ανέφερε, αφήνοντας αιχμή προς το ΠΑΣΟΚ.Την ίδια ώρα απέρριψε με ένα «καλή τύχη» τη συζήτηση για κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς τον ίδιο. Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι ανάλογα σενάρια είχαν διατυπωθεί και πριν από τις εκλογές του 2023.«Δεν είναι καινούργιο αυτό που μου λέτε. Και το 2023 δεν μιλούσαν για μία τέτοια κυβέρνηση; Τι πάει να πει κυβέρνηση ειδικού σκοπού; Και τότε μιλούσαν για κυβέρνηση ηττημένων», είπε, κλείνοντας την απάντησή του με τη φράση: «Καλή τύχη».Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει με αξιώσεις την αυτοδυναμία, χωρίς να προεξοφλήσει το εκλογικό αποτέλεσμα. «Δεν μπορώ να προεξοφλήσω το αποτέλεσμα. Θα σεβαστούμε την ετυμηγορία του ελληνικού λαού», ανέφερε.Παρέπεμψε, μάλιστα, στις δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές του 2023, όταν πολλοί θεωρούσαν δύσκολη την αυτοδυναμία.«Το να διεκδικούμε την αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος. Είναι σίγουρα πιο εφικτό από το να χαίρεσαι ότι θα είσαι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά», σημείωσε.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταλόγισε στο ΠΑΣΟΚ την ευθύνη για τη δυσκολία εξασφάλισης ευρείας πλειοψηφίας στη Συνταγματική Αναθεώρηση. «Έχουμε τον παραλογισμό το ΠΑΣΟΚ να συμφωνεί σε πολλά από αυτά που έχουμε προτείνει και να μην τα ψηφίζει, μόνο και μόνο επειδή δεν θέλει να συμφωνήσει σε αυτή τη Βουλή και να φτάσουμε στους 180 βουλευτές», είπε.Όπως εξήγησε, η συγκέντρωση 180 ψήφων στην παρούσα Βουλή θα επέτρεπε την έγκριση των αναθεωρητέων διατάξεων με 151 ψήφους στην επόμενη.«Η Συνταγματική Αναθεώρηση δεν θα ναυαγήσει τώρα. Το αν θα υπάρχει η δυνατότητα να βρούμε 180 βουλευτές στην επόμενη Βουλή, θα το δούμε. Θα ήταν, όμως, πολύ πιο εύκολο να αναζητούμε στην επόμενη Βουλή 151 βουλευτές», σημείωσε.Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι ακολουθεί «στάση κόμματος διαμαρτυρίας» και όχι κόμματος που θέλει να εμφανίζεται ως θεσμικό και υπεύθυνο.Στα ελληνοτουρκικά, ο πρωθυπουργός απέρριψε την κριτική ότι η Αθήνα περιορίζει τις κινήσεις της λόγω των αντιδράσεων της Άγκυρας.«Δεν βλέπω να ζητάμε καμία άδεια για να συνδέσουμε τα νησιά μας. Δεν ζητήσαμε άδεια για να κάνουμε τα θαλάσσια πάρκα, για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ή για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ερευνών υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης», είπε.«Δεν ξέρω τι θα κάνει η Τουρκία. Ξέρω ότι έχουμε απαντήσει σε όλες τις κινήσεις της Τουρκίας», πρόσθεσε.Υπογράμμισε, πάντως, ότι η υπεράσπιση των ελληνικών θέσεων δεν προϋποθέτει διαρκή ένταση.«Δεν χρειάζεται να βρισκόμαστε σε καθεστώς μόνιμης έντασης ή υπερβολικής δραματοποίησης», ανέφερε.Για το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης με την Τουρκία για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν θα προσέλθει από θέση αδυναμίας.«Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι διατεθειμένος να διαπραγματεύομαι από θέση αδυναμίας», είπε.Παρέπεμψε στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων από το 2019 και υπενθύμισε ότι τότε η Τουρκία ήταν έτοιμη να παραλάβει 100 μαχητικά F-35.«Θέλω η Ελλάδα να έχει τέτοια αποτρεπτική ισχύ, ώστε να μην αμφισβητηθεί ποτέ η κυριαρχία της. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα», τόνισε.