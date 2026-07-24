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Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα
Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα
Αναμένεται να συναντηθούν την επόμενη Τρίτη (28/7)
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο έπληξε εταιρεία στρατιωτικού εξοπλισμού στη ρωσική πόλη Κίροφ, που κατασκευάζει εξαρτήματα για αεροσκάφη και πυραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις στην Ουκρανία.
Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι επλήγη πετρελαϊκή εγκατάσταση σε απόσταση περίπου 1.350 χιλιομέτρων και ανέφερε πετυχημένα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις επιμελητείας, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.
«Το πιο σημαντικό, η επιχείρηση κατά ρωσικών εγκαταστάσεων επιμελητείας, που τροφοδοτούν τον στρατό κατοχής με εξαρτήματα μη επανδρωμένων εναέριων σκαφών (drones), εξοπλισμό πλοήγησης και στρατιωτικό εξοπλισμό, είναι σε εξέλιξη» τόνισε μέσω Telegram.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο έπληξε εταιρεία στρατιωτικού εξοπλισμού στη ρωσική πόλη Κίροφ, που κατασκευάζει εξαρτήματα για αεροσκάφη και πυραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις στην Ουκρανία.
Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι επλήγη πετρελαϊκή εγκατάσταση σε απόσταση περίπου 1.350 χιλιομέτρων και ανέφερε πετυχημένα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις επιμελητείας, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.
«Το πιο σημαντικό, η επιχείρηση κατά ρωσικών εγκαταστάσεων επιμελητείας, που τροφοδοτούν τον στρατό κατοχής με εξαρτήματα μη επανδρωμένων εναέριων σκαφών (drones), εξοπλισμό πλοήγησης και στρατιωτικό εξοπλισμό, είναι σε εξέλιξη» τόνισε μέσω Telegram.
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