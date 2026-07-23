Βίντεο - ντοκουμέντο: Ο Αιγύπτιος βγαίνει από το γραφείο του Γεωργίου μετά τη δολοφονία, με το λάπτοπ του ποινικολόγου στα χέρια
Βίντεο - ντοκουμέντο: Ο Αιγύπτιος βγαίνει από το γραφείο του Γεωργίου μετά τη δολοφονία, με το λάπτοπ του ποινικολόγου στα χέρια
Ο 28χρονος μετά τη σύλληψή του ομολόγησε το έγκλημά του και έδωσε τη δική του εκδοχή για το πώς έφτασε στη δολοφονία από τη στιγμή που πήγε με τον 73χρονο δικηγόρο στο γραφείο του - Του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση
Ενα βίντεο, στο οποίο ο 28χρονος Αιγύπτιος έχει καταγραφεί να βγαίνει ψύχραιμος από το κτίριο όπου μόλις είχε σκοτώσει τον 73χρονο ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, αποτέλεσε βασικό στοιχείο για να φτάσει στη σύλληψή του η Αστυνομία.
Ο νεαρός άνδρας, που οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα το απόγευμα της Πέμπτης, φορώντας ένα κόκκινο μπλουζάκι και βερμούδα, βγαίνει με γρήγορο βήμα από το γραφείο του Σταύρου Γεωργίου στην οδό Γ' Σεπτεμβρίου και κρατά στο χέρι του το λαπτοπ, που όπως διαπιστώθηκε, είχε πάρει από το γραφείο του θύματός του. Το πρόσωπό του καταγράφεται ξεκάθαρα στο βίντεο και το στοιχείο αυτό τον έκανε υπ' αριθμόν ένα ύποπτο, σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες που υπήρχαν. Ο 28χρονος ήταν ήδη σεσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα και μετά από αυτά τα στοιχεία ο εντοπισμός και η σύλληψή του, αποδείχθηκαν απλά θέμα χρόνου. Ο Αιγύπτιος, που σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, λίγο μετά τη σύλληψή του, ομολόγησε την πράξη του.
Δείτε το βίντεο- ντοκουμέντο:
Ο νεαρός άνδρας, που οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα το απόγευμα της Πέμπτης, φορώντας ένα κόκκινο μπλουζάκι και βερμούδα, βγαίνει με γρήγορο βήμα από το γραφείο του Σταύρου Γεωργίου στην οδό Γ' Σεπτεμβρίου και κρατά στο χέρι του το λαπτοπ, που όπως διαπιστώθηκε, είχε πάρει από το γραφείο του θύματός του. Το πρόσωπό του καταγράφεται ξεκάθαρα στο βίντεο και το στοιχείο αυτό τον έκανε υπ' αριθμόν ένα ύποπτο, σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες που υπήρχαν. Ο 28χρονος ήταν ήδη σεσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα και μετά από αυτά τα στοιχεία ο εντοπισμός και η σύλληψή του, αποδείχθηκαν απλά θέμα χρόνου. Ο Αιγύπτιος, που σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, λίγο μετά τη σύλληψή του, ομολόγησε την πράξη του.
Δείτε το βίντεο- ντοκουμέντο:
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