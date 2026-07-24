Νατάσα Παζαΐτη: Η βόλτα με τον γιο της Αλέξανδρο Καραμανλή στο κέντρο της Αθήνας, δείτε φωτογραφίες
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Νατάσα Παζαΐτη Αλέξανδρος Καραμανλής Βόλτα

Νατάσα Παζαΐτη: Η βόλτα με τον γιο της Αλέξανδρο Καραμανλή στο κέντρο της Αθήνας, δείτε φωτογραφίες

Οι δύο τους εθεάθησαν να περπατούν στο κέντρο της πόλης

Νατάσα Παζαΐτη: Η βόλτα με τον γιο της Αλέξανδρο Καραμανλή στο κέντρο της Αθήνας, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
74 ΣΧΟΛΙΑ
Με τον γιο της, Αλέξανδρο Καραμανλή εθεάθη στο κέντρο της Αθήνας η Νατάσα Παζαΐτη.

Οι δύο τους απαθανατίστηκαν, ενώ περπατούσαν στο κέντρο της πόλης. Κατά τη διάρκεια της βόλτας τους συνομιλούσαν και έδειχναν ευδιάθετοι.

Η Νατάσα Παζαΐτη εμφανίστηκε με λευκή μπλούζα, μπεζ παντελόνι και λευκά παπούτσια, ενώ ο 23χρονος γιος της φορούσε σκούρο μπλε πουκάμισο, τζιν παντελόνι και μαύρα παπούτσια.

Δείτε τις φωτογραφίες

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Νατάσα Παζαΐτη: Η βόλτα με τον γιο της Αλέξανδρο Καραμανλή στο κέντρο της Αθήνας, δείτε φωτογραφίες
Νατάσα Παζαΐτη: Η βόλτα με τον γιο της Αλέξανδρο Καραμανλή στο κέντρο της Αθήνας, δείτε φωτογραφίες
Νατάσα Παζαΐτη: Η βόλτα με τον γιο της Αλέξανδρο Καραμανλή στο κέντρο της Αθήνας, δείτε φωτογραφίες

Η Νατάσα Παζαΐτη και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έχουν αποκτήσει μαζί τα δίδυμα παιδιά τους, Αλέξανδρο και Αλίκη.

Φωτογραφίες: NDP PHOTO
Ιωάννα Μαρίνου
74 ΣΧΟΛΙΑ

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