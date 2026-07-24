Νατάσα Παζαΐτη: Η βόλτα με τον γιο της Αλέξανδρο Καραμανλή στο κέντρο της Αθήνας, δείτε φωτογραφίες
Νατάσα Παζαΐτη: Η βόλτα με τον γιο της Αλέξανδρο Καραμανλή στο κέντρο της Αθήνας, δείτε φωτογραφίες
Οι δύο τους εθεάθησαν να περπατούν στο κέντρο της πόλης
Με τον γιο της, Αλέξανδρο Καραμανλή εθεάθη στο κέντρο της Αθήνας η Νατάσα Παζαΐτη.
Οι δύο τους απαθανατίστηκαν, ενώ περπατούσαν στο κέντρο της πόλης. Κατά τη διάρκεια της βόλτας τους συνομιλούσαν και έδειχναν ευδιάθετοι.
Η Νατάσα Παζαΐτη εμφανίστηκε με λευκή μπλούζα, μπεζ παντελόνι και λευκά παπούτσια, ενώ ο 23χρονος γιος της φορούσε σκούρο μπλε πουκάμισο, τζιν παντελόνι και μαύρα παπούτσια.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Νατάσα Παζαΐτη και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έχουν αποκτήσει μαζί τα δίδυμα παιδιά τους, Αλέξανδρο και Αλίκη.
Φωτογραφίες: NDP PHOTO
Οι δύο τους απαθανατίστηκαν, ενώ περπατούσαν στο κέντρο της πόλης. Κατά τη διάρκεια της βόλτας τους συνομιλούσαν και έδειχναν ευδιάθετοι.
Η Νατάσα Παζαΐτη εμφανίστηκε με λευκή μπλούζα, μπεζ παντελόνι και λευκά παπούτσια, ενώ ο 23χρονος γιος της φορούσε σκούρο μπλε πουκάμισο, τζιν παντελόνι και μαύρα παπούτσια.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Νατάσα Παζαΐτη και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έχουν αποκτήσει μαζί τα δίδυμα παιδιά τους, Αλέξανδρο και Αλίκη.
Φωτογραφίες: NDP PHOTO
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