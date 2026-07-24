Νατάσα Παζαΐτη: Η βόλτα με τον γιο της Αλέξανδρο Καραμανλή στο κέντρο της Αθήνας, δείτε φωτογραφίες

Κατά τη διάρκεια της βόλτας τους συνομιλούσαν και έδειχναν ευδιάθετοι.

Νατάσα Παζαΐτη εμφανίστηκε με λευκή μπλούζα, μπεζ παντελόνι και λευκά παπούτσια, ενώ ο 23χρονος γιος της

παπούτσια

Με τον γιο της,Οι δύο τους απαθανατίστηκαν, ενώ περπατούσαν στο κέντρο της πόλης.φορούσε σκούρο μπλε πουκάμισο, τζιν παντελόνι και μαύραΗ Νατάσα Παζαΐτη και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έχουν αποκτήσει μαζί τα δίδυμα παιδιά τους, Αλέξανδρο και Αλίκη.: NDP PHOTO