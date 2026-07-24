Μητσοτάκης: Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο - «Καλή τύχη» στα σενάρια κυβέρνησης ειδικού σκοπού
Μητσοτάκης: Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο - «Καλή τύχη» στα σενάρια κυβέρνησης ειδικού σκοπού
«Δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τον Σαμαρά» - Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015» δεν θα ανοίξω το πουγκί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω
Καθαρό μήνυμα ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συχνότητα του OPEN, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της μέχρι την εξάντληση της τετραετίας.
Ο πρωθυπουργός απέρριψε τα σενάρια που συνδέουν την αυξημένη κυβερνητική κινητικότητα με πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός έργων και μεταρρυθμίσεων δεν καθορίζεται από τον εκλογικό κύκλο.
«Δεν θα γίνουν το φθινόπωρο», ξεκαθάρισε, προσθέτοντας ότι «μία κυβέρνηση δεν σταματάει το έργο της επειδή μπήκαμε στον τέταρτο χρόνο της θητείας».
Ολόκληρη η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη:
Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει μπροστά της έναν πυκνό προγραμματισμό, με έργα που παραδίδονται αλλά και νέες παρεμβάσεις που δρομολογούνται. «Μη βγάζετε συμπεράσματα από μία κινητικότητα που για εμάς δεν είναι ασυνήθιστη», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η προετοιμασία για την επόμενη ημέρα ξεκίνησε αμέσως μετά τις εκλογές του 2023.
Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στην αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες νέων παροχών, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι, σε μία χώρα που έχει πληρώσει ακριβά τις δημοσιονομικές υπερβάσεις και τα μεγάλα χρέη, οι προεκλογικές δεσμεύσεις οφείλουν να είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες.
Με αφορμή τη συζήτηση για τη 13η σύνταξη, χαρακτήρισε «αστείο» να αμφισβητείται το κόστος της, καλώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απευθυνθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
«Είναι πολύ εύκολο στην παρούσα συγκυρία να λες μέτρα τα οποία γνωρίζεις ότι δεν θα υλοποιήσεις», είπε και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να μπω στον πειρασμό να ανοίξω το πουγκί και να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω».
Για τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός κράτησε κλειστά τα χαρτιά του, επιβεβαίωσε όμως ότι θα υπάρχει και φέτος σημαντικός δημοσιονομικός χώρος.
«Η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κεντρική πολιτική προτεραιότητα», ανέφερε, θέτοντας ως βασικό ερώτημα ποιος μπορεί να παράγει τον πλούτο και τα πλεονάσματα που επιτρέπουν νέες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας.
Υπενθύμισε ότι την προηγούμενη χρονιά η κυβέρνηση επέλεξε να στηρίξει κυρίως τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, σημειώνοντας ότι οι μισθωτοί είδαν πραγματικές αυξήσεις στα πρώτα εκκαθαριστικά τους.
«Θα μου επιτρέψετε να μην ανοίξω τα χαρτιά μου σε αυτή τη συνέντευξη», είπε για τη φετινή ΔΕΘ, προσθέτοντας ότι θα υπάρχει «όχι ευκαταφρόνητος δημοσιονομικός χώρος».
Έστειλε, πάντως, σαφές μήνυμα ότι το σύνολο των διαθέσιμων πόρων θα επιστρέψει στην κοινωνία: «Θα μοιράσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ από αυτό το οποίο διαθέτουμε. Η συζήτηση δεν μπορεί να γίνεται επί φαντασιακών προσδοκιών».
Αναφερόμενος ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι η μεσαία τάξη «θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε, τέλος, επιφυλακτικός απέναντι στις προτάσεις για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο το όφελος θα έφθανε τελικά στον καταναλωτή.
«Προτιμώ να στηρίξω στοχευμένα αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη», ανέφερε, εκτιμώντας ότι μία οριζόντια μείωση του ΦΠΑ ενδέχεται να απορροφηθεί από την αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης.
Στο πακέτο της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε αυτή τη φορά προς τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς όμως να αποκαλύψει τις παρεμβάσεις που εξετάζονται.
«Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε περισσότερο με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τα πεδία στα οποία μπορεί να κινηθεί. Ζήτησε, ωστόσο, «λίγη υπομονή», καθώς, όπως εξήγησε, ο τελικός δημοσιονομικός χώρος δεν είναι γνωστός μέχρι την τελευταία στιγμή.
Παράλληλα, έθεσε ως επόμενο μεγάλο στόχο η ελληνική οικονομία να πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 3%, επισημαίνοντας ότι για να συμβεί αυτό απαιτούνται νέες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις.
«Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα διαχρονικό σκάνδαλο»
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνωρίζοντας ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
«Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα διαχρονικό σκάνδαλο», είπε, υπενθυμίζοντας την απόφαση για μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ. «Αργήσαμε να το κάνουμε; Ναι. Αν έπρεπε να γυρίσω τον χρόνο πίσω, θα το έκανα νωρίτερα. Αποτύχαμε», παραδέχθηκε.
Έσπευσε, ωστόσο, να βάλει όριο στην πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης, λέγοντας ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση από την αναγνώριση μιας αποτυχίας μέχρι τον χαρακτηρισμό μιας ολόκληρης κυβέρνησης ως «κυβέρνησης υποδίκων».
Για την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας, επικαλούμενος την εκκρεμή κρίση της Δικαιοσύνης.
«Δεν έχουμε απόφαση του συμβουλίου. Έχω μάθει να σέβομαι τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και να έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη», τόνισε, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχουν καλοί και κακοί εισαγγελείς».
Αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τη χαρακτήρισε «πολύ χρήσιμο θεσμό», τον οποίο, όπως είπε, η ελληνική κυβέρνηση έχει στηρίξει. Άφησε, πάντως, σαφή αιχμή για τον χειρισμό των υποθέσεων των βουλευτών, σημειώνοντας ότι «η ίδια η ζωή» θα δείξει εάν έγιναν οι σωστές επιλογές.
«Πιστεύω ότι δικαιώθηκαν εκείνοι που έλεγαν ότι στις υποθέσεις εννέα βουλευτών ίσως να βιάστηκαν», ανέφερε. Υπενθύμισε μάλιστα ότι είχε υποχρεωθεί να απομακρύνει τρεις υπουργούς, οι οποίοι, όπως είπε, «βγήκαν λάδι» και δεν υπάρχει πλέον κάτι που να μπορεί να τους αποδοθεί.
Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν αποδίδει σκοπιμότητα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Για την υπόθεση των υποκλοπών επικαλέστηκε εκ νέου το τεκμήριο της αθωότητας, τονίζοντας ότι θα τοποθετηθεί οριστικά μόνο όταν ολοκληρωθεί η δικαστική κρίση και σε δεύτερο βαθμό.
Για τον Αντώνη Σαμαρά
Σαφείς αποστάσεις πήρε και από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι σέβεται όλους τους πρώην προέδρους της ΝΔ και τους πρώην πρωθυπουργούς, ξεκαθάρισε όμως ότι «ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις δικές του απόψεις και για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται».
«Δεν έχω υποχρέωση να συμφωνώ σε όλα με τους πρώην πρωθυπουργούς. Η κυβέρνηση αυτή εξελέγη από τον ελληνικό λαό για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της. Τελεία και παύλα», είπε.
Για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά απέφυγε να κάνει πρόβλεψη, λέγοντας ότι πρέπει να κυλήσει ο χρόνος. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του.
«Υπάρχει μία ουσιαστική δημόσια αμφισβήτηση του πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από εμένα. Άρα πεδίο συνεννόησης με τον κύριο Σαμαρά δεν υπάρχει απολύτως κανένα», τόνισε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε, παράλληλα, ότι η αυτοδυναμία παραμένει εφικτός στόχος για τη Νέα Δημοκρατία.
Χαρακτήρισε «διασκεδαστικά» τα σενάρια για μετεκλογικές συνεργασίες, σημειώνοντας ότι κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τη λαϊκή ετυμηγορία. «Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία», είπε, παραπέμποντας στις δημοσκοπήσεις της άνοιξης του 2023, πριν από την εκλογική νίκη της ΝΔ.
«Το να διεκδικούμε την αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος. Είναι σίγουρα πιο εφικτό από το να χαίρεσαι ότι θα είσαι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά», ανέφερε, αφήνοντας αιχμή προς το ΠΑΣΟΚ.
«Καλή τύχη» στα σενάρια ειδικού σκοπού
Την ίδια ώρα απέρριψε με ένα «καλή τύχη» τη συζήτηση για κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς τον ίδιο. Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι ανάλογα σενάρια είχαν διατυπωθεί και πριν από τις εκλογές του 2023.
«Δεν είναι καινούργιο αυτό που μου λέτε. Και το 2023 δεν μιλούσαν για μία τέτοια κυβέρνηση; Τι πάει να πει κυβέρνηση ειδικού σκοπού; Και τότε μιλούσαν για κυβέρνηση ηττημένων», είπε, κλείνοντας την απάντησή του με τη φράση: «Καλή τύχη».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει με αξιώσεις την αυτοδυναμία, χωρίς να προεξοφλήσει το εκλογικό αποτέλεσμα. «Δεν μπορώ να προεξοφλήσω το αποτέλεσμα. Θα σεβαστούμε την ετυμηγορία του ελληνικού λαού», ανέφερε.
Παρέπεμψε, μάλιστα, στις δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές του 2023, όταν πολλοί θεωρούσαν δύσκολη την αυτοδυναμία.
«Το να διεκδικούμε την αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος. Είναι σίγουρα πιο εφικτό από το να χαίρεσαι ότι θα είσαι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά», σημείωσε.
Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταλόγισε στο ΠΑΣΟΚ την ευθύνη για τη δυσκολία εξασφάλισης ευρείας πλειοψηφίας στη Συνταγματική Αναθεώρηση. «Έχουμε τον παραλογισμό το ΠΑΣΟΚ να συμφωνεί σε πολλά από αυτά που έχουμε προτείνει και να μην τα ψηφίζει, μόνο και μόνο επειδή δεν θέλει να συμφωνήσει σε αυτή τη Βουλή και να φτάσουμε στους 180 βουλευτές», είπε.
Όπως εξήγησε, η συγκέντρωση 180 ψήφων στην παρούσα Βουλή θα επέτρεπε την έγκριση των αναθεωρητέων διατάξεων με 151 ψήφους στην επόμενη.
«Η Συνταγματική Αναθεώρηση δεν θα ναυαγήσει τώρα. Το αν θα υπάρχει η δυνατότητα να βρούμε 180 βουλευτές στην επόμενη Βουλή, θα το δούμε. Θα ήταν, όμως, πολύ πιο εύκολο να αναζητούμε στην επόμενη Βουλή 151 βουλευτές», σημείωσε.
Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι ακολουθεί «στάση κόμματος διαμαρτυρίας» και όχι κόμματος που θέλει να εμφανίζεται ως θεσμικό και υπεύθυνο.
«Δεν ζητάμε άδεια από την Τουρκία»
Στα ελληνοτουρκικά, ο πρωθυπουργός απέρριψε την κριτική ότι η Αθήνα περιορίζει τις κινήσεις της λόγω των αντιδράσεων της Άγκυρας.
«Δεν βλέπω να ζητάμε καμία άδεια για να συνδέσουμε τα νησιά μας. Δεν ζητήσαμε άδεια για να κάνουμε τα θαλάσσια πάρκα, για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ή για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ερευνών υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης», είπε.
«Δεν ξέρω τι θα κάνει η Τουρκία. Ξέρω ότι έχουμε απαντήσει σε όλες τις κινήσεις της Τουρκίας», πρόσθεσε.
Υπογράμμισε, πάντως, ότι η υπεράσπιση των ελληνικών θέσεων δεν προϋποθέτει διαρκή ένταση.
«Δεν χρειάζεται να βρισκόμαστε σε καθεστώς μόνιμης έντασης ή υπερβολικής δραματοποίησης», ανέφερε.
Για το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης με την Τουρκία για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν θα προσέλθει από θέση αδυναμίας.
«Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι διατεθειμένος να διαπραγματεύομαι από θέση αδυναμίας», είπε.
Παρέπεμψε στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων από το 2019 και υπενθύμισε ότι τότε η Τουρκία ήταν έτοιμη να παραλάβει 100 μαχητικά F-35.
«Θέλω η Ελλάδα να έχει τέτοια αποτρεπτική ισχύ, ώστε να μην αμφισβητηθεί ποτέ η κυριαρχία της. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα», τόνισε.
Ο πρωθυπουργός απέρριψε τα σενάρια που συνδέουν την αυξημένη κυβερνητική κινητικότητα με πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός έργων και μεταρρυθμίσεων δεν καθορίζεται από τον εκλογικό κύκλο.
«Δεν θα γίνουν το φθινόπωρο», ξεκαθάρισε, προσθέτοντας ότι «μία κυβέρνηση δεν σταματάει το έργο της επειδή μπήκαμε στον τέταρτο χρόνο της θητείας».
Ολόκληρη η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη:
Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει μπροστά της έναν πυκνό προγραμματισμό, με έργα που παραδίδονται αλλά και νέες παρεμβάσεις που δρομολογούνται. «Μη βγάζετε συμπεράσματα από μία κινητικότητα που για εμάς δεν είναι ασυνήθιστη», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η προετοιμασία για την επόμενη ημέρα ξεκίνησε αμέσως μετά τις εκλογές του 2023.
Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στην αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες νέων παροχών, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι, σε μία χώρα που έχει πληρώσει ακριβά τις δημοσιονομικές υπερβάσεις και τα μεγάλα χρέη, οι προεκλογικές δεσμεύσεις οφείλουν να είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες.
Με αφορμή τη συζήτηση για τη 13η σύνταξη, χαρακτήρισε «αστείο» να αμφισβητείται το κόστος της, καλώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απευθυνθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
«Είναι πολύ εύκολο στην παρούσα συγκυρία να λες μέτρα τα οποία γνωρίζεις ότι δεν θα υλοποιήσεις», είπε και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να μπω στον πειρασμό να ανοίξω το πουγκί και να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω».
Για τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός κράτησε κλειστά τα χαρτιά του, επιβεβαίωσε όμως ότι θα υπάρχει και φέτος σημαντικός δημοσιονομικός χώρος.
«Η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κεντρική πολιτική προτεραιότητα», ανέφερε, θέτοντας ως βασικό ερώτημα ποιος μπορεί να παράγει τον πλούτο και τα πλεονάσματα που επιτρέπουν νέες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας.
Υπενθύμισε ότι την προηγούμενη χρονιά η κυβέρνηση επέλεξε να στηρίξει κυρίως τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, σημειώνοντας ότι οι μισθωτοί είδαν πραγματικές αυξήσεις στα πρώτα εκκαθαριστικά τους.
«Θα μου επιτρέψετε να μην ανοίξω τα χαρτιά μου σε αυτή τη συνέντευξη», είπε για τη φετινή ΔΕΘ, προσθέτοντας ότι θα υπάρχει «όχι ευκαταφρόνητος δημοσιονομικός χώρος».
Έστειλε, πάντως, σαφές μήνυμα ότι το σύνολο των διαθέσιμων πόρων θα επιστρέψει στην κοινωνία: «Θα μοιράσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ από αυτό το οποίο διαθέτουμε. Η συζήτηση δεν μπορεί να γίνεται επί φαντασιακών προσδοκιών».
Αναφερόμενος ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι η μεσαία τάξη «θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε, τέλος, επιφυλακτικός απέναντι στις προτάσεις για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο το όφελος θα έφθανε τελικά στον καταναλωτή.
«Προτιμώ να στηρίξω στοχευμένα αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη», ανέφερε, εκτιμώντας ότι μία οριζόντια μείωση του ΦΠΑ ενδέχεται να απορροφηθεί από την αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης.
Στο πακέτο της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε αυτή τη φορά προς τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς όμως να αποκαλύψει τις παρεμβάσεις που εξετάζονται.
«Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε περισσότερο με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τα πεδία στα οποία μπορεί να κινηθεί. Ζήτησε, ωστόσο, «λίγη υπομονή», καθώς, όπως εξήγησε, ο τελικός δημοσιονομικός χώρος δεν είναι γνωστός μέχρι την τελευταία στιγμή.
Παράλληλα, έθεσε ως επόμενο μεγάλο στόχο η ελληνική οικονομία να πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 3%, επισημαίνοντας ότι για να συμβεί αυτό απαιτούνται νέες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις.
«Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα διαχρονικό σκάνδαλο»
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνωρίζοντας ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
«Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα διαχρονικό σκάνδαλο», είπε, υπενθυμίζοντας την απόφαση για μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ. «Αργήσαμε να το κάνουμε; Ναι. Αν έπρεπε να γυρίσω τον χρόνο πίσω, θα το έκανα νωρίτερα. Αποτύχαμε», παραδέχθηκε.
Έσπευσε, ωστόσο, να βάλει όριο στην πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης, λέγοντας ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση από την αναγνώριση μιας αποτυχίας μέχρι τον χαρακτηρισμό μιας ολόκληρης κυβέρνησης ως «κυβέρνησης υποδίκων».
Για την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας, επικαλούμενος την εκκρεμή κρίση της Δικαιοσύνης.
«Δεν έχουμε απόφαση του συμβουλίου. Έχω μάθει να σέβομαι τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και να έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη», τόνισε, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχουν καλοί και κακοί εισαγγελείς».
Αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τη χαρακτήρισε «πολύ χρήσιμο θεσμό», τον οποίο, όπως είπε, η ελληνική κυβέρνηση έχει στηρίξει. Άφησε, πάντως, σαφή αιχμή για τον χειρισμό των υποθέσεων των βουλευτών, σημειώνοντας ότι «η ίδια η ζωή» θα δείξει εάν έγιναν οι σωστές επιλογές.
«Πιστεύω ότι δικαιώθηκαν εκείνοι που έλεγαν ότι στις υποθέσεις εννέα βουλευτών ίσως να βιάστηκαν», ανέφερε. Υπενθύμισε μάλιστα ότι είχε υποχρεωθεί να απομακρύνει τρεις υπουργούς, οι οποίοι, όπως είπε, «βγήκαν λάδι» και δεν υπάρχει πλέον κάτι που να μπορεί να τους αποδοθεί.
Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν αποδίδει σκοπιμότητα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Για την υπόθεση των υποκλοπών επικαλέστηκε εκ νέου το τεκμήριο της αθωότητας, τονίζοντας ότι θα τοποθετηθεί οριστικά μόνο όταν ολοκληρωθεί η δικαστική κρίση και σε δεύτερο βαθμό.
Για τον Αντώνη Σαμαρά
Σαφείς αποστάσεις πήρε και από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι σέβεται όλους τους πρώην προέδρους της ΝΔ και τους πρώην πρωθυπουργούς, ξεκαθάρισε όμως ότι «ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις δικές του απόψεις και για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται».
«Δεν έχω υποχρέωση να συμφωνώ σε όλα με τους πρώην πρωθυπουργούς. Η κυβέρνηση αυτή εξελέγη από τον ελληνικό λαό για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της. Τελεία και παύλα», είπε.
Για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά απέφυγε να κάνει πρόβλεψη, λέγοντας ότι πρέπει να κυλήσει ο χρόνος. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του.
«Υπάρχει μία ουσιαστική δημόσια αμφισβήτηση του πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από εμένα. Άρα πεδίο συνεννόησης με τον κύριο Σαμαρά δεν υπάρχει απολύτως κανένα», τόνισε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε, παράλληλα, ότι η αυτοδυναμία παραμένει εφικτός στόχος για τη Νέα Δημοκρατία.
Χαρακτήρισε «διασκεδαστικά» τα σενάρια για μετεκλογικές συνεργασίες, σημειώνοντας ότι κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τη λαϊκή ετυμηγορία. «Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία», είπε, παραπέμποντας στις δημοσκοπήσεις της άνοιξης του 2023, πριν από την εκλογική νίκη της ΝΔ.
«Το να διεκδικούμε την αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος. Είναι σίγουρα πιο εφικτό από το να χαίρεσαι ότι θα είσαι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά», ανέφερε, αφήνοντας αιχμή προς το ΠΑΣΟΚ.
«Καλή τύχη» στα σενάρια ειδικού σκοπού
Την ίδια ώρα απέρριψε με ένα «καλή τύχη» τη συζήτηση για κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς τον ίδιο. Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι ανάλογα σενάρια είχαν διατυπωθεί και πριν από τις εκλογές του 2023.
«Δεν είναι καινούργιο αυτό που μου λέτε. Και το 2023 δεν μιλούσαν για μία τέτοια κυβέρνηση; Τι πάει να πει κυβέρνηση ειδικού σκοπού; Και τότε μιλούσαν για κυβέρνηση ηττημένων», είπε, κλείνοντας την απάντησή του με τη φράση: «Καλή τύχη».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει με αξιώσεις την αυτοδυναμία, χωρίς να προεξοφλήσει το εκλογικό αποτέλεσμα. «Δεν μπορώ να προεξοφλήσω το αποτέλεσμα. Θα σεβαστούμε την ετυμηγορία του ελληνικού λαού», ανέφερε.
Παρέπεμψε, μάλιστα, στις δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές του 2023, όταν πολλοί θεωρούσαν δύσκολη την αυτοδυναμία.
«Το να διεκδικούμε την αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος. Είναι σίγουρα πιο εφικτό από το να χαίρεσαι ότι θα είσαι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά», σημείωσε.
Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταλόγισε στο ΠΑΣΟΚ την ευθύνη για τη δυσκολία εξασφάλισης ευρείας πλειοψηφίας στη Συνταγματική Αναθεώρηση. «Έχουμε τον παραλογισμό το ΠΑΣΟΚ να συμφωνεί σε πολλά από αυτά που έχουμε προτείνει και να μην τα ψηφίζει, μόνο και μόνο επειδή δεν θέλει να συμφωνήσει σε αυτή τη Βουλή και να φτάσουμε στους 180 βουλευτές», είπε.
Όπως εξήγησε, η συγκέντρωση 180 ψήφων στην παρούσα Βουλή θα επέτρεπε την έγκριση των αναθεωρητέων διατάξεων με 151 ψήφους στην επόμενη.
«Η Συνταγματική Αναθεώρηση δεν θα ναυαγήσει τώρα. Το αν θα υπάρχει η δυνατότητα να βρούμε 180 βουλευτές στην επόμενη Βουλή, θα το δούμε. Θα ήταν, όμως, πολύ πιο εύκολο να αναζητούμε στην επόμενη Βουλή 151 βουλευτές», σημείωσε.
Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι ακολουθεί «στάση κόμματος διαμαρτυρίας» και όχι κόμματος που θέλει να εμφανίζεται ως θεσμικό και υπεύθυνο.
«Δεν ζητάμε άδεια από την Τουρκία»
Στα ελληνοτουρκικά, ο πρωθυπουργός απέρριψε την κριτική ότι η Αθήνα περιορίζει τις κινήσεις της λόγω των αντιδράσεων της Άγκυρας.
«Δεν βλέπω να ζητάμε καμία άδεια για να συνδέσουμε τα νησιά μας. Δεν ζητήσαμε άδεια για να κάνουμε τα θαλάσσια πάρκα, για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ή για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ερευνών υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης», είπε.
«Δεν ξέρω τι θα κάνει η Τουρκία. Ξέρω ότι έχουμε απαντήσει σε όλες τις κινήσεις της Τουρκίας», πρόσθεσε.
Υπογράμμισε, πάντως, ότι η υπεράσπιση των ελληνικών θέσεων δεν προϋποθέτει διαρκή ένταση.
«Δεν χρειάζεται να βρισκόμαστε σε καθεστώς μόνιμης έντασης ή υπερβολικής δραματοποίησης», ανέφερε.
Για το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης με την Τουρκία για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν θα προσέλθει από θέση αδυναμίας.
«Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι διατεθειμένος να διαπραγματεύομαι από θέση αδυναμίας», είπε.
Παρέπεμψε στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων από το 2019 και υπενθύμισε ότι τότε η Τουρκία ήταν έτοιμη να παραλάβει 100 μαχητικά F-35.
«Θέλω η Ελλάδα να έχει τέτοια αποτρεπτική ισχύ, ώστε να μην αμφισβητηθεί ποτέ η κυριαρχία της. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα», τόνισε.
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