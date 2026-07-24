Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στον Μαρμαρά Χαλκιδικής
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στον Μαρμαρά Χαλκιδικής
Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό
Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 14:50, στη περιοχή «Παράδεισος», στον Μαρμαρά Χαλκιδικής.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις, με 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.
Σημειώνεται ότι στην περιοχή υπάρχει έντονη κεραυνική δραστηριότητα.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις, με 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.
Σημειώνεται ότι στην περιοχή υπάρχει έντονη κεραυνική δραστηριότητα.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
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