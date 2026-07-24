Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού έφυγε στα 91 της χρόνια - Η κόρη της, συγγενείς και φίλοι την αποχαιρέτισαν στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών
Συγγενείς, φίλοι και πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο αποχαιρέτισαν τη σπουδαία ερμηνεύτρια, Μαίρη Λίντα που έφυγε από τη ζωή στα 91 της χρόνια.
Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού πέθανε την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 10:00 π.μ. στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών και ακολούθησε η ταφή στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Από νωρίς το πρωί, η κόρη της τραγουδίστριας, Ευαγγελία βρέθηκε στην εκκλησία για να πει το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα της.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού πέθανε την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 10:00 π.μ. στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών και ακολούθησε η ταφή στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Από νωρίς το πρωί, η κόρη της τραγουδίστριας, Ευαγγελία βρέθηκε στην εκκλησία για να πει το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα της.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Λουκίλα Καρρέρ Πλέσσα αποχαιρέτισε τη Μαίρη Λίντα μιλώντας τόσο για τη στενή σχέση τους και τα τελευταία χρόνια της τραγουδίστριας: «Με τη Μαίρη μας συνέδεε μια φιλία ετών, γιορτές στα σπίτια μας, βγαίναμε έξω. Την έχω σε πολλά βίντεο να τραγουδάει ασταμάτητα και μου έλεγε "βάλ' το αυτό στον Μίμη, το λέω σωστά;" και "πάρε με σε μία συναυλία να πω δύο τραγούδια και φέρε με πάλι". Δεν ήταν απλώς γεννημένη τραγουδίστρια, ζούσε μέσα από το τραγούδι. Την αγαπούσα και με αγαπούσε πολύ. Να είναι ελαφρύ το χώμα».
Ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Χανιάς βρέθηκε και εκείνος στο τελευταίο αντίο, και μεταξύ άλλων μοιράστηκε την ιστορία πίσω από ένα κομμάτι του, που είχε προτείνει στη Μαίρη Λίντα να πει, αναφέροντας: «Έτυχε ένα τραγούδι που είχα να της το παρουσιάσω το 2010, της είπα ότι θα ήταν μεγάλη τιμή να το πει για εμένα. Μου είπε "δεν έχω πει για γνωστούς τραγουδιστές, θα πω για εσάς;" και της είπα "έχετε δίκιο δεν με ξέρει ούτε η μάνα μου". Από αυτήν την ατάκα και μόνο γνωριστήκαμε. Κάποια στιγμή ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και μου είπε ότι ήθελε να πει στο στούντιο μαζί μου το κομμάτι μου. Ήθελε να το κάνουμε ντουέτο. Της είπα να είμαι δεύτερη φωνή».
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