Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στον Μαρμαρά Χαλκιδικής
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Πυροσβεστική Χαλκιδική

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στον Μαρμαρά Χαλκιδικής

Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στον Μαρμαρά Χαλκιδικής
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Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 14:50, στη περιοχή «Παράδεισος», στον Μαρμαρά Χαλκιδικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις, με 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή υπάρχει έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
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