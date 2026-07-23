Βίντεο - ντοκουμέντο: Ο Αιγύπτιος βγαίνει από το γραφείο του Γεωργίου μετά τη δολοφονία, με το λάπτοπ του ποινικολόγου στα χέρια

Ο 28χρονος μετά τη σύλληψή του ομολόγησε το έγκλημά του και έδωσε τη δική του εκδοχή για το πώς έφτασε στη δολοφονία από τη στιγμή που πήγε με τον 73χρονο δικηγόρο στο γραφείο του - Του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση