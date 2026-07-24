Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Συνάντηση Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα

Αναμένεται να συναντηθούν την επόμενη Τρίτη (28/7)

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο έπληξε εταιρεία στρατιωτικού εξοπλισμού στη ρωσική πόλη Κίροφ, που κατασκευάζει εξαρτήματα για αεροσκάφη και πυραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι επλήγη πετρελαϊκή εγκατάσταση σε απόσταση περίπου 1.350 χιλιομέτρων και ανέφερε πετυχημένα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις επιμελητείας, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

«Το πιο σημαντικό, η επιχείρηση κατά ρωσικών εγκαταστάσεων επιμελητείας, που τροφοδοτούν τον στρατό κατοχής με εξαρτήματα μη επανδρωμένων εναέριων σκαφών (drones), εξοπλισμό πλοήγησης και στρατιωτικό εξοπλισμό, είναι σε εξέλιξη» τόνισε μέσω Telegram.

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